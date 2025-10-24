Amazon lance une IA pour choisir d’acheter ou pas… à votre place

Laissez-vous une IA faire vos achats sur Amazon à votre place ? Le géant de l’e-commerce déploie « Help Me Decide », un outil dopé à l’IA censé choisir le bon produit à votre place.

Help Me Decide surgit dès qu’un client hésite entre plusieurs articles sur Amazon. L’IA observe la navigation, l’historique d’achats et les recherches récentes pour cerner les goûts de chacun. Elle en déduit le produit le plus pertinent et explique son choix avec une transparence digne d’un conseiller personnel. Cette nouveauté d’Amazon s’adresse déjà à des millions d’utilisateurs américains via l’application mobile et le navigateur web. Intégrée à l’onglet Keep Shopping For, elle relance une session d’achat là où elle s’était arrêtée.

Un fonctionnement fondé sur l’analyse comportementale

Cette nouvelle fonction IA d’Amazon vise à réduire le temps d’hésitation. Daniel Lloyd, vice-président de la personnalisation, résume : « Help Me Decide vous fait gagner du temps en proposant des recommandations précises après la consultation de plusieurs produits similaires. Il renforce la confiance dans la décision d’achat. »

Le discours marketing insiste sur la simplicité, la pertinence et la transparence. L’utilisateur comprend pourquoi tel produit correspond à ses besoins, sans devoir éplucher des dizaines d’avis ou de comparatifs.

Si un client cherche par exemple une tente de camping, le système croise les modèles consultés avec d’autres indices. Cela peut s’agir d’un achat récent de sacs de couchage, de la recherche de réchauds familiaux ou de chaussures de randonnée.

L’outil en déduit que l’utilisateur prépare une expédition familiale et suggère une tente quatre places toutes saisons. En outre, chaque suggestion s’accompagne d’une brève justification : espace, isolation, compatibilité avec l’usage détecté.

Ce principe transforme la consultation en acte d’achat guidé, réduisant l’effort de comparaison. L’utilisateur peut aussi explorer deux alternatives : une version économique et une option haut de gamme.

Une brique de plus dans l’écosystème d’IA d’Amazon

Avec Help Me Decide, Amazon enrichit son arsenal d’outils d’achat propulsés par l’IA. Après Rufus et les Shopping Guides, cette nouveauté pousse encore plus loin l’assistance automatisée.

L’an passé, le géant avait déjà introduit Lens Live AI. Un outil visuel capable d’analyser une pièce via la caméra du téléphone pour repérer des produits similaires sur la plateforme.

En parallèle, la fonction Interests suit en continu les nouveautés liées aux goûts de chaque utilisateur. Les résumés d’avis AI condensent les opinions clients pour accélérer la lecture.

Comme ses prédécesseurs, Help Me Decide repose sur de puissants grands modèles de langage (LLM). Ces systèmes d’IA, associés à Amazon Bedrock, OpenSearch et SageMaker, décodent les signaux du parcours utilisateur. À savoir le temps passé sur une fiche, la fréquence de recherche, les habitudes d’achat ou les retours de commandes.

Chaque recommandation naît d’une analyse sémantique des descriptions et avis produits. L’IA d’Amazon mesure la cohérence entre les besoins implicites du client et les caractéristiques réelles des articles.

