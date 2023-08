Comment l’IA va bouleverser le tourisme ?

L’IA profite au tourisme et les entreprises du secteur à l’adopter sont de plus en plus nombreuses. L’industrie touristique amorce une nouvelle ère.

L’utilisation de l’IA a pris de l’ampleur dans les entreprises du tourisme. Deux raisons principales motivent les acteurs touristiques à implémenter la technologie. Cette dernière leur permet d’abord d’offrir une relation client personnalisées et mémorables. La machine leur donne ensuite un avantage concurrentiel.

Les entreprises doivent prioriser la compréhension globale des besoins et des attentes de leurs clients. Sans cela, elles ne peuvent pas perdurer dans le secteur touristique. Ainsi, l’intelligence artificielle fournit des données numériques afin de mieux comprendre – en temps réel – ce que veulent les touristes.

Par ailleurs, ces données permettent d’améliorer les services. En effet, quand on connaît les besoins d’un touriste, il devient plus facile de lui proposer des prestations sur mesure. Les préférences et les besoins peuvent changer. La compréhension des données aide également à définir des stratégies de communication plus efficaces.

D’autre part, la pandémie de Covid-19 a bouleversé l’industrie du tourisme. Les changements majeurs opérés étaient plus des obligations que des choix. Le secteur amorce une nouvelle ère avec l’implémentation de l’intelligence artificielle. À la différence que cette fois-ci, les opérateurs touristiques veulent et choisissent la transformation digitale.

Ce que l’IA peut apporter au tourisme

Depuis plusieurs années, l’organisation des touristes et des professionnels du tourisme repose désormais sur le numérique. Cela a permis la mise en œuvre du Big Data dans le secteur. Qui ne consulte pas les avis d’hôtels ou de restaurants sur Internet ? Ne fait pas une comparaison des tarifs ? Ou ne se renseigne pas sur les meilleurs itinéraires et activités ?

Les touristes sont devenus de véritables autodidactes lorsqu’il s’agit de planifier. L’outil numérique leur permet de rechercher, de réserver pour des activités ou des hébergements. Il leur suffit de quelques clics pour créer leurs rêves de vacances. Afin de gagner en visibilité, les sites touristiques ont ainsi besoin des agences de voyages, de la technologie numérique et désormais de l’intelligence artificielle.

D’autre part, il faut souligner que toutes les entreprises du secteur n’ont pas la même progression. Les professionnels ont intégré l’outil numérique à leurs méthodes de fonctionnement. Aujourd’hui, ils veulent mettre davantage de technologie pour améliorer leur ciblage. Les agences de voyages et les groupes hôteliers envisagent désormais une approche se basant davantage sur les données.

Les professionnels du tourisme considèrent ce changement stratégique indispensable afin de mieux comprendre les voyageurs. Ils veulent que leurs agents prennent les décisions allant le plus dans le sens des touristes. L’implémentation de l’IA dans leurs méthodes de fonctionnement offre cette possibilité.

L’IA appliquée au tourisme ne pose donc aucun problème aux opérateurs. Ces derniers désirent toutefois une bonne exécution de l’implémentation de la technologie.

Les étapes du déploiement de l’IA dans l’industrie touristique

L’implémentation de l’intelligence artificielle ne se limite pas à disposer d’un bon matériel technologique. Le processus requiert du temps. Il est alors indispensable de procéder par étapes. L’intégration de la technologie devrait se passer comme suit :

De la force du réseau à la puissance des données : l’étape consiste à développer une culture organisationnelle centrée sur l’intelligence artificielle. Cette dernière génère des recommandations pour guider la réflexion, les actions et les décisions.

: l’étape consiste à développer une culture organisationnelle centrée sur l’intelligence artificielle. Cette dernière génère des recommandations pour guider la réflexion, les actions et les décisions. De l’organigramme au réseau : les méthodes de travail ne doivent plus se baser uniquement sur l’organigramme. Tous les départements se réunissent autour des capacités analytiques de l’IA. Cela dans le but de créer, apprendre et œuvrer ensemble.

: les méthodes de travail ne doivent plus se baser uniquement sur l’organigramme. Tous les départements se réunissent autour des capacités analytiques de l’IA. Cela dans le but de créer, apprendre et œuvrer ensemble. Du simple spécialiste au talent polyvalent : Il faut faciliter la transformation continue, la flexibilité d’apprentissage, l’intelligence collective et la capacité à relever des défis interdisciplinaires. La collaboration s’effectue entre le personnel et les algorithmes d’IA.

L’IA dans le tourisme peut améliorer la relation entre les opérateurs et les touristes. La technologie permet aussi de mieux connaître les voyageurs, notamment leurs préférences en termes de destination et d’activité.

L’IA pour simplifier les vacances des touristes

L’intelligence artificielle est aujourd’hui assez évoluée pour aider les touristes et communiquer avec eux. Les modèles génératifs apprennent de chacune des interactions pour améliorer leurs réponses. Voici donc des exemples pratiques pour montrer dans quelle mesure il est possible de déployer l’IA dans l’industrie du tourisme.

Agent conversationnel et service client en ligne

Il s’agit de la première utilisation pour les opérateurs touristiques. De plus, c’est l’utilisation de la technologie la plus facile à mettre en œuvre. Cette manière d’utiliser l’IA permet de répondre aux questions aux voyageurs. Ces derniers reçoivent des renseignements importants sans attendre la disponibilité d’un agent humain.

Les clients sont de plus en plus exigeants quand il s’agit de se renseigner. Ils veulent des temps de réponse réduits. La technologie IA donne les moyens aux opérateurs touristiques de répondre à ce besoin sans avoir à renforcer son personnel.

Assistance vocale

L’industrie du tourisme peut utiliser l’IA pour fournir aux vacanciers une assistance vocale. À noter que cette dernière peut prendre plusieurs formes. Prenons par exemple les hôtels. Les établissements peuvent mettre en place des assistants vocaux dans les chambres.

Prévisions de vol

L’IA montre également son utilité dans les prévisions de vol. La machine est capable d’analyser les données historiques des vols et des données météorologiques. Mettre en évidence des tendances pertinentes ne lui pose aucun problème, peu importe le volume de données à traiter.

Les agences de voyage ou les compagnies aériennes peuvent compter sur les logiciels basés sur l’IA pour obtenir des prévisions de vol précises. Celles-ci peuvent être mises à la disposition des voyageurs. Cela permet de bien choisir la date de départ.

Reconnaissance faciale par l’intelligence artificielle

Les capacités de l’intelligence artificielle en matière de reconnaissance faciale sont remarquables. Leur application dans l’industrie du tourisme apporte des avantages certains. Le fonctionnement de la technologie est relativement simple. La machine effectue une comparaison des images en temps réel avec celles contenues dans une base de données.

L’IA peut ainsi s’appuyer sur les caractéristiques faciales pour identifier les individus. Il faut savoir que les algorithmes les plus performants peuvent identifier des personnes en quelques secondes.

La reconnaissance faciale basée sur l’IA s’utilise principalement à des fins de sécurité. Cependant, les opérateurs peuvent l’appliquer pour apporter davantage de confort aux voyageurs. Les agences de voyages ou compagnies aériennes peuvent installer la technologie dans les aéroports pour fluidifier les enregistrements. De cette manière, les voyageurs n’ont plus à subir de longues files d’attente.

Gestion optimisée pour les opérateurs touristiques grâce à l’IA

L’intelligence artificielle peut considérablement simplifier le quotidien des touristes. Elle fait également la même chose pour les opérateurs. En effet, l’implémentation de l’IA offre de nouveaux outils de gestion pour améliorer l’efficacité. Les opérateurs touristiques peuvent donc s’améliorer dans divers domaines de gestion.

Automatisation de la gestion du personnel

Les opérateurs touristiques peuvent s’appuyer sur l’IA pour la gestion du personnel et le planning de travail. Dans les entreprises plusieurs salariés, la création du planning de travail prend beaucoup de temps en raison de sa complexité. Différents critères sont à considérer, notamment la disponibilité des employés.

L’intelligence artificielle est capable de générer automatiquement et rapidement le planning de travail. De plus, la machine manque rarement de pertinence dans les attributions.

Un outil de suivi performant

L’IA dans le tourisme se révèle également intéressante pour la manutention et la sécurité des bagages. La machine facilite le tri et réduit les erreurs pouvant conduire à la perte de bagages. Par ailleurs, elle peut procéder à un scan automatique pour détecter d’éventuels objets suspects. Son utilisation se ferait alors avec un système d’alerte automatique.

D’autre part, la gestion des revenus peut se faire au moyen de l’intelligence artificielle. La machine est capable de déterminer si un produit a été vendu au client approprié et au bon moment. À partir de là, la technologie s’utilise pour automatiquement ajuster la stratégie de tarification et de distribution.

Les compagnies aériennes investissent massivement dans l’analyse prédictive. Anticiper les problèmes pouvant immobiliser les avions au sol fait économiser beaucoup d’argent. La maintenance de la flotte avec des programmes basés sur l’IA offre de meilleurs résultats. Les transporteurs anticipent alors plus efficacement les annulations et les reports.