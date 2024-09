L’IA peut apprendre en pensant ! Cette découverte va tout changer

Tout comme notre monde en perpétuelle évolution, l’intelligence artificielle se perfectionne avec une croissance stupéfiante. Désormais, l’IA peut apprendre en pensant, sans avoir besoin de données extérieures.

Depuis l’introduction de ChatGPT d’OpenAI, les intelligences artificielles sont devenues le principal sujet de débat et de préoccupation. Tout récemment, une découverte fascinante a révélé que l’IA peut apprendre en pensant.

Cette capacité offre aux machines le pouvoir de penser et d’améliorer leurs performances par elles-mêmes. Alors, pourra-t-elle devenir consciente et surpasser l’humain ?

Qu’est-ce que l’apprentissage par la pensée ?

L’apprentissage par la pensée signifie acquérir des connaissances sans interaction extérieure. Par exemple, lors d’une expérience de pensée, on imagine des scénarios pour comprendre des théories.

De cette manière, on explore des idées complexes intérieurement. Aussi, l’auto-explication relie de nouvelles informations à ce que l’on sait déjà. Cette méthode est souvent négligée, pourtant, elle est cruciale pour approfondir notre compréhension.

Albert Einstein et Galilée ont brillamment utilisé des expériences de pensée. Einstein a ainsi élaboré la théorie de la relativité. Galilée, quant à lui, a imaginé des concepts sur la gravité sans les observer directement. Ces exemples montrent que l’apprentissage par la pensée est extrêmement puissant.

Grâce à cette méthode, on peut développer des idées créatives et internes. C’est pourquoi la réflexion autonome constitue un moteur essentiel pour toute innovation et nouvelle découverte.

L’IA peut apprendre en pensant et se corrige toute seule

Selon Tania Lombrozo, l’IA peut désormais apprendre en réfléchissant. Ses recherches révèlent que les modèles d’IA peuvent évoluer en se corrigeant eux-mêmes.

Des modèles comme ChatGPT en sont déjà capables. Grâce à ces capacités, l’IA n’est plus juste une simple machine, elle devient un outil intelligent, capable d’apprendre de ses propres réflexions.

À titre d’exemple, dans l’étude de Tania Lombrozo, lorsqu’il demande à l’intelligence artificielle de traiter un sujet complexe, elle affine sa réponse. Comme si elle imitait le processus humain d’apprentissage par la réflexion. Cette capacité, autrefois exclusive à l’esprit humain, est aujourd’hui à la portée de l’intelligence artificielle.

Dans le domaine du jeu, les moteurs de simulation permettent à l’IA d’apprendre des résultats du monde réel. Grâce à ces simulations, elle comprend mieux les concepts.

De plus, en lui demandant de faire des analogies, ses réponses deviennent plus précises. Donc, les modèles de langage, souvent formés sur des quantités massives de données, sont plus efficaces quand ils suivent un raisonnement étape par étape. Par conséquent, l’IA apprend beaucoup plus vite lorsqu’elle engage ce processus structuré.

Apparemment, l’IA se corrige seule sans intervention humaine. Cela montre que l’IA peut imiter le processus de réflexion humaine.

Par exemple, lorsqu’une personne explique le fonctionnement d’un micro-ondes à un enfant, elle peut identifier des lacunes dans sa propre compréhension. De même, l’IA peut identifier et corriger ses erreurs en pensant.

Dans le but de pousser encore plus loin ses capacités, l’IA utilise des moteurs de simulation pour mieux comprendre le monde.

À votre avis, une IA qui apprend en réfléchissant peut-elle atteindre une conscience supérieure à la nôtre ? N’hésitez pas à partager votre point de vue dans les commentaires.

