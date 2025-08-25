pCloud Drive : qu’est-ce que c’est et comment l’utiliser ?

Pour ceux qui cherchent une solution fiable au quotidien, pCloud coche clairement toutes les cases d’un meilleur cloud, en combinant performance, confidentialité et confort d’utilisation. Sa fonction appelée pCloud Drive, qui permet d’accéder à ses fichiers à tout moment depuis son ordinateur ou son appareil mobile. .

Comme tout service cloud, pCloud permet de libérer de l’espace de stockage sur son appareil, tout en gardant en copie ses fichiers. Pour accéder facilement à ces contenus stockés sur le cloud, pCloud propose d’utiliser pCloud Drive. De plus, ce logiciel permet de garder à disposition même hors ligne les fichiers dont on a besoin.

Un lecteur virtuel sécurisé

pCloud Drive est une application pour enregistrer, consulter et utiliser des fichiers dans sur pCloud. Elle fonctionne en créant un disque du virtuel sur l’appareil, celui-ci n’entamant pas l’espace de stockage local.

En outre, elle exploite la norme RSA 4096 bits pour la gestion des clés de sécurité des utilisateurs et l’AES 256 bits pour la protection des fichiers et des dossiers. Elle utilise également le cryptage TLS/SSL au moment du transfert des informations entre l’appareil de l’utilisateur et ses serveurs.

Pour intégrer un dossier dans pCloud Drive, il suffit de le glisser sur le disque virtuel ou de l’importer via l’application. Cette méthode fonctionne aussi bien pour des documents professionnels que pour du stockage photo en ligne, ce qui en fait un outil polyvalent pour les utilisateurs souhaitant centraliser et sécuriser leurs contenus visuels.

Enfin, pCloud Drive permet de transférer ou de recevoir de gros fichiers via des liens de téléchargement, facilitant ainsi le partage sécurisé de documents avec d’autres utilisateurs.

Plans de pCloud Drive

Le logiciel pCloud Drive offre une option gratuite pour ceux qui veulent l’essayer avant d’effectuer une mise à niveau. Les forfaits disponibles sont les suivants :

Gratuit — Jusqu’à 10 Go

Premium — 500 Go pour 49,99 €/an

Premium Plus — 2 To pour 99 €/an

Ultra To — 10 To pour 199 €/an

Le service propose également des plans lifetime :

500 Go à 199€

2 To à 399€

10 To à 1190€

Accessible via n’importe quel navigateur web sur l’ordinateur et les appareils mobiles cette solution de stockage en ligne, a été pensée pour s’adapter aux besoins quotidiens des particuliers comme des professionnels.

Ce logiciel offre des fonctionnalités supplémentaires, comme le partage de fichiers et la synchronisation. Cette dernière permet de synchroniser des dossiers spécifiques entre l’ordinateur et le lecteur pCloud Drive. Par défaut, le disque pCloud ne synchronise que le dossier pCloud Sync. Cependant, il est toujours possible d’ajouter d’autres dossiers si nécessaire.

Bref, pCloud Drive constitue un lecteur virtuel à part entière. Son utilité principale est sa facilité d’utilisation ainsi que sa flexibilité dans la gestion de tous les fichiers et dossiers. En effet, il suffit de déplacer n’importe quel fichier ou dossier directement sur le disque pCloud pour qu’il se synchronise automatiquement avec le système.

❓ FAQ – Tout savoir sur pCloud et pCloud Drive

🔹 Qu’est-ce que pCloud ?

pCloud est un service de stockage en ligne qui permet de sauvegarder, synchroniser, partager et accéder à vos fichiers depuis n’importe quel appareil connecté à Internet. Il est reconnu pour sa confidentialité renforcée, sa performance, et sa facilité d’utilisation.

🔹 Que propose pCloud gratuitement ?

pCloud offre jusqu’à 10 Go d’espace de stockage gratuit à tout nouvel utilisateur.

🔹 Quels sont les plans payants disponibles ?

Premium 500 Go : 49,99 €/an ou 199 € à vie

: 49,99 €/an ou 199 € à vie Premium Plus 2 To : 99 €/an ou 399 € à vie

: 99 €/an ou 399 € à vie Ultra 10 To : 199 €/an ou 1190 € à vie

Tous les plans incluent les fonctionnalités avancées de partage, synchronisation et sauvegarde.

FAQ

Est-ce que mes fichiers sont sécurisés ?

Oui. pCloud utilise :

RSA 4096 bits pour la gestion des clés

pour la gestion des clés AES 256 bits pour chiffrer les fichiers et dossiers

pour chiffrer les fichiers et dossiers TLS/SSL lors des transferts de données

Peut-on partager des fichiers avec d’autres personnes ?

Oui. pCloud permet de :

Générer des liens de téléchargement sécurisés

Transférer de gros fichiers facilement

Contrôler l’accès (mot de passe, date d’expiration, etc.)

Puis-je accéder à mes fichiers sur mobile ?

Oui, pCloud est disponible via un navigateur web, une application mobile (Android/iOS), et son logiciel pCloud Drive pour ordinateur.

Quels types de fichiers sont pris en charge ?

Tous les types : documents, images, vidéos, musiques, archives, etc.

Est-ce que je peux utiliser pCloud Drive sans connexion ?

Oui, les fichiers marqués pour usage hors ligne sont téléchargeables et accessibles sans Internet.

pCloud est-il adapté aux professionnels ?

Oui. Grâce à sa gestion avancée de la sécurité, sa facilité de partage, et sa capacité à centraliser les fichiers, pCloud convient aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises.

