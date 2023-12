Game Awards 2023: voici le meilleur jeu vidéo de 2023 ! Êtes-vous d’accord ?

Neuf nominations, six victoires, et le titre majeur. Baldur’s Gate 3 est le jeu vidéo de l’année 2023. Ce RPG se distingue par son univers unique, ses personnages, et son gameplay. Le jeu a été largement au-dessus d’un autre chef-d’œuvre, Alan Wake 2.

La date du 7 décembre sera inoubliable pour le studio belge Larian. Leur jeu, Baldur’s Gate 3 a reçu le prix ultime dans le monde du gaming. Son univers, inspiré de Donjons et Dragons, a contribué à ce sacre. En plus du titre majeur, Baldur’s Gate 3 a aussi obtenu 5 récompenses sur 9 nominations. C’est un exploit mémorable pour un RPG.

« L’équipe de Larian a consacré corps et âme pendant six ans à ce jeu, parfois dans des circonstances très difficiles ». Cet extrait du discours de Swen Vincke illustre parfaitement la passion qui anime son équipe.

Le fondateur et directeur de Larian a même rendu hommage à son jeu en montant sur la scène. Il a porté une des armures des personnages du jeu pour recevoir son titre. Cette image restera à jamais dans les souvenirs des fans.

Et les développeurs ont fait un travail colossal pour arriver à cet objectif. Ils ont créé un univers immense, où tout le monde peut écrire sa propre histoire. Dans Baldur’s Gate 3, la suite de scénario dépend entièrement des choix des joueurs. Les dialogues sont très variés pour perfectionner l’immersion. Ces stratégies étaient les atouts majeurs de Larian Studio.

6 prix, un exploit pour le studio belge

Baldur’s Gate 3 n’est pas seulement le jeu vidéo de l’année 2023. Ce chef-d’œuvre a aussi raflé plusieurs titres. Meilleur jeu de rôle, meilleur jeu multijoueur, meilleur lien avec la communauté, et le prix du public. Le jeu a presque tout gagné. Même un des acteurs, qui interprétait un des personnages principaux a reçu un titre. Neil NewBon a obtenu le prix de la meilleure performance.

Et cette prouesse de Baldur’s Gate 3 va marquer l’histoire. Il a su se distinguer face à ses concurrents. À noter que des jeux célèbres comme Alan Wake 2, Marvel’s Spider-Man 2, et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom avaient tout pour remporter le GOTY 2023.

Toutefois, The Last Of Us Part II reste toujours l’énorme succès dans l’histoire des Game Awards. Ce jeu a gagné 7 prix, soit 1 de plus de Baldur’s Gate 3.

Baldur’s Gate 3 : le RPG de la décennie ?

Larian Studio a su mettre en place un système de jeu bien défini. Cet atout a propulsé cette merveille vers le haut de la scène. De plus, ce chef d’œuvre a attiré le grand public. C’est une réussite considérable, surtout pour un RPG sophistiqué comme Baldur’s Gate 3.

Skyrim était le dernier RPG à atteindre cette étape ultime en 2011. Des années après, Baldur’s Gate 3 a repris le flambeau. Il n’est pas seulement le jeu vidéo de l’année 2023, mais aussi le RPG de la décennie.