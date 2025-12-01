Il quitte Rockstar et dévoile GTA 6 : découvrez les nouvelles images volées

Voilà une information qui ne manquera pas de faire monter le suspense chez les fans. Des nouvelles images de GTA 6 viennent de se dévoiler, et elles sont prometteuses.

L’engouement autour de GTA 6 n’a jamais été aussi fort. La moindre nouvelle image, même floue ou bancale, suffit à rallumer la hype. Chaque fuite devient ainsi un événement. Celle-ci ne fait pas exception. Elle intrigue d’autant plus qu’elle pourrait être authentique. Pourquoi ? Parce qu’elle provient d’un ancien animateur de Rockstar. En publiant, apparemment par erreur, son showreel professionnel, il a laissé apparaître les nouvelles images de GTA 6. C’est GameRant qui avait remarqué la vidéo sur Reddit.

Les nouvelles images de GTA 6 qui agitent la communauté

Vous vous demandez sans doute si ces nouvelles images de GTA 6 sont authentiques ? Difficile d’en avoir la certitude absolue. Pourtant, plusieurs éléments donnent du poids à cette fuite. Le format du showreel ressemble fortement aux démos d’animateurs ayant bossé sur Red Dead Redemption 2 ou Max Payne 3. Et surtout, la rapidité avec laquelle la vidéo a été retirée laisse peu de doute sur sa provenance.

Mais il faut garder à l’esprit que ces nouvelles images ne représentent que du travail préliminaire. Des idées testées il y a longtemps. Rockstar a probablement abandonné certains concepts depuis.

New GTA 6 footage found in a senior Rockstar animator’s demo reel:

– Motion-capture for the player’s bicycle animations

– Breakout/exit animation from Monster truck for a female NPC

– Ocean View can be seen in the third clip pic.twitter.com/6HC9zI0Anw — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) November 30, 2025

Les vélos en libre-service ? Possibles. Les acrobaties sur pick-ups ? Peut-être. Dans un projet de l’ampleur de GTA 6, des dizaines de mécaniques sont expérimentées puis jetées au panier. Bref, rien n’est gravé dans le marbre. Ces nouvelles images montrent une direction, pas le produit final.

Encore de la hype

Dans la vidéo, on y aperçoit Lucia, déjà star des bandes-annonces officielles, bondissant du toit d’un camion. Cela avec une animation étonnamment propre pour une simple préversion. À cela s’ajoute une nouveauté inattendue. Il s’agit d’une cinématique montrant l’utilisation d’une station de location de vélos. Ce qui permet de prendre un vélo, rouler, puis le ramener.

Un autre détail intéressant dans ces nouvelles images est la possibilité de s’installer à l’arrière d’un pick-up. Cette nouveauté ouvre porte à des scènes d’action plus dynamiques dans GTA 6.

Rassurez-vous, la sortie est toujours prévue pour novembre 2026. Si bien sûr aucun retard ne vient s’ajouter à la liste. Rockstar mise pour l’instant sur ses deux trailers officiels pour contenir la faim du public. Mais à voir l’excitation autour de ces nouvelles images, on peut dire que dès qu’un pixel lié à GTA 6 apparaît, le monde du gaming s’arrête.

Et ce leak, qu’il soit accidentel ou non, confirme que GTA 6 n’a même pas encore débarqué qu’il domine déjà l’actualité.

