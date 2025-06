Si de plus en plus de services de stockages clouds proposent toujours plus d’offres, allant même jusqu’à 10To, c’est bien parce qu’il y a une forte demande. Aujourd’hui, nous vous présentons les meilleures offres, tant en termes de prix que de performances globales, avec entre autres, des cloud gratuits pour bien débuter.

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur pCloud est en tête de ce comparatif de stockage en ligne pour de nombreuses raisons. Ce fournisseur permet de bénéficier gratuitement de 10 Go de stockage de fichiers, en plus d’une durée de vie de 2 To de stockage de fichiers. J’en profite

Avoir 10To de stockage est un réel avantage, mais encore faut-il trouver la perle rare parmi les innombrables modèles de stockage clouds. Nous vous donnons ici un véritable coup de pouce en vous présentant les meilleurs choix, avec des caractéristiques techniques intéressantes.

pCloud : le cloud de toute une vie ! On aime Offres intéressantes

Grande panoplies de fonctionnalités On aime moins Format mobile moins intuitif

Quelques améliorations visuelles nécessaires pCloud La solution incontournable Visiter le site pCloud trône en haut du top des meilleurs services de stockages clouds de par sa richesse d’offre, proposant bien entendu une formule à 10To. Le plus intéressant, c’est qu’il s’agit d’une offre à vie, ne vous demandant qu’un seul et unique paiement. Un réel avantage si vous avez déjà succombé aux charmes de l’outil, mais peut aussi être un inconvénient si vous prévoyez des changements. À noter que ses différentes autres fonctionnalités comme la gestion optimisée des fichiers stockés, des lecteurs intégrés ou son système de sécurité signée Suisse arrivent à convaincre les plus dubitatifs. Caractéristiques techniques Type de chiffrement : AES 256 bits ; chiffrement côté client (optionnel)

Prix : 1 190 €

IDrive : une solution hautement professionnelle On aime Système de synchronisation au top

Grande fiabilité On aime moins Fonctionnalités supplémentaires limitées

Interface à améliorer IDrive Le choix idéal en entreprise Visiter le site Si l’on peut disposer de 1To de stockage, pourquoi ne pas en avoir 9 de plus ? C’est précisément ce que propose IDrive, qui figure facilement dans le top des meilleurs clouds à proposer 10To. Ses atouts ? Tout d’abord l’un des systèmes de synchronisation et de sauvegarde multiappareil les plus abouti sur le marché. Cela s’illustre par une assez grande facilité à l’utiliser sur différents appareils, de manière individuelle ou en équipe, et ceux, en utilisant en temps réel les mêmes fichiers. À cela s’ajoute un système de chiffrement bien rodé, assurant une protection optimale de vos fichiers, que ce soit en stockage ou lorsqu’ils sont en cours de transfert. Ainsi, IDrive est un réel atout pour les professionnels, garantissant une excellente gestion des documents en interne. Caractéristiques techniques Type de chiffrement : AES 256 bits + clé privée optionnelle

Prix : 149,50 €/an

Google Drive : un écosystème pensé pour tous ! On aime Tarifs abordables

Google Workspace On aime moins Sécurité des données limitées

Pas pour des utilisations spécifiques

Google Drive Le cloud le plus accessible Visiter le site Existent-ils des services clouds adaptés à tous le monde ? Des modèles abordables mais qui ne font pas l’impasse sur la performance ? Oui, et ce service de stockage porte un nom : Google Drive. De toutes les offres disponibles sur le marché, on trouve rarement plus équilibré et accessible. La preuve avec un accès total juste avec un compte Google. Sans oublier l’écosystème Google Workspace avec tout un attirail d’outils en ligne comme Google Sheet pour la gestion de données ou Google Docs pour la rédaction de texte. Seul bémol, Google Drive ne présente pas de système de chiffrage de bout en bout et se contente d’un processus de protection de données assez classique. Cependant, cela ne l’empêche pas de siéger parmi le top des meilleurs services de stockage. Caractéristiques techniques Type de chiffrement : AES 128 bits

Prix : 49,99 €/mois

Sync : Priorité sur la sécurité ! On aime Système de chiffrement optimal

Interface agréable On aime moins Offre gratuite limitée

Synchronisation assez lente

Sync.com La solution la plus fiable Visiter le site Sans être un modèle d’accessibilité, Sync.com a su conquérir le cœur des internautes, professionnels comme débutants. Avec ce service, la sécurité n’est plus une préoccupation puisque Sync en a fait une priorité absolue. En effet, chaque fichier est chiffré des deux côtés, minimisant grandement les risques de vols ou d’interceptions. Une totale confidentialité qui s’applique au service, puisqu’avec le système zéro connaissance, même sync ne peut pas accéder à vos documents. L’interface claire et optimisée permet d’utiliser plus facilement le service et ses outils. Bien-sûr, Sync vous propose une offre de 10To, ce qui justifie sa place dans ce top des meilleurs services de stockages clouds. Caractéristiques techniques Type de chiffrement : Chiffrement de bout en bout (zéro connaissance)

Prix : 15 € par utilisateurs/mois

Internxt : une solution irréprochable On aime Excellent système de protection

Outils exclusifs On aime moins Moins d’intégrations avec des outils externes

Interface à optimiser

Internxt La solution éthique et transparente Visiter le site Profiter à la fois d’un système bien chiffre avec un écosystème à part et des fonctionnalités qui font mouche, c’est précisément ce que propose Internxt. Les données sont parfaitement chiffrées, un peu trop même, car le service ne lésine pas sur les moyens pour assurer une protection totale .En effet, Internxt est l’un des rares service à présenter une cryptographie post-quantique, une technique de protection contre les utilisateurs malveillants disposant d’un calculateur quantique. Ainsi, même les attaques les plus intenses ne pourront pas venir à bout du coffre-fort qu’est Internxt. Ajoutez à cela d’autres services exclusifs comme Internxt Photo ou Send et vous avez le top du top des services de stockages clouds à 10To. Caractéristiques techniques Type de chiffrement : Chiffrement de bout en bout (zéro connaissance)

Prix : 245 €

MEGA : une vraie référence ! On aime Offres généreuses

Service fiable On aime moins interface datée

Peu d’exclusivités

MEGA Le modèle de stockage indémodable Visiter le site MEGA est le parfait exemple d’un service de stockage cloud qui dure et qui sait rester compétitif, même en face de petits nouveaux. Comment y arrive-t-il ? Avec son expérience et une parfaite connaissance des besoins des utilisateurs. Ainsi, en plus d’une offre de 10To, ce qui le place légitimement dans ce top, il doit sa place dans les meilleurs services clouds de par des capacités globales optimales. Que ce soit pour le transfert de données, la synchronisation, ou la gestion en interne, le service coche toutes les cases. Si MEGA se débrouille moins bien dans l’apport d’outils additionnels, cela ne l’empêche pas de proposer quelques exclusivités comme MEGAchat, sa messagerie privée. En somme, vous avez ici un outil qui plaît et qui sait comment plaire à ses utilisateurs. Caractéristiques techniques Type de chiffrement : Chiffrement de bout en bout (AES 128/256 bits)

Prix : 49,99 €/mois

SugarSync : un modèle de flexibilité ! On aime Synchronisation libre et flexible

Système d’autorisation optimisé On aime moins Pas d’offre gratuite

Interface en anglais

SugarSync Idéale pour la gestion de fichiers Visiter le site Loin d’être un outil adapté pour les grandes entreprises, SugarSync est le top du top des clouds pour les professionnels indépendants, son offre accessible de 10To en est une preuve formelle. Son atout principal ? Sa grande flexibilité vous permettant de choisir minutieusement le ou les fichiers à synchronisation. Ainsi, il vous est possible de personnaliser un document bien spécifique sans devoir le faire pour les fichiers restants. La sécurité n’est pas un problème, car le transfert des données est assuré par un système de chiffrement 256 bits. De plus, il vous est possible de créer des autorisations précises à vos collègues pour la consultation de données spécifiques. Aussi, même sans proposer d’offres gratuites, SugarSync arrive à conquérir les internautes en leur laissant une plus grande liberté. Caractéristiques techniques Type de chiffrement : AES 256 bits

Prix : 1199 €/mois

Méthodologie de sélection des clouds

Si l’objectif est de proposer un top des meilleurs stockages clouds à 10To, la quantité de stockage n’est pas le seul critère.

En effet, que ce serait un service cloud s’il ne propose pas un minimum de confidentialité. Aussi, nous avons sélectionné les modèles selon le système de chiffrement, pas que. En plus de la sécurité, un autre critère essentiel domine : l’accessibilité. Pour qu’un cloud fasse partie des meilleurs, il se doit d’être utilisable.

Au-delà des ses critères pour la réalisation de tests, nous avons également comparé les prix. À noter que cette étape a été la plus complexe puisque certains services proposent des abonnements mensuels, d’autres en formats annuels et quelques-uns en un seul et unique paiement.

Mais à travers ce processus, nous avons pu établir un top qui combine les meilleurs services du moment.

FAQ

10To de stockage : est-ce vraiment nécessaire ?

Avoir 1To de stockage est déjà impressionnant, alors 10To, pourquoi faire ? Voilà l’une des questions que se posent certains utilisateurs.

Il est vrai qu’aujourd’hui, 1000 Go n’est pas négligeable et vous permet sans aucun doute de stocker l’ensemble de vos fichiers du moment. Cependant, il est primordial de voir plus loin, à long-terme. En effet, plus le temps passera et plus vous aurez de fichiers à stocker. Au risque de devoir effacer certains de vos fichiers, vous aurez vite faits de remplir votre stockage de 1To.

Posséder un espace de stockage 10To, c’est ne faire aucun compromis. Avec cette quantité, vous avez la possibilité de garder intactes toutes vos données, de la plus importante à celle qui vous semble la moins utile, mais qui pourrait se révéler indispensable plus tard. Voyez donc cette offre comme un investissement qui dure dans le temps.

Faut-il un service cloud plus professionnel ou accessible ?

Cela varie selon le type d’utilisateur et l’utilisation principale du service de stockage cloud.

En entreprise, un service adapté à la synchronisation mulitappareil et aux partages de fichiers est plus utile qu’un modèle qui mise sur la personnalisation des dossiers en interne. Cela se fait donc au cas par cas et il est essentiel de se poser des questions avant de sélectionner un modèle précis.

Heureusement, grâce à notre top des meilleurs clouds à 10To, il vous est largement plus simple de choisir le bon service.

