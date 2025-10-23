L’astuce cachée pour profiter de Gemini AI Pro gratuit toute l’année

Si vous êtes étudiant, Google vous fait un cadeau qu’il serait bête de rater. L’abonnement Gemini AI Pro devient gratuit pendant un an.

L’intelligence artificielle envahit tout, des images aux vidéos, en passant par le texte. Mais accéder aux meilleurs outils demande souvent un abonnement coûteux. Aujourd’hui, une opportunité rare se présente pour les étudiants. Google permet d’utiliser Gemini AI Pro gratuitement pendant 12 mois.

Profitez de Gemini AI Pro gratuitement pendant un an

Cette nouveauté est proposée dans le cadre d’une offre de stockage Google One de 2 To. Elle vous ouvre l’accès au modèle le plus performant, 2.5 Pro, à Deep Research sur 2.5 Pro et à la génération de vidéos avec un accès limité à Veo 3 Fast.

Les abonnés peuvent aussi utiliser Gemini dans Gmail, Docs et l’application NotebookLM. Cette formule permet de tester en profondeur l’IA de Google dans le quotidien académique et professionnel.

Pour souscrire, rendez-vous sur la page dédiée de Google One. Puisque l’offre est uniquement gratuite pour les étudiants, l’inscription demande de vérifier votre statut d’étudiant. Quelques informations personnelles suffisent, avec parfois un document officiel.

Google réclame aussi vos informations bancaires. Cependant, aucun prélèvement ne sera effectué avant la fin des 12 mois. Il faudra, cela dit, rester attentif. Car passé le délai, l’abonnement est facturé 21,99 euros par mois.

Et notez que cette offre n’est pas éternelle. Les inscriptions ne sont possibles que jusqu’au 9 décembre. Les retardataires risquent donc de manquer l’occasion. Pour les étudiants curieux ou ceux qui veulent tester l’IA sans frais, c’est le moment de sauter sur l’opportunité.

