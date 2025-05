Sony prépare une PlayStation portable selon ce leaker : la rivale de la Switch 2 ?

Sony semble prêt à replonger dans le bassin des consoles portables. Après le PlayStation Portal, ce leak a fait flotter un projet du nom de Jupiter. Sony veut embarquer la puissance d’une PS5 dans un format nomade. La PlayStation portable est un sacré défi, et une potentielle rivale pour la future Switch 2 ?

Depuis la PS Vita, les fans de jeux nomades attendaient un vrai retour de Sony sur le terrain des consoles portables. Aujourd’hui, plusieurs leaks crédibles évoquent un nouveau projet en cours chez le géant japonais. Surnommée Jupiter, cette PlayStation portable serait capable de faire tourner les jeux PS5 sans cloud, ni connexion à distance. Ainsi, Sony a de quoi bousculer le marché, déjà en pleine ébullition avec les rumeurs autour de la Switch 2.

Les rumeurs reprennent de plus belle ! Apparemment, Sony préparerait une nouvelle PlayStation portable. Selon le leaker bien connu Jukanlosreve, le constructeur travaillerait actuellement sur un projet surnommé en interne Jupiter. Sony veut donc créer une machine capable de supporter les jeux PS5 en natif.

Derrière ce nom de code se cache un nouveau SoC (System-on-Chip) basse consommation, que Sony voudrait confier à AMD. La puce serait gravée grâce au procédé SF2P de Samsung Foundry, avec une production de masse envisagée après 2028. Pour l’instant, l’accord entre Sony, AMD et Samsung n’est pas encore signé, mais les négociations seraient en cours.

Exclusive: On the Sony PlayStation Handheld



Sony is currently evaluating a new low-power gaming SoC project—internally referred to as “Jupiter.”

⁰The chip is expected to be developed by AMD and fabricated using Samsung Foundry’s SF2P node, with mass production targeted for…