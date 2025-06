À l’ère du digital, un bon cloud n’est plus une option, mais une nécessité pour assurer la protection de ses fichiers. Cependant, toutes les plateformes ne se valent pas. Voici notre top afin de déterminer quel est le meilleur stockage pour les petites sociétés et les organisations indépendantes.

Quand on gère une petite organisation, on n’a pas forcément le temps de faire plusieurs essais avant de trouver la bonne solution pour stocker ses fichiers. Ce comparatif vous guide vers le meilleur stockage cloud pour les petites sociétés, avec des outils testés et sélectionnés avec soin.

pCloud : le coffre-fort des PME On aime Grande accessibilité

Capacités de stockage élevées On aime moins Pas de vraie suite collaborative

Abonnement à vie parfois encombrant pCloud Le service complet et flexible Visiter le site Pour les petites sociétés à la recherche du meilleur stockage cloud, pCloud est une option aussi polyvalente que surprenante. Loin de se limiter à stocker des fichiers, le service propose aussi un lecteur audio intégré, des outils de partage sécurisés, et une gestion fine des accès. Cerise sur le gâteau, les utilisateurs actifs peuvent booster leur espace de stockage gratuitement grâce à des systèmes de bonus via le parrainage. Le tout est chiffré en AES 256 bits, avec une option Crypto pour le chiffrement côté client. Une plateforme fiable, simple, mais pas forcément taillée pour la collaboration en équipe nombreuse. Caractéristiques techniques Stockage : 10 Go à 10 To

Type de chiffrement : AES 256 bits ; chiffrement côté client (optionnel)

Prix : Gratuit ; payant partir de 4,99 €/mois

Google Drive : l’option facile pour les petits budgets On aime Prix abordables

Généreux en espace de stockage On aime moins Pas de chiffrement de bout en bout

Système de sécurité basique Google Drive La valeur sûre pour les PME Visiter le site Google Drive, c’est le service de stockage passe-partout par excellent. Ainsi, il convient à tout le monde, pour tous les projets, et même pour tous les budgets. Très prisé par les petites équipes, il propose 15 Go gratuits, soit l’une des offres les plus généreuses sur le marché.De plus, vous pourrez profiter de ses outils bureautiques bien spécifiques comme Google Docs, Sheet ou Slide. Il vous est possible de collaborer en direct, commenter, partager des fichiers, le tout depuis un téléphone ou votre navigateur. Ce service est clairement l’une des meilleures options pour débuter sans se ruiner. Il s’agit clairement du meilleur stockage cloud pour les petites sociétés dans un contexte d’utilisation basique. Caractéristiques techniques Stockage : 15 Go à 2 To

Type de chiffrement : AES 128 bits

Prix : Gratuit ; payant partir de 1,99 €/mois

MEGA : Un pilier du stockage cloud On aime Offres généreuses

Système de chiffrement fiable On aime moins Interface parfois lente

Moins d’outils collaboratifs MEGA Le coffre-fort numérique Visiter le site S’adressant aux petites entreprises qui ont besoin d’espace et de sécurité, MEGA est une vraie valeur sûre en termes de stockage cloud. Ainsi, dès l’inscription, 20 Go vous seront offert gratuitement. Et ça ne s’arrête pas là : des bonus permettent d’augmenter cette capacité à mesure que vous utilisez le service. Le vrai atout de MEGA reste son chiffrement de bout en bout, automatique et transparent. Ainsi, personne, pas même MEGA, n’a accès à vos fichiers. C’est rassurant, surtout pour les entreprises traitant des données sensibles. L’interface pourrait être plus fluide, et les fonctionnalités collaboratives restent basiques, mais côté sécurité/stockage, difficile de faire mieux. Caractéristiques techniques Stockage : 20 Go à 16 To

Type de chiffrement : Chiffrement de bout en bout AES 128/256 bits

Prix : Gratuit ; payant partir de 4,99 €/mois

iDrive : pensé pour les pros ! On aime Sauvegarde automatique multi-appareils

Système de clé privée On aime moins Interface à optimiser

Système collaboratif peu adapté iDrive La solution robuste pour les PME exigeantes Visiter le site IDrive est typiquement le genre d’outil de stockage que les petites sociétés apprécient pour leur fiabilité. Ainsi, si vous cherchez le meilleur stockage cloud pour les petites sociétés orienté sauvegarde, vous êtes au bon endroit. En effet, IDrive permet de sauvegarder plusieurs appareils avec un seul compte : PC, Mac, smartphones, tout y passe. La sauvegarde est automatique et régulière, un vrai soulagement pour les équipes débordées. Niveau sécurité, les fichiers sont chiffrés en AES 256 bits, avec possibilité de personnaliser une clé privée. Il est vrai que l’interface pourrait mériter un petit coup de jeune, et l’absence d’outils collaboratifs intégrés peut freiner certains. Mais pour un usage strictement orienté backup, IDrive fait le job. Caractéristiques techniques Stockage : 5 Go à 10 To

Type de chiffrement : AES 256 bits + clé privée (optionnelle)

Prix : Gratuit ; payant partir de 5 €/mois

SugarSync : la synchronisation sur mesure ! On aime Synchronisation sélective des dossiers

Contrôle précis des autorisations On aime moins Pas d’offre gratuite

Interface en anglais SugarSync Idéal pour garder le plein contrôle Visiter le site SugarSync s’adresse aux petites structures qui aiment garder le contrôle. Contrairement à d’autres services, ici pas besoin de déplacer vos fichiers pour les synchroniser : vous choisissez quels dossiers doivent être dans le cloud. C’est pratique, surtout pour les entreprises avec une organisation rigide. La sécurité est assurée par un chiffrement AES 256 bits, et le partage de fichiers est bien pensé, avec des autorisations précises. Cela en fait une vraie alternative pour le meilleur stockage cloud pour les petites sociétés en quête de flexibilité. Dommage que le service ne propose pas d’offre gratuite pour commencer, et qu’il soit uniquement disponible en anglais. Cependant, cela n’en fait pas moins un excellent service de stockage. Caractéristiques techniques Stockage : 100 Go à 2 To

Type de chiffrement : AES 256 bits

Prix : Gratuit ; payant partir de 7,49 €/mois

Sync : la confidentialité sans compromis On aime Chiffrement optimal

Politique zéro connaissance On aime moins Moins d’intégration avec des outils tiers

Interface encore perfectible Sync Idéal pour les plus exigeants Visiter le site Service canadien qui coche toutes les cases, Sync.com est le meilleur stockage cloud pour les petites sociétés qui prennent la confidentialité au sérieux. Ses atouts ? Un système de chiffrement de bout en bout activé par défaut et une politique zéro connaissance signifie que seul vous avez accès à vos données. C’est un vrai coffre-fort numérique, très apprécié par les indépendants ou professions juridiques. L’interface est simple, sans pubs, mais pourrait être un peu plus moderne. Les intégrations avec d’autres outils sont limitées, mais en échange, vous gagnez en tranquillité. Un excellent choix pour ceux qui ne veulent faire aucun compromis sur la sécurité. Caractéristiques techniques Stockage : 5 Go à 4 To

Type de chiffrement : Chiffrement de bout en bout

Prix : Payant partir de 8 €/mois

Internxt : l’alternative éthique et transparente On aime Architecture numérique optimisée

Excellent système de sécurité On aime moins Fonctionnalités en cours de développement

Quelques problèmes de compatibilité Internxt Une solution open source Visiter le site Service de stockage moderne, Internxt a clairement une mission : offrir le meilleur stockage cloud pour les petites sociétés en misant sur la transparence et l’éthique. Tout est chiffré de bout en bout, avec un système zéro connaissance : même Internxt ne peut pas accéder à vos données. Bonus : le code est open source, gage de transparence. L’outil propose aussi des modules spécifiques comme Internxt Photos ou Send. L’interface est propre, mais certaines fonctionnalités manquent encore à l’appel. Internxt s’adresse à ceux qui veulent une alternative fiable à long terme, même s’il faudra accepter quelques limites en attendant les futures évolutions. Caractéristiques techniques Stockage : 10 Go à 2 To

Type de chiffrement : Chiffrement de bout en bout (zéro connaissance)

Prix : Gratuit ; payant partir de 0,89 €/mois

Méthodologie du comparatif

Pour élaborer ce comparatif du meilleur stockage cloud pour les petites sociétés, nous avons combiné plusieurs sources d’information et une approche orientée utilisateur. L’objectif : offrir un guide clair, objectif et utile pour les PME.

Voici notre méthode :

Recherches approfondies sur les sites officiels des services cloud

sur les sites officiels des services cloud Analyse des fonctionnalités utiles aux petites entreprises (partage, sécurité, collaboration)

utiles aux petites entreprises (partage, sécurité, collaboration) Lecture et croisement d’avis d’utilisateurs professionnels (freelances, TPE, PME)

d’avis d’utilisateurs professionnels (freelances, TPE, PME) Tests sur différents appareils pour vérifier la compatibilité et la fluidité

pour vérifier la compatibilité et la fluidité Évaluation du rapport qualité-prix selon les besoins réels des structures modestes

Cette méthode nous a permis de sélectionner uniquement des solutions adaptées aux réalités du terrain : budget serré, efficacité, simplicité et sécurité.

FAQ

Quels sont les critères à retenir pour choisir un bon service cloud pour PME ?

Lorsque vous choisissez une solution cloud pour votre petite société, il est essentiel d’évaluer plusieurs critères.

D’abord, il faut identifier vos besoins réels en vous posant la question : souhaitez-vous simplement stocker, ou aussi collaborer, éditer et partager ? Ce soit des questions essentielles à répondre. Ensuite, il est nécessaire d’observer le niveau de sécurité proposé, notamment le chiffrement (AES, zéro connaissance). Sans oublier l’espace de stockage qui doit être suffisant, mais aussi évolutif selon la croissance de votre activité.

Enfin, il y a le prix, un élément d’une importance capitale pour choisir le meilleur stockage cloud pour les petites sociétés. Heureusement, de nombreuses solutions proposent une première offre de cloud gratuit, mais il est important de bien vérifier les limites de ces offres.

Est-ce qu’un cloud gratuit peut suffire pour une petite société ?

Un cloud gratuit peut convenir à une très petite structure ou à un usage ponctuel.

De nombreux fournisseurs offrent entre 5 et 20 Go sans frais, ce qui est souvent suffisant pour stocker des documents légers ou quelques médias. Cependant, dès que l’on souhaite collaborer à plusieurs, automatiser des sauvegardes ou bénéficier d’un vrai support technique, les offres payantes deviennent rapidement plus pertinentes. Elles offrent plus de stockage, de fonctionnalités, de sécurité et de stabilité.

Pour ceux qui débutent, il est intéressant de tester une version cloud gratuit avant de migrer vers une offre plus adaptée.

