Samsung Galaxy Z Fold 7 + Galaxy Buds 3 offerts : 200 € de remise sur le site officiel Samsung

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 marque un tournant pour la marque coréenne : plus fin, plus élégant et plus agréable à utiliser que jamais. Ce modèle illustre enfin ce que devrait être un smartphone pliable abouti, combinant confort, puissance et polyvalence.

Depuis quelques années, les smartphones pliables intriguent autant qu’ils divisent. Longtemps jugés trop épais, trop fragiles ou simplement trop chers, ils trouvent enfin leur équilibre avec le Samsung Galaxy Z Fold 7. Ce modèle incarne la maturité du genre : un design raffiné, une prise en main naturelle et une expérience logicielle taillée pour le multitâche. Samsung prouve qu’un téléphone pliant peut être à la fois fin, solide et réellement agréable à utiliser au quotidien — le tout sans compromis sur les performances.

Un pliable fin, élégant et vraiment pratique

Déplié, le Galaxy Z Fold 7 affiche à peine 4,2 mm d’épaisseur, un exploit pour un téléphone pliant. L’ensemble respire le haut de gamme : charnière fluide, finitions impeccables et prise en main grandement améliorée.

Côté écrans, c’est un duo haut de vol : un écran externe OLED de 6,9 pouces Full HD+ et un écran interne OLED de 8 pouces au taux de rafraîchissement adaptatif 120 Hz. Lumineux, fluides, précis… ils offrent un confort optimal pour le multitâche, le streaming ou la retouche photo.

Sous le capot, le Snapdragon 8 Elite assure des performances sans faille. Que vous enchaîniez les apps ou les sessions de gaming, tout reste fluide et réactif. Le Z Fold 7 tourne sous Android 16 (One UI 8) avec toutes les nouveautés Galaxy AI et promet 7 ans de mises à jour, un vrai gage de durabilité.

Une réduction de 200 € + des Galaxy Buds 3 offerts

Affiché à 2 102,05 €, le Galaxy Z Fold 7 est actuellement proposé à 1 902,05 € sur le site officiel Samsung, en appliquant le code promo MYPHONE (coloris vert d’eau uniquement). À ce prix, Samsung ajoute les Galaxy Buds 3 et une coque en silicone. Les écouteurs profitent de l’audio Hi-Fi 24 bits, d’une réduction de bruit active dopée à l’IA et d’une autonomie de 6 à 30 h selon l’usage. Un vrai bonus qui renforce encore l’intérêt de cette offre.

La fiabilité Samsung en prime

Samsung reste la référence du marché pliable, et ce Z Fold 7 incarne la maturité de la gamme. L’achat via le site officiel garantit la livraison rapide, la garantie constructeur 2 ans et la compatibilité totale avec les accessoires Galaxy. C’est donc un achat sûr, soutenu par un service client reconnu.

Un pliable haut de gamme enfin accessible

Le Galaxy Z Fold 7 s’adresse à ceux qui veulent le meilleur de la technologie mobile : un appareil à la fois compact, productif et innovant. Avec cette remise de 200 € et les Galaxy Buds 3 offerts, l’offre devient enfin cohérente pour un smartphone de ce calibre. Mais attention, le code promo MYPHONE est limité dans le temps et au coloris vert d’eau.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.