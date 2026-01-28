Comment Vention transforme l’industrie avec sa levée de fonds de 110 M$

Avez-vous déjà entendu parler de Vention ? Cette entreprise qui propose une plateforme du même nom. Eh bien, elle vient d’annoncer une levée de fonds de 110 millions de dollars américains (150 millions de dollars canadiens).

Ce tour de table de série D a été menée par Investissement Québec et Desjardins Capital. Certains fonds de Fidelity Investments Canada ULC, NVentures, la branche capital-risque de NVIDIA, ainsi que d’autres institutions financières ont également participé.

La levée de fonds est entièrement primaire et majoritairement constituée d’émissions d’actions. Elle est complétée par une ligne de crédit limitée. Cela dit, elle porte désormais les capitaux levés par Vention à plus de 300 millions de dollars canadiens.

En savoir plus sur l’entreprise

Vention a été fondée en 2016 par Etienne Lacroix, aujourd’hui fondateur et PDG, et le directeur technique Max Windisch. Comme dit tout haut, l’entreprise met à disposition une plateforme.

Cette plateforme est en libre-service et associe logiciels d’ingénierie et matériel prêt à l’emploi. Le but est de permettre aux industriels de concevoir, commander et déployer plus facilement des équipements automatisés.

Lacroix la compare à un « écosystème à la Apple », dans lequel les fabricants peuvent commander des composants industriels sur mesure, directement intégrés à l’environnement logiciel.

Grâce à l’IA générative, les clients de Vention sont capables de concevoir une flotte de robots sans écrire la moindre ligne de code. Ils peuvent même commander un poste de travail robotisé complet avec tout le matériel nécessaire.

De son côté, l’IA physique offre aux entreprises un contrôle précis de la perception et de la planification des mouvements de leurs robots.

Que prévoit Vention avec cette levée ?

Ces nouveaux fonds permettront à Vention d’accélérer sa mission. Celle de déployer l’automatisation zéro-shot. Un concept révolutionnaire qui rend l’automatisation industrielle instantanément opérationnelle, sans intégration complexe et dès la première utilisation.

Une partie de cet investissement servira également à enrichir son logiciel avec de nouvelles fonctionnalités. Et surtout à renforcer sa présence en Europe, où elle s’appuie déjà sur ses bureaux en Allemagne, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA)..

Et croyez-le, le timing ne pourrait pas être meilleur. Alors que les États-Unis et d’autres grandes économies cherchent à relancer leur secteur manufacturier, les entreprises revoient leurs priorités en matière d’automatisation.

Elles exigent désormais des solutions plus simples, plus rapides et capables de s’adapter à grande échelle. Or, comme l’insinue Reuters dans un récent article, l’automatisation traditionnelle, lente et complexe, ne répond plus à ces besoins.

La plateforme Vention s’impose ainsi comme une réponse clé à cette demande croissante. Elle qui combine matériel, logiciel, intelligence artificielle physique et connectivité cloud dans une expérience unique.

« Les industriels ne veulent plus de systèmes qui nécessitent une expertise pointue et des mois d’installation », explique Lacroix. « Ils recherchent une automatisation intuitive et fiable, proche de l’expérience des logiciels modernes. L’IA physique nous permet de répondre à cette attente. »

Qu’est-ce qui rend Vention particulière ?

Vention se distingue par ses innovations en intelligence artificielle générative et physique. Ces dernières permettent à l’IA de piloter la conception, la programmation, le déploiement et l’exploitation des équipements industriels et des cellules robotisées.

Grâce à des collaborations prolongées avec des leaders de la robotique, l’entreprise a récemment lancé des outils automatisés de configuration. Un agent IA pour définir les spécifications des machines, un copilote pour la programmation robotique et des applications robotiques entièrement autonomes.

Ces solutions réduisent les projets d’automatisation de plusieurs mois à seulement quelques jours. Vention s’impose ainsi comme la solution de référence pour l’automatisation complète des usines.

Des entreprises issues de l’automobile, de l’aérospatiale, de la logistique, de l’agroalimentaire ou des biens de consommation déploient d’ailleurs déjà la plateforme Vention à l’échelle de leurs usines. Elles l’utilisent comme infrastructure globale afin de centraliser leurs équipes de fabrication avancées.

Cette approche permet des déploiements multisites et internationaux. Concevoir une seule fois, déployer partout et assurer un suivi continu, le tout dans le même environnement matériel et logiciel.

« Les fabricants les plus innovants choisissent Vention non pour un projet ponctuel, mais comme plateforme d’automatisation à l’échelle de l’entreprise », souligne Lacroix. « Cette levée nous permet de répondre à ces besoins sur une échelle encore plus grande. »

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.