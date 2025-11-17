Red Dead Redemption : en attendant GTA 6, rejouez à ce banger sur Netflix

Pour un instant, vous pouvez oublier l’attente interminable de GTA 6. Red Dead Redemption revient version boostée, dispo partout, même sur Netflix. Et le meilleur dans l’histoire ? Une partie des joueurs pourra y jouer gratuitement.

On pensait Rockstar trop occupé à affûter GTA 6 pour regarder dans le rétro. Mauvais pari. Le studio revient avec un classique absolu, le Red Dead Redemption, qui débarque même sur Netflix. Le jeu qui a redéfini le western vidéoludique fait peau neuve, rejoint presque toutes les plateformes du moment. Il compte bien rappeler à tout le monde pourquoi il est considéré comme l’un des titres les plus marquants des années 2010.

Red Dead Redemption : un comeback avec une halte surprise sur Netflix

Rockstar a annoncé la couleur d’une manière très Rockstar. Un silence complet, puis un drop surprise. De quoi provoquer une explosion d’excitation côté joueurs. En effet, à partir du 2 décembre 2025, Red Dead Redemption rejoindra le catalogue PlayStation Plus, accessible gratuitement pour tous les abonnés. La confirmation publiée est directement sur le blog officiel du studio après qu’une fuite ESRB a mis le feu aux poudres.

YEEHAW. Red Dead Redemption is coming soon to mobile for the first time ever on Netflix Games. Included with your membership.



Pre-register now: https://t.co/6XEA1imiSv pic.twitter.com/P7eK3AMbly — Netflix (@netflix) November 13, 2025

Mais ce n’est pas juste une arrivée PS5. Le jeu débarque aussi sur Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, iOS, Android. Red Dead Redemption arrive même dans l’abonnement Netflix, où il sera jouable sur mobile comme un vrai blockbuster nomade.

Ainsi, vous pourrez galoper dans le Far West entre deux épisodes de votre série préférée. C’est une première pour un titre Rockstar. Et clairement un move audacieux qui pourrait changer la manière dont on consomme le jeu vidéo sur smartphone.

Côté technique, la réédition n’a pas été laissée au hasard. Les versions consoles ont été développées avec Double Eleven et Cast Iron Games, avec la promesse d’un rendu visuel plus propre et de performances plus stables. Les abonnés GTA+ ne sont pas oubliés. Eux aussi pourront y jouer gratuitement via leur Games Library. Et les possesseurs de la version PS4 ou Xbox One ? Mise à niveau offerte.

Un classique avec Undead Nightmare en bonus

Comme si le retour du jeu ne suffisait pas, Rockstar inclut aussi Undead Nightmare, l’extension culte qui transforme l’Ouest américain en apocalypse zombie. Vous incarnez à nouveau John Marston, lancé dans une quête surnaturelle. L’humour noir, ambiance macabre et action nerveuse sont évidemment au rendez-vous.

Red Dead Redemption and Undead Nightmare are coming to Netflix, iOS, Android, PS5, Xbox Series X|S, and Nintendo Switch 2 on Dec 2.



Experience these epic Western adventures with free upgrades, the ability to carry over game progress, and more: https://t.co/xw6rxmeODy pic.twitter.com/i75JL7VB0S — Rockstar Games (@RockstarGames) November 13, 2025

L’histoire reprend après les événements de Red Dead Redemption 2. Marston tente de tourner la page. Mais aussi de laisser derrière lui ses années de hors-la-loi, et de sauver ce qu’il reste de sa famille. Ce récit a marqué toute une génération et peut aujourd’hui être redécouvert par un public plus large.

Avec Red Dead Redemption 2 récemment sacré quatrième jeu le plus vendu de tous les temps, ce retour du premier opus tombe au meilleur moment. Il relance l’envie et crée la hype. Ce titre rappelle aussi pourquoi ce western mythique reste un banger incontesté du catalogue Rockstar. Et vous, cette arrivée de Red Dead Redemption sur Netflix, ça vous tente ?

