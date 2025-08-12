GPT-5 Pro : l’IA ultime d’OpenAI bientôt dispo sur ChatGPT Plus… mais il y a un hic

Voilà une bonne nouvelle pour ceux qui veulent tester la vraie puissance du nouveau modèle d’OpenAI ! GPT-5 Pro sera accessible sur ChatGPT Plus. Mais un petit détail pourrait refroidir votre enthousiasme.

Quelques jours après le lancement de GPT-5, le tableau n’est pas aussi idyllique qu’espéré. Malgré les promesses d’une IA plus puissante que jamais, nombreux sont les utilisateurs déçus. Au point de réclamer le retour de GPT-4o.

Pourtant, rien ne semble freiner l’enthousiasme de Sam Altman. Il vient d’annoncer que les abonnés ChatGPT Plus pourront accéder à GPT-5 Pro. De quoi faire rêver, non ? Seulement si l’on ne regarde pas de trop près les détails.

GPT-5 Pro bientôt sur ChatGPT Plus : une opportunité à saisir

Lundi dernier, Altman a répondu à un post sur X vantant les qualités de GPT-5 Pro. Il a expliqué qu’il envisageait d’offrir aux abonnés ChatGPT Plus la possibilité de tester cette version haut de gamme.

Et c’est là que réside toute la différence. GPT-5 Pro excelle sur les questions complexes et l’analyse de sujets exigeants. Un outil taillé pour ceux qui veulent pousser l’IA dans ses retranchements. Ce n’est pas d’ailleurs pour rien qu’il est destiné aux usages professionnels.

Juste pour rappel, les utilisateurs de l’abonnement Pro paient 200 dollars par mois pour y accéder. Les abonnés ChatGPT Plus, eux, n’en dépensent que 20. C’est donc une opportunité de profiter de la version pro de GPT-5 qu’OpenAI vous offre !

Et le bémol ?

Comme vous l’avez sans doute remarqué dans le message d’Altman sur X, il ne prévoit pas un accès illimité à GPT-5 Pro. La société envisage d’offrir « un (très) petit nombre de requêtes » par mois aux abonnés Plus. Juste pour qu’ils puissent tester la version. Une stratégie marketing, à mon avis.

En effet, l’accès à GPT-5 Pro pour les comptes ChatGPT Plus sera limité à quelques requêtes par mois. Mais ce serait déjà un vrai plus pour ceux qui paient 20 dollars mensuels. Attention toutefois à ne pas trop vous emballer. Altman parle d’une possibilité, pas d’une certitude. Cette offre pourrait ne jamais voir le jour.

Quoi qu’il en soit, ce type d’annonce montre qu’OpenAI cherche constamment à répondre aux attentes de ses utilisateurs. Cela malgré les critiques qui entourent ce dernier modèle.

Et vous, qu’en pensez-vous de ce cadeau d’Altman ? Est-ce une vraie opportunité ou un simple coup de pub ? Allez-vous profiter de cet accès limité à GPT-5 Pro ? Pensez-vous que cela justifie l’abonnement ChatGPT Plus ? Partagez votre avis en commentaires !

