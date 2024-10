PS5 Pro : voici la liste complète des jeux optimisés pour la nouvelle PlayStation

Après de longs mois de rumeurs, la PS5 Pro sort au prix de 799,99 euros. Pour en savoir plus, voici la liste des jeux optimisés pour la nouvelle PlayStation.

Vous avez hâte de mettre la main sur la PS5 Pro ? Il faudra encore attendre jusqu’à la date de sortie de la console le 7 novembre prochain. Mais en attendant, découvrez dès maintenant les jeux PS5 Pro qui seront optimisés sur la nouvelle console dès son lancement.

Des jeux optimisés sur la nouvelle console PS5 Pro ?

C’est certainement l’un des plus grands arguments qui essaie de justifier le prix exorbitant de cette nouvelle console. Désormais, la PS5 Pro est assez puissante pour nous offrir de la 4K native en 60 FPS.

Ce que nous ne pouvons pas dire pour la majorité des jeux sur PS5 Pro et Xbox Series X/S actuellement. Les consoles peuvent proposer de la 8K (pour les expériences vidéo), de la 4K, du 60FPS ou encore sur 120FPS. Toutefois, la plupart des jeux ne peuvent pas offrir tout cela en même temps.

De ce fait, nous devons choisir entre plusieurs modes. Le mode fidélité favorise la qualité graphique qui convoite les 4K mais bridé en 30 FPS. Ensuite, le mode performance privilégie la fluidité avec du 60FPS. Toutefois, sa résolution est de 1080p ou en 1440p si nous avons plus de chance.

Quels seront les jeux optimisés pour la nouvelle PS5 Pro ?

L’objectif de Sony avec la PS5 Pro est d’offrir plus de choix aux joueurs et de proposer une expérience optimale en 4K et 60 FPS. Plusieurs jeux seront ainsi optimisés avec plus ou moins de changements.

Selon Sony, en moyenne une cinquantaine de jeux seront touchés par cette optimisation durant le lancement de la console. Voici donc la liste des 13 jeux confirmés à la date du 11 septembre 2024.

Nous pouvons nous attendre à voir dans la PS5 Pro Alan Wake 2, Assassin’s Creed : Shadows, CyubeVR (PS VR2), Dead Rising Deluxe Remaster, Demon’s Souls ou encore Dragon Age : The Veilguard.

Parmi les jeux que nous retrouverons sur la PS5 Pro, il y a aussi Dragon’s Dogma 2, Dynasty Warriors : Origins, EA Sports College Football 25, EA Sports FC 25, Empire of the Ants, Enlisted ou encore F1 24.

Nous pouvons aussi espérer que d’autres jeux comme Final Fantasy 7 Rebirth, Fortnite, God of War : Ragnarök, Gran Turismo 7 (8K / 120 FPS) et Hogwarts Legacy s’ajoute à la liste, mais nous devons attendre la confirmation de Sony.

Quoi qu’il en soit, je peux affirmer que Sony promet de nombreuses améliorations pour sa prochaine console, notamment les 4K, le 60 FPS et le RayTracing en jeu pour Gran Turismo 7.

Comment trouvez-vous cette liste ? Elle correspond à votre attente ? Quel est le jeu que vous préférez le plus ? N’oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires.

