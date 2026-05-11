Arrêtez de payer votre cloud chaque mois : l’offre pCloud Family Day 2026 à -65% expire le 24 mai 2026

pCloud casse ses prix sur son cloud familial à vie avec jusqu’à -65 % de réduction, dans le cadre de la promo pCloud Family 2026. Sécurité maximale, chiffrement zéro connaissance et espace partagé pour 5 membres : une offre limitée dans le temps, jusqu’au 24 mai.

Vous avez regardé votre relevé bancaire récemment ? Cherchez les lignes liées au stockage cloud. Additionnez. Maintenant imaginez ne plus voir ces prélèvements pendant les 20 prochaines années parce que vous avez payé une fois, définitivement, pour un accès à vie. C’est la logique de l’offre pCloud Family Day 2026, valable jusqu’au 24 mai uniquement.

Ce que propose l’offre :

2 To à vie + pCloud Encryption à vie : 449 EUR (prix normal : 1 119 EUR, soit -60%)

5 To à vie + pCloud Encryption à vie : 599 EUR (prix normal : 1 698 EUR, soit -65%)

10 To à vie + pCloud Encryption à vie : 1 099 EUR (prix normal : 2 478 EUR, soit -56%)

Jusqu’à 5 membres avec comptes individuels et espaces privés

Zéro connaissance côté client inclus dans chaque plan

côté client inclus dans chaque plan Infrastructure suisse, conformité RGPD, certifiée SSAE 18 SOC 2 Type II

pCloud Family Day 2026 : un accès pensé pour durer

La solution pCloud repose sur une logique simple : acheter un accès permanent à son espace cloud. Comme un disque dur, mais hébergé en Suisse, répliqué sur plusieurs serveurs dans des centres certifiés, accessible depuis tous vos appareils et protégé par un chiffrement conçu pour préserver votre confidentialité.

Le plan 5 To Family à 599 EUR permet de centraliser photos, vidéos, documents et sauvegardes familiales dans un seul espace partagé, sans abonnement mensuel ni renouvellement automatique.

pCloud Encryption fonctionne en chiffrement local : les fichiers sont chiffrés directement sur votre appareil avant l’envoi. Les données stockées restent illisibles sans votre clé privée.

22 millions d’utilisateurs et une infrastructure qui ne dépend pas d’une seule entreprise

pCloud est un service cloud basé en Suisse, avec 22 millions d’utilisateurs dans 130 pays, une disponibilité garantie à 99,98 %. Sans oublier les centres de données certifiés SSAE 18 SOC 2 Type II au Luxembourg et aux États-Unis. L’entreprise s’appuie sur la législation suisse en matière de protection des données, reconnue pour son niveau d’exigence élevé en matière de confidentialité et de sécurité numérique.

pCloud Drive s’installe comme un disque virtuel sur chaque ordinateur de la famille. Les fichiers restent accessibles depuis l’explorateur Windows ou Finder macOS sans téléchargement systématique. La synchronisation mobile permet de sauvegarder automatiquement photos et vidéos dès que l’appareil est connecté au Wi-Fi. Chaque membre conserve son espace privé. Le propriétaire du plan peut répartir le stockage entre les comptes, partager des dossiers collaboratifs et générer des liens personnalisables pour envoyer ou recevoir des fichiers facilement.

De plus, le versionnage sur 30 jours permet de récupérer d’anciennes versions de fichiers. Des outils de sauvegarde intégrés facilitent également l’importation de contenus depuis plusieurs services et plateformes.

Dernière ligne droite : l’offre expire le 24 mai à minuit

Nous avons tous déjà laissé passer une offre en pensant avoir le temps. Puis le prix remonte et l’occasion disparaît. Cette fois, le compte à rebours est lancé. Le plan 5 To Family + Encryption à vie à 599 EUR — au lieu de 1 698 EUR — quittera définitivement la promotion Family Day après le 24 mai.

Si vous voulez verrouiller un espace cloud familial à vie au meilleur tarif, c’est maintenant qu’il faut agir. Choisissez votre formule et activez votre accès immédiatement.

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