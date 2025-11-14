Steam Machine : quel sera le prix de la console de Valve, et sa date de sortie ?

D’après l’annonce de Valve, la Steam Machine revient avec de sérieux arguments pour séduire les joueurs, mais à quel prix ?

Le 12 novembre, Valve a créé la petite surprise du jour. La Steam Machine fait son grand retour. Oui, celle-là même qui avait disparu dans un nuage de fumée en 2015, faute de jeux compatibles et d’une stratégie un peu brouillonne. La société ne compte visiblement pas répéter les erreurs du passé et revient avec une machine plus mature. Elle est mieux pensée et portée par un écosystème SteamOS enfin solide.

Une version Steam Deck sans écran ni batterie

Son échec en 2015 n’a pas freiné Valve. Au contraire, la société a continué d’apprendre. D’abord avec le Steam Deck en 2022. Puis avec SteamOS, qui a enfin trouvé sa voie grâce à la couche de compatibilité Proton. Aujourd’hui, l’écosystème est solide. Et elle semble convaincue d’avoir enfin le cocktail gagnant pour ressusciter la Steam Machine version 2025.

Cette console nouvelle génération ressemble au Steam Deck. Mais elle n’a ni écran ni batterie. Toutefois, elle embarque un processeur et un GPU AMD taillés sur mesure. Le tout dans un boîtier conçu pour envoyer six fois les performances du Deck. L’idée est de faire tourner les gros AAA du moment, directement sur la télé du salon.

Toutes ces promesses suffiront-elles à convaincre les joueurs de payer le prix de la Steam Machine ? Impossible à dire pour l’instant. La question de la sortie reste elle aussi floue. Valve a seulement annoncé un lancement en 2026, sans préciser de date exacte. Peut-être même un peu plus tôt si la société décide de prendre Microsoft et Sony de vitesse.

Et qu’en est-il du prix de cette fameuse Steam Machine ?

C’est encore un mystère. Puisque Valve refuse toujours de révéler le moindre prix pour la Steam Machine. Pourtant, quelques indices laissent deviner une fourchette possible. En effet, la marque a déclaré à la presse US que le prix serait « comparable à celui d’un PC avec des caractéristiques équivalentes ». Ça sent donc l’addition un peu salée.

Les Steam Deck actuels donnent aussi un indice encourageant. Valve a déjà prouvé qu’il pouvait proposer du bon matériel à des tarifs compétitifs. Le Deck LCD démarre à 419 €. Le modèle OLED grimpe à 569 €. Pas mal, face aux consoles portables concurrentes.

Mais la Steam Machine, elle, repose presque entièrement sur du matériel custom. Même le refroidissement est sur mesure et occupe 70 % de l’intérieur. La chaîne YouTube Moore’s Law is Dead s’est pourtant jetée à l’eau, avec un calcul maison. 425 $ rien que pour les composants, sans la conception ni la distribution. En réalité, le total flotterait plutôt entre 500 et 600 $, selon l’analyse. Et encore, c’est sans les fameuses taxes américaines qui perturbent le marché.

Cependant, Valve ne pourra pas aller trop haut. Au-dessus des 1 000 $, inutile. A ce prix, les joueurs préfèreront acheter un vrai PC surpuissant et évolutif. Le constructeur doit donc se placer intelligemment. D’après les tendances du marché, un prix autour de 800 € semble être la zone d’atterrissage la plus cohérente.

Et n’oublions pas un détail. Valve se rattrape largement sur les jeux. 30 % de commission sur chaque vente Steam. Autant dire qu’ils n’ont pas besoin d’exploser le prix de la machine pour être rentables.

