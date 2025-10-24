Oubliez Slack ! Votre équipe peut maintenant coopérer dans ChatGPT

Votre équipe et ChatGPT ne font plus qu’un. OpenAI transforme son IA en véritable salle de réunion numérique où tout se crée et se partage en temps réel.

On dirait bien qu’OpenAI ne veut plus que ChatGPT soit un simple outil de discussion. Récemment, la firme a dévoilé ChatGPT Atlas, son tout nouveau navigateur web intelligent. Et cette fois, l’entreprise vient d’étendre à tous les utilisateurs la fonctionnalité « projets partagés », transformant ChatGPT en véritable espace de travail pour une équipe. C’est évidemment une évolution majeure qui fait de l’IA un outil taillé pour le travail.

Un espace complet sur ChatGPT pour votre équipe

Les utilisateurs des offres Business et Enterprise savent déjà à quel point la fameuse fonctionnalité « projets partagés » peut transformer leur quotidien. Elle promet une plateforme de travail fluide, capable de centraliser tous les échanges d’une équipe. C’est donc la fin du ping-pong d’onglets entre outils de messagerie et documents partagés.

Désormais, OpenAI ouvre cette fonctionnalité à tous, même aux comptes gratuits. Même si la firme n’a pas encore donné tous les détails, l’extension est bien en cours de déploiement.

Shared Projects are expanding to Free, Plus, and Pro users.



Invite others to work together in ChatGPT using shared chats, files, and instructions all in one place. pic.twitter.com/AqeaPGggqj — OpenAI (@OpenAI) October 23, 2025

Alors, que vous soyez étudiant, freelance, enseignant ou créateur, vous pouvez désormais inviter votre équipe à collaborer dans ChatGPT. Pourtant, il y a des limites qui varient selon votre offre.

Normalement, vous aurez jusqu’à 5 fichiers et 5 collaborateurs si vous utilisez un compte gratuit. Vous aurez, par contre, droit à 25 fichiers et 10 collaborateurs si vous êtes un abonné à l’offre Plus ou Go. Quant aux utilisateurs professionnels, ils profiteront jusqu’à 40 fichiers et 100 collaborateurs.

Des avantages intéressants

Pourquoi votre équipe devrait-elle s’y intéresser ? Parce que tout simplement cette mise à jour change la façon de collaborer. Dans ChatGPT, vos coéquipiers peuvent discuter et garder un ton cohérent, grâce aux instructions partagées. Chaque projet devient une bulle créative où tout le monde avance au même rythme.

Cette évolution va bien au-delà du simple partage de fichiers. Car elle simplifie les échanges et élimine les frictions. Ce qui garde tout le monde sur la même longueur d’onde. Plus besoin de jongler entre plusieurs outils. Pour votre équipe, ChatGPT rassemble tout au même endroit, avec l’efficacité d’un Slack et la réactivité d’un moteur d’IA.

Pour OpenAI, cette avancée s’inscrit dans une vision claire. Celle faire de ChatGPT un centre de productivité global. Et avec le navigateur Atlas AI qui arrive, l’écosystème s’enrichit encore. Un seul lieu, toutes vos idées.

