Découvrez GPT-5, la nouvelle arme secrète de ChatGPT

OpenAI lance GPT-5 dans ChatGPT et via API. Plus précis, plus rapide et moins sujet aux erreurs, il vise à transformer l’usage de l’IA pour le grand public comme pour les professionnels.

Un modèle unifié et plus intelligent

Présenté comme un « véritable bond en avant », GPT-5 sait adapter son rythme de réponse. Cela va de la rapidité à l’analyse approfondie selon la demande. Il unifie toutes les capacités de ChatGPT dans une expérience unique, capable de choisir la meilleure stratégie pour chaque question. Le modèle brille en programmation, rédaction et santé. Il réduit nettement les hallucinations. Le déploiement est immédiat pour les abonnés Plus, Pro, Team et Free, avec une arrivée prochaine dans les offres Enterprise et Edu. Les utilisateurs Pro bénéficient d’une version GPT-5 Pro, à raisonnement étendu.

Un atout pour développeurs et entreprises

Côté technique, GPT-5 est présenté comme le meilleur modèle de code d’OpenAI. Il est performant sur les principaux benchmarks et apte à réaliser des projets complexes de bout en bout. Il offre une fenêtre de contexte de 256 000 tokens et des contrôles avancés sur le niveau de détail ou le temps de raisonnement. Les intégrations avec Gmail, Google Agenda et Contacts ajoutent des usages organisationnels, tandis que la tarification API baisse sensiblement. Avec ses nouvelles options de personnalisation et ses capacités multimodales renforcées, GPT-5 se positionne comme un outil incontournable pour particuliers et entreprises.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

