Comment entraîner ChatGPT à écrire comme vous : guide complet

Vous en avez marre du style d’écriture basique de ChatGPT ? Découvrez comment guider le chatbot IA pour qu’il écrive à votre manière, en seulement 5 étapes !

Les chatbots basés sur les Larges Modèles de Langage, comme ChatGPT ou Google Bard, impressionnent de prime abord par leur capacité à générer n’importe quel type de texte : essai scientifique, poésie, code informatique…

Toutefois, en passant un peu de temps à expérimenter ces outils de façon plus approfondie, on s’aperçoit rapidement que ces IA ne sont pas si intelligentes.

Comme le dit lui-même Sam Altman, PDG d’OpenAI, « ChatGPT est incroyablement limité, mais suffisamment bon à certaines choses pour créer une impression trompeuse de grandeur ».

ChatGPT is incredibly limited, but good enough at some things to create a misleading impression of greatness.



it's a mistake to be relying on it for anything important right now. it’s a preview of progress; we have lots of work to do on robustness and truthfulness.