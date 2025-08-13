GPT-5 : cette mise à jour massive peut-elle mettre fin au bad buzz ?

Malgré les critiques, OpenAI continue d’améliorer son nouveau modèle. Avec cette mise à jour de GPT-5, l’entreprise espère enfin calmer les sceptiques.

Ces derniers jours n’ont pas été de tout repos pour l’équipe d’OpenAI. Entre les utilisateurs qui réclament le retour de GPT-4o et les critiques qui pleuvent de toutes parts, le travail ne manquait pas. Et récemment, ils ont apporté à GPT-5 une mise à jour majeure. Une modification qui, comme je l’espérais, pourrait bien changer la donne.

Mise à jour de GPT-5 : on aura désormais le choix

Le 13 août, Sam Altman a annoncé une mise à jour majeure pour GPT-5. Désormais, les utilisateurs peuvent choisir entre Auto, Fast, Thinking et Thinking-mini lorsqu’ils utilisent le modèle.

Updates to ChatGPT:



You can now choose between “Auto”, “Fast”, and “Thinking” for GPT-5. Most users will want Auto, but the additional control will be useful for some people.



Rate limits are now 3,000 messages/week with GPT-5 Thinking, and then extra capacity on GPT-5 Thinking… — Sam Altman (@sama) August 13, 2025

Cette décision arrive après la colère de nombreux utilisateurs. Le lancement de GPT-5 était évidemment censé marquer un tournant pour ChatGPT. Pourtant, limiter le choix et supprimer sans prévenir les anciens modèles avait provoqué pas mal de critiques.

Face aux réactions des utilisateurs, OpenAI est déjà revenu sur ses décisions. En effet, le modèle GPT-4o est de nouveau disponible pour les abonnés Plus. Du moins pour une durée limitée. Et en plus, les utilisateurs peuvent maintenant sélectionner le niveau de performance qui leur convient.

Pour rappel, chaque mode a sa logique. Auto lui laisse décider du temps de réflexion. Quant à Fast, il fournit des réponses instantanées. Thinking-mini réfléchit rapidement et Thinking prend plus de temps pour obtenir des réponses plus détaillées et précises.

Au-delà des 200 messages par semaine

Offrir plus de choix de modèles aux utilisateurs n’est pas la seule nouveauté qu’OpenAI prévoit. Les abonnés Plus savent bien que la version Thinking était jusqu’ici limitée à 200 messages par semaine, pour 20 dollars par mois. Une limite qui n’avait pas fait plaisir aux utilisateurs payants. Surtout à ceux qui utilisent le chatbot de façon intensive.

La bonne nouvelle, c’est que Sam Altman a annoncé que ce quota allait augmenter. Toutes les limites de modèles seront relevées par rapport à celles d’avant. Le nouveau débit passera à 3 000 requêtes par semaine. Ce qui laisse espérer un usage beaucoup plus fluide.

Looks like the 160 GPT-5 messages per three hours is temporary but the 3,000 GPT-5 messages per week limit is not? pic.twitter.com/2PLMoAHI2N — Dickson Pau (@DicksonPau) August 13, 2025

« La limite contextuelle pour GPT-5 Thinking est de 196 000 jetons. Nous pourrions être amenés à modifier ces limites au fil du temps, en fonction de l’utilisation. » a aussi précisé le patron d’OpenAI dans son post sur X.

Et ce n’est pas tout. Cette semaine, il a aussi annoncé que les abonnés Plus auront un accès limité à GPT-5 Pro. Histoire de tester la puissance de cette version avancée. Certes, avec ces mises à jour, il est clair qu’OpenAI veut constamment améliorer GPT-5.

Vous en pensez quoi ? Est-ce que ces mises à jour pourront calmer la colère des utilisateurs de GPT-5 ? Selon vous, la hausse du quota à 3 000 requêtes par semaine sera suffisante ? Ces changements vont-ils réellement améliorer l’expérience utilisateur ? Donnez votre avis en commentaire !

