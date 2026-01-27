Il a transformé la PS4 Slim en console portable

Une PS4 Slim portable ? Ce n’est plus un rêve. Un moddeur a relevé le défi et en a conçu une. Et ce n’est pas qu’un objet de déco. La console tient la route face à des sessions de jeu intenses.

La PS4 Slim, jusque-là cantonnée au salon, s’invite désormais dans votre sac à dos. Après plusieurs mois de bidouilles et de tests, un passionné a présenté une version portable stable et prête à jouer sérieusement. Fini le gadget fragile que l’on exhibe juste pour épater la galerie. Cette console se veut utilisable au quotidien. L’idée est de d’offrir un concentré de puissance Sony dans un boîtier réduit, sans sacrifier la fiabilité.

La PS4 Slim portable : l’ancienne console revisitée en comble

C’est sur Reddit que le moddeur au pseudo u/wewillmakeitnow a partagé son invention. Il y a publié tous les détails de sa PS4 Slim transformée en console portable. L’une des particularités de cette dernière réside dans le fait qu’elle conserve une version modifiée de la console originale.

En effet, au cœur du projet, la carte mère de la PS4 Slim a été entièrement modifiée. Découpée et réagencée, elle conserve toutes les fonctionnalités essentielles tout en réduisant la taille du système.

Pour éviter les surchauffes, le moddeur a aussi retravaillé le système de refroidissement et intégré des protections actives. Un petit ESP32 embarqué, équipé d’un firmware personnalisé, surveille en permanence la température et la consommation électrique.

En plus, la pièce peut appliquer des limites thermiques et déclencher une extinction d’urgence si nécessaire. De ce fait, la console se comporte presque comme un appareil conçu pour le grand public, et non comme un prototype fragile.

Une expérience portable enfin crédible

Le choix des composants montre que l’appareil est pensé pour être utilisé. D’abors, le PS4 Slim portable dispose d’un écran OLED 7 pouces. Ceci affiche du 1080p en format 16:9. Elle peut aussi sortir sur un TV via HDMI.

L’alimentation repose également sur un pack batterie 6-cellules 21700, offrant environ 130 Wh. La batterie dispose d’une protection contre les décharges profondes et d’un suivi de charge automatique.

Cette architecture permet donc de jouer en déplacement, tout en branchant la console pour les sessions plus longues.

La surveillance active de la température et de la batterie dispense d’un suivi constant. Contrairement à de nombreux projets DIY, la console se gère presque toute seule.

Les limites de cette PS4 Slim portable

Transformer une console de salon en portable implique des compromis. Un tel projet n’a d’ailleurs rien de facile.

La PS4 Slim consomme beaucoup d’énergie. Cette version ne promet donc pas de marathon gaming sur batterie. Les chiffres du constructeur et les tests initiaux indiquent que l’autonomie reste limitée, orientée vers des sessions courtes mais intenses.

L’ergonomie et la disposition des boutons ont été adaptées pour tenir en main. Le moddeur souligne qu’il ne s’agit pas d’un produit commercial. La console n’est pas destinée à la production de masse. Dommage pour ceux qui rêvent d’une PlayStation portable.

Cette PS4 Slim portable est une démonstration de ce que la scène DIY peut offrir en matière de consoles portables. C’est « un défi personnel d’ingénierie, motivé par la curiosité et la passion » comme le moddeur évoque sur Reddit.

Une référence pour les projets futurs

Ce prototype marque évidemment un tournant. Il associe performance, sécurité et portabilité. Ce qui offre une vraie expérience utilisateur. La présence d’un écran haute résolution, de la sortie HDMI et de protections actives distingue ce projet d’un simple coup d’éclat.

Les prochaines étapes à suivre seront les tests longue durée. Parmi les points à travailler, la température sous charge, le bruit du ventilateur, la santé de la batterie ainsi que la résistance du boîtier après plusieurs mois d’utilisation.

Si tout se maintient, cette version portable pourrait redéfinir les attentes pour les consoles DIY. Ce mod démontre surtout que la frontière entre console de salon et console portable peut être franchie.

Les passionnés de gaming peuvent maintenant rêver d’emmener leurs jeux PS4 partout, sans compromis majeur sur la sécurité ou la qualité d’affichage.

