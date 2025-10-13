Slackbot : le robot de Slack est maintenant un rival de ChatGPT

Oui, c’est vrai, ChatGPT règne en maître dans le monde des IA, mais il pourrait bien avoir de quoi s’inquiéter avec Slackbot. Le robot de Slack revient sur le devant de la scène, plus intelligent que jamais.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

Slackbot se transforme en un véritable assistant IA capable de rivaliser avec ChatGPT. Parce que oui, le robot de Slack n’est plus seulement cet outil qui vous rappelle vos réunions ou vous envoie des notifications.

Il peut maintenant vous aider à organiser vos projets. Mais aussi à rechercher des informations à travers vos conversations. En plus, il est capable de créer du contenu adapté à votre équipe. Bref, Slackbot passe de l’ombre à la lumière, et il pourrait bien changer votre façon de travailler au quotidien.

Des fonctionnalités avancées

Slackbot n’est encore qu’un projet pilote, mais il s’annonce déjà comme un sérieux adversaire de ChatGPT. Son potentiel fait déjà parler.

Grâce au traitement du langage naturel, il comprend vos demandes et sait y répondre avec précision. Mieux encore, il peut analyser le contexte de vos échanges et proposer des actions adaptées.

Son atout majeur ? L’intégration. Slackbot se connecte directement à vos outils du quotidien. Parmi eux, Google Calendar, Outlook, vos documents partagés et même vos différents canaux Slack.

En regroupant toutes ces données, il vous offre une vue claire de vos priorités. Fini les recherches interminables et les discussions perdues au fil du temps.

L’interface a aussi été repensée pour simplifier la vie des utilisateurs. Un simple clic sur l’icône du robot ouvre un panneau latéral. Vous pouvez y poser vos questions. Il vous est même possible d’y demander de l’aide ou d’y créer un plan de projet sans effort.

Slackbot : un sérieux rival de ChatGPT

Là où ChatGPT brille par sa polyvalence, Slackbot mise sur sa parfaite intégration dans l’écosystème de travail. Il sait résumer une discussion.

Il est aussi capable de retrouver un document cité la veille ou de rédiger un message clair pour votre équipe. L’assistant IA de Slack peut même organiser des plans de lancement de produits via Slack Canvas, en rassemblant des informations issues de plusieurs canaux.

La sécurité reste aussi un point fort. Parce que les données sont traitées dans le cloud privé virtuel d’Amazon (AWS). Elles ne sont jamais utilisées pour entraîner d’autres modèles. Les entreprises gardent donc le contrôle total de leurs informations.

Pour l’heure, Slackbot est encore en phase de test auprès de 70 000 employés de Salesforce. Mais à en croire les infos, le déploiement sera d’ici la fin de l’année. Et si tout se passe comme prévu, 2026 pourrait bien marquer l’arrivée d’un nouvel acteur majeur dans la course à l’assistant intelligent.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.