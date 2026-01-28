Que dites vous de surfer à la vitesse de lumière avec la Bbox Wi-Fi 7 ?

Affichée juste sous la barre des 50€, la Bbox Wi-Fi 7 se positionne sur le segment haut de gamme. Elle promet un débit fibre allant jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement grâce à la technologie XGS-PON. En quelques lignes, je vous dis tout ce que vous devez connaître sur cet équipement.

Qu’est-ce que la Bbox Wi-Fi 7 ?

Lancé par Bouygues Telecom, ce boîtier de connexion internet a une présentation verticale. Il affiche 213 mm de hauteur pour 153 mm de largeur de 43 mm de profondeur. Cette architecture facilite le refroidissement naturel des circuits électroniques internes. Un écran tactile circulaire assure le pilotage direct des fonctions. L’interface numérique indique l’état de la connexion fibre.

Par ailleurs, la face arrière regroupe la connectique physique indispensable. Chaque port possède un détrompeur pour supprimer les erreurs. Cette box pèse 1,2 kg pour une stabilité totale. De surcroît, les fentes de ventilation se cachent sous le capot. Plusieurs capteurs thermiques surveillent la température de chaque composant. Enfin, le socle garantit une assise parfaite sur votre mobilier.

Une fiche spécifique reçoit le signal optique mural. Ce port Ethernet gère un débit de 10 Gb/s. Trois autres accès assurent une liaison de 2,5 Gb/s. Un connecteur USB 3.0 assure le partage rapide de vos fichiers personnels. Six antennes internes émettent sur 3 bandes de fréquences. Ce matériel traite les flux sans difficulté technique. L’alimentation externe limite la chaleur du châssis principal.

Ensuite, les voyants colorés précisent l’état des services actifs. Une grille de protection empêche l’intrusion de poussière. Le boîtier respecte les normes de sécurité les plus strictes. Cependant, la consommation reste stable malgré la puissance.

Fiche technique

Standard réseau : Wi-Fi 7 tribande.

: Wi-Fi 7 tribande. Débit fibre : 8 Gb/s en réception et 1 Gb/s en envoi.

: 8 Gb/s en réception et 1 Gb/s en envoi. Ports Ethernet : 1 port 10 Gb/s et 3 ports 2,5 Gb/s.

: 1 port 10 Gb/s et 3 ports 2,5 Gb/s. Port USB : 1 connecteur 3.0.

: 1 connecteur 3.0. Largeur canal : 320 MHz.

: 320 MHz. Modulation : 4096-QAM.

: 4096-QAM. Technologies : Multi-Link Operation et Multi-RU Puncturing.

: Multi-Link Operation et Multi-RU Puncturing. Capacité : 200 appareils en simultané.

: 200 appareils en simultané. Interface : Écran tactile circulaire frontal.

: Écran tactile circulaire frontal. Dimensions : 213 x 153 x 43 mm.

: 213 x 153 x 43 mm. Poids : 1,2 kg.

Comment fonctionne le Multi-Link Operation sur cette box ?

Le Multi-Link Operation permet la connexion immédiate sur plusieurs bandes radio de façon simultanée. Votre terminal échange des données sur les fréquences 2,4 et 5 GHz sans interruption. Cette agrégation technique décuple la capacité de transport des informations vers vos divers équipements. Le système choisit ainsi le chemin le plus court pour chaque paquet binaire.

L’accès à la bande 6 GHz réduit aussi les délais de transmission de manière drastique. Le débit s’adapte par ailleurs aux besoins réels de chaque application ouverte sur le réseau. De plus, ce mécanisme évite les files d’attente pour une latence réduite lors des jeux. Cette innovation assure une qualité supérieure pour vos appels vidéo en haute définition.

La Bbox Wi-Fi 7 pilote désormais 200 appareils connecté contre 60 pour les standards précédents. Le processeur central gère cette densité élevée sans aucune saturation du signal hertzien. Chaque utilisateur conserve ainsi une liaison stable et sans coupure durant ses activités. Le logiciel interne ordonne les flux grâce à un ordonnancement précis des ressources radio.

Cette architecture garantit une expérience optimale pour vos sessions de visioconférence. Le mode de fonctionnement préserve aussi l’autonomie des batteries mobiles de vos terminaux. Votre téléphone sollicite uniquement la ressource hertzienne utile pour sa tâche courante. Ce pilotage actif maintient une couverture cohérente dans la totalité du logement.

Une largeur de canal 320 MHz pour la Bbox Wi-Fi 7

La technologie Wi-Fi 7 utilise des canaux larges de 320 MHz. Cette largeur de bande double la capacité du standard précédent. Ce bond spectral crée une autoroute pour vos données numériques. Votre installation supporte les flux massifs sans ralentissement logiciel. Le codage s’effectue avec une précision de 4096 QAM et accroît le rendement de 20 %.

Chaque symbole radio transporte 12 informations binaires. Cependant, une distance réduite entre la borne et l’appareil aide. Le signal contient une quantité de données utiles plus importante. L’efficacité hertzienne progresse pour limiter le gaspillage des fréquences.

Les débits réels s’approchent des vitesses offertes par les câbles. Cette puissance répond aux besoins haute définition. Le téléchargement de fichiers lourds devient une opération quasi instantanée. Le processeur traite ces flux sans aucun blocage logiciel interne. Cette puissance garantit la stabilité du réseau lors des pics consommation.

La bande passante supporte plusieurs flux simultanés sans difficulté technique. L’expérience numérique franchit un cap décisif pour les usagers exigeants. Chaque utilisateur local profite d’une fluidité de navigation jusque-là inédite. Le système ajuste son rendement selon les capacités du terminal. De plus, cette largeur favorise les usages intensifs.

Un mécanisme Puncturing limite-t-il les interférences

Le mécanisme Multi-RU Puncturing optimise l’usage du spectre radio local. Ce procédé découpe le canal pour isoler les segments libres. Une gestion granulaire remplace l’ancien système de blocage du signal. La communication survit même si une partie subit des parasites. La fiabilité de votre lien internet gagne en assurance.

L’efficacité de la transmission augmente car les parasites ne bloquent plus. La box sélectionne les tranches propres pour maintenir le débit. De surcroît, ce traitement radio assure une portée supérieure en ville. Les ondes des voisins n’entravent plus la qualité du lien.

Votre réseau privé conserve son intégrité face à la pollution. Le logiciel surveille l’état du ciel hertzien autour du boîtier. Il ajuste les réglages de manière autonome pour éviter les collisions. Cette résilience technique garantit une expérience stable sans perte de données. Chaque trame trouve son chemin pour atteindre son destinataire final.

La protection contre le bruit électronique s’affine avec les algorithmes. Le routeur sécurise la continuité de votre activité avec fiabilité. Ainsi, la qualité globale du service internet reste optimale partout. Enfin, le filtrage agit comme une barrière.

Pour choisir entre B&You Pure Fibre et Ultym choisir

Bouygues Telecom scinde ses formules pour répondre à chaque budget. L’offre B&You Pure Fibre coûte désormais 23,99 euros par mois. Ce forfait sans engagement inclut uniquement une connexion internet fixe via le réseau fibre de Bouygues Telecom. Cependant, le client renonce au décodeur TV pour ce prix bas. La mauvaise nouvelle réside dans l’absence totale de téléphonie fixe. Il s’agit d’une offre axée sur la vitesse brute, bien que limitée techniquement par rapport au haut de gamme.

En revanche, l’abonnement Ultym représente le sommet du catalogue actuel. Son tarif promotionnel s’élève à 42,99 euros par mois pendant 12 mois, avant de passer à 52,99 euros par mois. Ce contrat exige un engagement de 12 mois. En contrepartie, vous recevez la fameuse Bbox Wi-Fi 7, un équipement complet pour votre divertissement numérique.

L’offre comprend un décodeur TV 4K HDR de haute qualité. Jusqu’à deux répéteurs Wi-Fi 7 étendent la couverture dans les grandes habitations sur demande. Les appels illimités vers les mobiles en France et en Europe complètent cette proposition commerciale. L’installation à domicile par un technicien avec un diagnostic Wi-Fi personnalisé reste incluse d’office.

Une mini-box 4G avec 50 Go assure le secours de votre accès web dès la souscription. Attention toutefois : ces deux formules n’exploitent pas le même modem. Seule l’offre Ultym propose la vitesse de 8 Gb/s et la norme Wi-Fi 7. De plus, le service client dédié apporte une aide précieuse aux abonnés premium. Vérifiez bien votre éligibilité fibre avant de valider votre commande sur le site officiel de Bouygues Telecom. Enfin, le choix dépend exclusivement de votre besoin en équipement et en services TV.

Comment installer et configurer le nouveau matériel fibre ?

L’installation de la box nécessite uniquement le branchement de fibre. Reliez ensuite le bloc secteur pour lancer le démarrage. Les voyants lumineux informent sur l’état de la connexion. L’application mobile dédiée simplifie la création de votre mot de passe.

Le système guide chaque étape pour configurer votre sécurité. Le logiciel autorise la migration des paramètres réseau en 1 clic. Vous conservez votre nom de Wi-Fi pour vos appareils. Cette transition rapide assure le maintien de vos services. Le modem vérifie les mises à jour pour votre protection. Chaque processus prend moins de 5 minutes.

La rétrocompatibilité assure le fonctionnement de vos terminaux plus anciens. Les vieux ordinateurs profitent de la stabilité du signal. Ce maintien matériel garantit l’usage de votre parc. Les nouveaux smartphones exploitent le plein potentiel du standard 7. Vous profitez d’une infrastructure évolutive pour les prochaines années.

Le placement idéal du routeur favorise une diffusion optimale des ondes. Choisissez un endroit central et dégagé pour éviter les obstacles. Des câbles certifiés de catégorie 6A améliorent la qualité filaire. Bouygues Telecom fournit un guide clair pour chaque étape. Enfin, le diagnostic interne résout les soucis.

