Choisir un service de stockage cloud est une réelle difficulté, mais ce test d’Internxt peut vous aider dans votre décision. Performant et riche en option, beaucoup l’estiment comme l’un des meilleurs du marché. Il est ici question de voir si l’outil mérite tout cet engouement.

Peu prometteur à ses débuts, Internxt réussi aujourd’hui l’exploit de se placer dans la liste des meilleurs services de stockage cloud. Qu’est-ce qui justifie ce bond fulgurant ? C’est précisément ce que nous allons analyser à travers ce test complet.

Internxt Le service de stockage évolutif Voir l’offre Verdict Après le test effectué sur Internxt, nous sommes en mesure d’affirmer qu’il mérite sa place dans les meilleurs services de stockage cloud sur le marché. Si ses fonctionnalités restent limitées, le service compense avec une politique stricte de protection des données et un service d’assistance vraiment présent. Le rapport qualité-prix montre également des tarifs diversifiés pour tous et une accessibilité assez importante pour tous les utilisateurs. Un outil à mettre entre les mains de débutants et de ceux qui veulent commencer dans de bonnes conditions. On aime Grande diversité des tarifs

Excellente sécurité On aime moins Fonctionnalités limitées

Pas de lecteurs vidéos intégrés

Méthodologie de test

Pour tester efficacement Internxt, il a été nécessaire d’opérer de manière rationnelle en suivant une méthodologie spécifique.

Ainsi, il a d’abord été question de tester l’abonnement gratuit puis les modèles payants. L’objectif est de déceler les différences notables et de déterminer la meilleure offre. Sur les aspects techniques, le test s’est focalisé sur la fluidité et l’intuitivité de l’interface, mais aussi sur le rapport qualité-prix. Il a également été nécessaire de voir au préalable les avis des autres utilisateurs et de leurs expériences.

Le test a été fait méthodiquement pour qu’aucun point ne soit négligé. L’objectif a été de produire un résultat objectif sur une utilisation en temps réel de l’outil. Dans cet article, notre objectif est de vous faire parvenir ce test et les résultats.

Internxt : origine et présentation

À l’inverse d’un pCloud ou Nordlocker, le parcours du service de stockage Internxt a tout sauf été évident.

D’un logiciel à anomalies multiples, on passe à un l’un des services de stockage les plus appréciés. Zoom sur ce phénomène singulier.

Qu’est-ce que c’est ?

Comme vous pouvez le deviner, Internxt est un service de stockage cloud

Plus précisément, il s’agit d’un service numérique utilisant la technologie du cloud computing afin de permettre à ses clients de stocker leurs données dans un espace spécifique d’internet. Si la base de cette offre est le stockage, il faut savoir que ce type de prestation s’accompagne également par d’autres fonctionnalités, comme la protection des données.

Ainsi, Internxt vous permet d’entreposer vos fichiers les plus sensibles, mais aussi d’autres éléments numériques qui prennent de la place. On peut y noter les logiciels, les documents sous différents formats ou encore des contenus multimédias. À la fois disponible sur PC et mobile, ce modèle de stockage fait partie de ceux qui profitent d’un portage complet sur tous les supports.

Si au vu de ces éléments, vous en êtes à penser qu’il s’agit d’un logiciel qui avait déjà tout pour se hisser au sommet, la réalité est toute autre.

Un service au parcours tumultueux ?

Fondé en 2017, Internxt était loin d’être la référence du stockage cloud qu’il est aujourd’hui.

En effet, suite à de nombreux bugs, des ralentissements ou encore des limitations visibles au niveau des fonctionnalités, l’outil n’a pas fait l’unanimité auprès du grand public. Aussi, à cette période, il était difficile de l’imaginer comme l’un des meilleurs services de stockage cloud du marché.

Cependant, au fur et à mesure que les mises à jour et autres correctifs s’enchaînent, les clients ont pu voir le potentiel latent de l’outil. Ainsi, en 2022 le service de stockage a pu se créer une place de choix parmi les services de stockage les plus prisés.

Aujourd’hui en 2025, il s’agit d’une référence, tant en termes de qualité que de fiabilité. Voilà pourquoi il est aujourd’hui indispensable d’en faire un test complet.

Test d’Internxt : analyse complète !

Dans cette partie, nous allons vous détailler les fonctionnalités d’Internxt, leur niveau d’efficacité et bien d’autres.

Stockage, interface et accessibilité

En tant que service cloud, Internxt vous propose différentes offres de stockages, allant de quelques giga-octets à plusieurs téraoctets d’espaces selon vos besoins.

Le premier élément frappant est l’interface optimisée où l’on sent le poids de ces années d’expérience et d’existence. Les options sont facilement accessibles et le système de stockage est intuitif puisque l’on s’y retrouve assez facilement. Au niveau de la gestion de fichiers, vous avez la possibilité de les trier selon vos besoins dans un ordre spécifique. Il faut cependant noter qu’il n’y a pas de système de galerie photo préétablie pour la version mobile, contrairement au portage web. Un élément manquant qui peut également passer inaperçu.

Le point négatif majeur concernant l’outil reste l’impossibilité de regarder les vidéos stockés directement depuis l’espace cloud. En effet, l’outil ne dispose pas d’un lecteur intégré à sa plateforme. Un élément manquant peut affecter les activités des certains utilisateurs. Au niveau des ajouts, l’outil possède aujourd’hui un VPN et un antivirus, bien que ces fonctionnalités manquent encore d’options. Cependant, cela annonce du bon pour l’avenir.

Heureusement, cela n’enlève en rien à l’interface optimisée qui vient ici faciliter l’accès aux débutants et même aux experts pressés.

Sécurité et protection des données

Si à ses débuts, Internxt manquant clairement de fonctionnalités, la sécurité a toujours été un point important, mais surtout une réelle préoccupation pour le service de stockage cloud.

Cela s’illustre parfaitement par un système de stockage décentralisé. Cela signifie que les différentes données recueillies par l’outil sont envoyées à des bases différentes. Un réel atout qui vous permet d’être à l’abri des internautes malveillants. Ainsi, même en cas de faille, il sera très difficile d’accéder à l’ensemble de vos données puisque vos informations sont dispersées dans différents lieux numériques.

Pour assurer une sécurité maximum, surtout au niveau de l’accès, vous avez le système de double authentification, une nécessité pour les meilleurs clouds du marché. Pour faire simple, il s’agit d’un moyen qui demande deux formes de d’accès différents pour permettre à quelqu’un d’accéder à votre espace cloud. Aussi, vous n’avez plus à craindre que vos données soient accessibles par un petit malin du net.

Enfin, pour consolider le tout, vous bénéficier du classique, mais indispensable chiffrement des données. Une technique sûre et fiable qui empêche les arnaqueurs de recueillir vos données en plein vol. Le service profite ici d’un cryptage AES-256 bits, l’un des protocoles de chiffrement les plus nerveux.

Ainsi, au niveau de la protection des données, vous n’avez absolument rien à craindre avec ce service de stockage.

Expérience utilisateur

Dans le cas d’un service cloud, l’expérience utilisateur s’illustre de différentes manières.

Si l’on a déjà abordé l’utilisation générale et le niveau de sécurité, il est important de parler de l’accessibilité de l’outil. Si l’on y trouve une FAQ assez classique et limitée, son support utilisateur est beaucoup plus intéressant. En effet, vous pourrez solliciter une aide interne grâce à un système de chat pop-up disponible 24h/24 et 7j/7. Il vous sera donc possible de disposer d’une aide en temps réel pour tout ce qui concerne votre compte, ses fonctionnalités.

À noter que vous avez également quelques guides et tutoriels basiques, mais qui peuvent être grandement utiles pour commencer dans les meilleures conditions. Ainsi, pour tout ce qui touche à l’accessibilité, le service cloud se montre généreux avec différents moyens de venir en aide aux utilisateurs.

Test d’Internxt : offres et rapport qualité-prix !

Si les fonctionnalités sont importantes dans le choix d’un service de stockage cloud, les tarifs et formules d’abonnement le sont tout autant.

Aussi, il est important d’aborder cette partie avec la plus grande attention.

Les tarifs proposés

En termes d’offres d’abonnement, vous êtes servis avec à la fois des tarifs mensuels et des propositions annuelles, voire même à vie.

Dans le cas des abonnements mensuels, vous avez l’offre gratuite qui vous permet de profiter de 10 Go de stockage ainsi que des fonctionnalités de base de l’outil. Ces fonctionnalités incluent la protection de données par double authentification et cryptage AES-256 bits, la synchronisation et les options de personnalisations des fichiers. Une offre intéressante qui permet à n’importe d’avoir une première impression de l’outil.

Les plans payants commencent avec un tarif de 4,99 €/mois ou 45,99€/an pour 200 Go et va jusqu’à 29,99 €/mois ou 299,99 €/an pour 10 To. Une sacrée fourchette, mais qui propose au milieu des offres de 9,99 et 19,99 €/mois ou de 109 à 199 €/an selon les formules. Les principaux attraits se trouvent au niveau de la quantité de stockage disponible puisque les offres se ressemblent.

Ainsi, avec l’ensemble de ces offres, vous disposerez d’un partage chiffré de bout en bout, mais également d’une synchronisation rapide sur tout appareil. Vous pourrez également télécharger jusqu’à 20 Go de fichiers selon vos besoins et accéder à l’ensemble des services d’Internxt.

Enfin, vous avez les offres à vie qui, comme vous vous en doutez, ne vous demandent qu’un seul et unique paiement. La première offre est de 162 € et peut aller jusqu’à 522 € en tout. Ces plans uniques vous permettent aussi de profiter d’un cryptage plus complexe et de meilleures fonctionnalités internes.

Rapport qualité-prix : bilan

Avec Internxt, il n’est pas forcément question d’augmenter gratuitement son offre de base jusqu’à atteindre les 1 To, mais bien des tarifs qui permettent à n’importe qui de se lancer.

Ainsi, même en comparaison des autres services de stockage, la diversité des offres est telle qu’il est difficile de ne pas trouver chaussure à son pied. S’il est vrai que les tarifs payants sont assez chers, cela reste dans la moyenne en comparaison des concurrents, qui eux, n’ont pas forcément cette souplesse d’offres.

De plus, lorsque l’on regarde les fonctionnalités, les tarifs se montrent plus raisonnables, surtout lorsqu’on aborde les systèmes de protection de données du service. Aussi, le stockage cloud propose un rapport qualité-prix des plus intéressants. La possibilité de vous en tenir à la formule gratuite et de quand même profiter des fonctionnalités générales de l’outil est un atout considérable, surtout pour les débutants.

