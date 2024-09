Apple Intelligence : voici la date de sortie des différentes fonctionnalités

Apple a assez fait attendre les utilisateurs avec les nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence. Prochainement, on pourrait espérer des mises à niveau de Siri, Image Playground ainsi que d’autres fonctionnalités établies sur l’IA qui arriveront bientôt sur iPhone.

Apple a dévoilé lors de l’événement de lancement Glowtime la sortie du tant attendu iOS 18. Alors qu’iOS 18 est disponible depuis hier, 16 septembre, nous devons encore attendre un certain moment pour pouvoir mettre la main sur les dernières fonctionnalités de cette marque à la pomme basée sur l’IA sur les meilleurs iPhone.

Les fonctionnalités d’Apple Intelligence ne sortiront pas avant les mises à jour des systèmes iOS 18

Il faudra attendre au moins un mois pour connaître les fonctionnalités Apple Intelligence. En effet, elle n’envisage pas de les déployer avant le mois d’octobre, la date de sortie d’iOS 18.1 ou encore les futures mises à jour, à l’instar d’iOS 18.2 et au-delà en transporter encore plus.

Notons également que pour pouvoir utiliser ces différentes fonctionnalités d’Apple Intelligence, il faudra avoir un modèle d’iPhone 15 Pro ou encore la nouvelle série iPhone 16. En outre, on a besoin de la langue de Siri réglée sur l’anglais américain.

Certes, on ne connaît que très peu d’informations sur le déploiement d’Apple Intelligence, mais nous avons une idée claire de la feuille de route d’Apple basée sur le site web d’Apple.

Quelles fonctionnalités Apple Intelli gence seront embarquées avec iOS 18.1 ?

Apple promet une grande refonte de l’intelligence artificielle de Siri, son assistant virtuel lors de la WWDC 2024. Désormais, cet outil aura une compréhension améliorée des requêtes de suivi et des moments où les utilisateurs lèvent la langue.

Par ailleurs, cette version bêta d’iOS 18 est aussi dotée de nombreuses autres fonctionnalités boostées par l’IA. Parmi les plus notables, on peut citer les résumés de notifications et des suggestions de réponses pour Mail, Messages ou encore d’autres applications.

Il propose également des outils d’écriture qui peuvent relire notre brouillon. Il peut même générer une réécriture pour des publics spécifiques ou encore résumer des articles quand vous êtes au mode « Lecteur » dans le programme Safari.

En outre, il embarque également un outil d’édition de photos IA baptisé Clean Up. Plus précisément, c’est la version Apple de la technologie d’effacement de photos d’Android. Ce dernier peut aider à retoucher des images en quelques clics sans jamais quitter la galerie d’images.

Que promettent les autres versions iOS 18.2, iOS 18.3, iOS 18.4 ?

Dans iOS 18.2, on retrouve Image Playground, un outil de génération d’images que l’on peut utiliser pour créer notre image et d’autres personnes. On pourra aussi demander à Siri ce que l’on souhaite voir et Playground créera l’image selon la description.

Il y aura également Genmoji, une IA qui nous permettra de créer des émojis selon le texte saisi ou encore selon la photo d’une personne de notre bibliothèque.

Dans la version 18.3, on ne trouvera pas de grand changement selon MacRumors. Elle promet juste une mise à jour mineure. Néanmoins, on ne sait pas encore si la société ajoutera de nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence.

Enfin, avec iOS 18.4, on pourra s’attendre à un Siri plus personnel comme on l’a vu à la WWDC 2024. Cependant, il faut savoir que cette fonctionnalité ne sera pas disponible avant mars 2025.

C’est à ce moment aussi que l’on pourra s’attendre à des mises à niveau alimentées par l’IA. Ce qui pourrait ajouter des langues supplémentaires à Apple Intelligence. Parmi ces langues on peut citer le français, le chinois, l’espagnol, le japonais, etc.

