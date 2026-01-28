ChatGPT : ce prompt fait glitcher l’IA, et la rend immédiatement plus intelligente

Les IA brillent par leur rapidité et leur assurance. Pourtant, cette confiance peut devenir un piège, surtout devant des questions complexes ou mal définies. Une astuce popularisée par des experts du numérique propose justement de retourner cette force contre elle-même, en faisant glitcher les assistants IA comme ChatGPT .

Les chatbots IA impressionnent par leur vitesse et leur aisance, mais ils partagent un défaut de plus en plus visible. Il s’agit d’une confiance parfois excessive. Une réponse bien formulée, logique en apparence, peut pourtant être fausse de bout en bout. Quiconque utilise régulièrement ChatGPT, Gemini ou Claude a déjà connu ce moment gênant où une information sonne juste… avant de s’effondrer à la vérification. C’est précisément contre ce piège que certains experts ont trouvé l’invite glitch pour l’IA.

Pourquoi l’IA se trompe avec autant d’assurance ?

Après des mois d’essais intensifs sur les principaux modèles comme ChatGPT, la rédaction de Tom’s Guide a mis le doigt sur ce qu’elle appelle une invite qui fait glitcher l’IA. En quelques secondes, ce prompt oblige l’IA à interrompre son automatisme, à revoir sa copie et à corriger ses propres excès de confiance. Et les réponses deviennent souvent plus nuancées, plus précises et parfois radicalement différentes de la version initiale.

Les grands modèles d’IA actuels sont conçus pour être rapides, fluides et utiles. Leur objectif est de produire une réponse cohérente le plus vite possible. Dès qu’une question devient ambiguë ou manque de contexte, ils ont tendance à combler les vides avec des suppositions plausibles. Ce mécanisme explique pourquoi une IA peut inventer une définition, une statistique ou même une recommandation sans jamais signaler son incertitude.

Et c’est là que le danger apparaît. Une réponse fausse, mais exprimée avec aplomb, inspire plus de confiance qu’un simple “je ne sais pas”. Avec le temps, l’utilisateur baisse sa garde et finit par prendre pour acquis des informations non vérifiées. L’invite glitch agit donc comme un frein d’urgence dans ce processus, en forçant l’IA à quitter son mode réponse finale pour entrer dans une logique d’auto-contrôle.

L’invite qui force ChatGPT à glitcher et à se corriger

Ainsi, le principe est celui d’un audit interne. Plutôt que de demander une nouvelle réponse, l’utilisateur ordonne à l’IA de revoir la précédente. Le message complet proposé par Tom’s Guide est : « Pause — Il semble y avoir un problème. Vérifiez votre dernière réponse : erreurs, étapes manquantes, hypothèses erronées ou détails inventés. Ensuite, reformulez votre réponse avec plus de précision et indiquez votre niveau de confiance de 1 à 10 ».

Une version courte fonctionne tout aussi bien, à condition de conserver l’essentiel, comme la vérification, réécriture et indice de confiance. Ce simple ajout change profondément le comportement du modèle. Au lieu de générer du contenu neuf, l’IA évalue son propre raisonnement, traque les failles et reconnaît parfois explicitement ses zones d’incertitude.

This person created a prompt that stops ChatGPT from hallucinating pic.twitter.com/BRLvwCZNaZ — AI Frontliner (@AIFrontliner) January 13, 2026

Le score de confiance joue ici un rôle important, car il pousse l’IA à admettre qu’une réponse n’est pas infaillible. Et malgré tout, ce glitch ne rend donc pas magiquement l’IA plus savante, mais plus attentive. Il améliore la clarté, la structure et, surtout, réduit le risque d’erreurs grossières qui passeraient autrement inaperçues.

Il est inutile d’activer cette invite à chaque question. Elle devient en revanche précieuse dès qu’une réponse paraît trop parfaite ou excessivement catégorique. C’est souvent le signe que l’IA a comblé des trous sans le dire. Avant un achat important, par exemple, cette vérification permet d’identifier des options oubliées, des compromis mal expliqués ou des recommandations peu fiables.

En dépannage technique, l’invite glitch pour l’IA révèle fréquemment des oublis d’étapes ou des solutions valables uniquement sur certains appareils. Pour des sujets à enjeux plus élevés, comme la rédaction d’un texte professionnel, la préparation d’un voyage ou une recherche d’emploi, elle agit comme une assurance supplémentaire contre les approximations.

Vous pouvez ensuite adapter l’invite glitch une fois maîtrisée; par exemple, pour des faits et statistiques, elle peut demander à l’IA de distinguer ce qui est vérifié de ce qui relève de l’hypothèse. En rédaction, elle aide à repérer incohérences, répétitions et zones floues avant de proposer une version plus concise. Même ainsi, aucun chatbot n’est infaillible, surtout sur des données en temps réel ou des conseils juridiques et médicaux.

Sachez toutefois que cette invite glitch ne supprime pas le risque d’erreur avec l’IA. Mais elle le réduit considérablement. En forçant le chatbot à douter, elle pousse paradoxalement à de meilleures réponses. Un réflexe simple à garder sous la main pour tous ceux qui utilisent ChatGPT et ses rivaux au quotidien.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.