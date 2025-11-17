pCloud Black Friday 2025 :  Jusqu’à 60 % de réduction jusqu’au 29 novembre 2025

Du 17 au 29 novembre 2025, le voile du Black Friday s’ouvre sur une offre pCloud aussi rare qu’envoûtante : jusqu’à –60 % sur les plans à vie et le Pack 3en1 exclusif. Une opportunité unique du pCloud Black Friday 2025, un sortilège numérique pour protéger vos données, vos souvenirs et vos secrets à jamais.

Chaque année, le Black Friday attire les chasseurs d’offres. Mais cette fois, ce n’est pas qu’une simple réduction, c’est une porte vers la sérénité numérique. Imaginez : un espace à vie, sécurisé, chiffré, accessible partout, sans aucun abonnement. C’est exactement ce que pCloud vous réserve entre le 17 et le 29 novembre 2025.

Durant cette période limitée, profitez de réductions exceptionnelles :

Pack 3en1 – 599 € au lieu de 1 498 € (–60 %)

1 To – 199 € au lieu de 408 € (–54 %)

2 To – 279 € au lieu de 588 € (–53 %)

Fini les paiements mensuels. pCloud, c’est un paiement unique pour une tranquillité éternelle.

pCloud : confidentialité suisse, sécurité européenne, liberté totale

pCloud n’est pas un simple service de cloud. C’est une solution suisse haut de gamme pensée pour celles et ceux qui refusent de laisser leurs données au hasard. Plus de 20 millions d’utilisateurs y confient déjà leurs souvenirs, leurs créations, leurs archives professionnelles… et ils savent pourquoi.

Avec pCloud, votre ordinateur respire enfin : son disque virtuel pCloud Drive étend instantanément votre espace, que vous soyez sur MacOS, Windows ou Linux. Vos fichiers les plus précieux, eux, sont sauvegardés automatiquement grâce à pCloud Backup. Une sécurité en un clic, sans effort, sans stress.

Et ce n’est que le début. Vos musiques, vos vidéos, vos documents… Tout se lit directement depuis votre espace, sans jamais encombrer vos appareils. Sur mobile, l’application Android et iOS devient votre alliée du quotidien : téléversement automatique, libération d’espace, accès permanent à votre bibliothèque complète.

Pour collaborer, partager ou envoyer un dossier sensible, pCloud joue dans une autre catégorie. Invitations précises, liens sécurisés, statistiques détaillées, options de personnalisation… tout est pensé pour que vous gardiez le contrôle, toujours.

Et derrière cette fluidité, une forteresse : le hiffrement 256-bit AES, transfert TLS/SSL, stockage redondant réparti sur cinq copies en Europe et aux États-Unis. Vos données ne sont pas simplement stockées. Elles sont protégées, verrouillées, préservées.

pCloud, c’est la tranquillité d’esprit transformée en service. Une solution suisse, élégante, puissante, faite pour durer

Pack pCloud 3en1 édition limitée : 5 To + Encryption + Pass à vie

Cette année, le joyau du Black Friday porte un nom : le Pack 3en1 pCloud. Une édition exclusive disponible uniquement du 17 au 29 novembre 2025 comprenant :

5 To de stockage à vie

pCloud Encryption à vie

pCloud Pass à vie.

Un ensemble valorisé à 1 498 €, proposé à seulement 599 €, soit – 60 %. Une opportunité conçue pour ceux qui exigent à la fois puissance, sérénité et indépendance numérique.

Avec pCloud Encryption, vos fichiers sensibles bénéficient d’une protection qui dépasse les standards du marché. Le chiffrement s’effectue directement sur votre appareil, avant même que vos données ne touchent le cloud. Personne n’y a accès, pas même pCloud. Votre clé Crypto Pass reste entre vos mains et uniquement les vôtres. Rien à configurer, rien à complexifier : vous choisissez ce que vous voulez chiffrer, vous verrouillez en un instant, et tout continue de fonctionner avec une fluidité remarquable. Une technologie inspirée de la cryptographie militaire, mais pensée pour être d’une simplicité déconcertante.

Le Pack 3en1 inclut aussi pCloud Pass, le gestionnaire de mots de passe qui transforme votre quotidien. Tous vos identifiants, vos cartes et vos notes sensibles profitent d’un stockage en illimité, automatiquement protégés par un chiffrement avancé. Plus besoin de retenir quoi que ce soit : une connexion automatique en un clic, un générateur intégré pour créer des mots de passe inviolables, une synchronisation instantanée sur ordinateur, smartphone et navigateur. Le principe est clair : pCloud ne connaît rien, ne voit rien, ne retient rien. Vous seul avez la clé.

Le Pack 3en1 pCloud, c’est l’alliance parfaite entre liberté, sécurité et confort. Un geste unique, un paiement unique, une protection à vie. Un investissement qui transforme votre façon de gérer vos données, aujourd’hui et pour toujours.

pCloud Black Friday 2025 : La protection numérique n’attend pas.

L’offre pCloud Black Friday 2025 est une fenêtre rare pour transformer votre rapport au cloud : sans abonnement, sans compromis et surtout avec jusqu’à –60 % de réduction. Du 17 au 29 novembre 2025 seulement, les offres à vie reprennent une tout autre dimension : les plans de stockage permanents sont bradés et le Pack 3en1 passe de 1 498 € à seulement 599 €. Une occasion exceptionnelle qui ne reviendra pas. Une fois la fenêtre refermée, les prix retrouvent leur forme originelle.

