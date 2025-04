Découvrez la meilleure alternative iCloud adaptée à vos besoins avec notre comparatif des principaux services de stockage en ligne.

iCloud de Apple est une solution populaire pour le stockage en ligne. Il offre une synchronisation et un accès aisés aux données sur les appareils iOS et Mac. Cependant, les utilisateurs peuvent se heurter à des limitations comme l’espace de stockage insuffisant, les options de personnalisation et des préoccupations de confidentialité.

Si vous faites face à ce genre de problème, vous pouvez toujours rechercher une alternative à iCloud. Certaines plateformes peuvent vous procurer une meilleure sécurité, une plus grande capacité de stockage ou une meilleure compatibilité avec d’autres systèmes et applications. Pour vous aider dans votre choix, nous avons sélectionné les 7 meilleurs services de stockage disponibles en ce moment.

pCloud : une alternative sécurisée et polyvalente à iCloud On aime Sécurité de haut niveau

Plans de paiement à vie

Interface conviviale On aime moins Support client limité dans les plans gratuits pCloud Une alternative sécurisée et polyvalente à iCloud Essayer pCloud se distingue par sa sécurité renforcée et son offre unique de paiement à vie. Il garantit une protection élevée des données grâce à un chiffrement de bout en bout. Les utilisateurs apprécient également sa fonction de partage de fichiers facile et sa compatibilité avec tous les appareils. pCloud propose 10 Go sur le plan gratuit. Si cela ne vous suffit pas, passez en mode payant. Il peut vous offrir jusqu’à 2 To d’espace. Son interface utilisateur est intuitive. Cela rend le transfert et la gestion des fichiers simples pour tous les utilisateurs. Caractéristiques techniques Prix : offre gratuite jusqu’à 10 Go, option de paiement unique pour un plan à vie

Fonctionnalités : partage de fichiers, accès et synchronisation multiplateforme, historique de fichiers étendu, intégration de lecteur multimédia

Sécurité : chiffrement TLS/SSL pendant le transfert, option de chiffrement de bout en bout « pCloud Crypto » pour une sécurité supplémentaire

Sync : axée sur la synchronisation et la confidentialité On aime Excellente sécurité avec chiffrement de bout en bout

Politique de confidentialité forte On aime moins Vitesse de synchronisation lente

Moins d’espace de stockage gratuit Interface moins intuitive Sync Alternative axée sur la synchronisation et la confidentialité Essayer Sync, comme son nom l’indique, se concentre sur la synchronisation sécurisée et le partage de fichiers. Il offre une confidentialité totale avec un stockage chiffré de bout en bout et une politique stricte de non-accès aux données par les employés. Les plans commencent avec 5 Go gratuits et peuvent aller jusqu’à des offres d’entreprise sur mesure. Sync est particulièrement apprécié pour sa facilité d’intégration dans les workflows d’équipes. Cela permet une collaboration en temps réel sans compromettre la sécurité des données. Caractéristiques techniques Prix : offre gratuite de 5 Go

Fonctionnalités : synchronisation de fichiers en temps réel, partage sécurisé, collaboration en équipe, accès hors ligne

Sécurité : chiffrement de bout en bout, conformité GDPR, politique de zéro connaissance

Nordlocker : l’alternative la plus sécurisée pour le stockage de fichiers On aime Intégration transparente avec Windows et Microsoft Office

Bonnes fonctionnalités de collaboration

Prix compétitif On aime moins Moins de fonctionnalités pour les utilisateurs non Windows

Sécurité moins robuste Interface moins claire Nordlocker L’alternative la plus sécurisée Essayer Nordlocker se distingue comme l’une des options les plus sécurisées pour le stockage et le partage de fichiers en ligne. Conçu par les créateurs de NordVPN, ce service de stockage en nuage met un accent particulier sur la confidentialité des utilisateurs. Grâce à son système de chiffrement de bout en bout, Nordlocker garantit que vos fichiers restent protégés contre toute forme d’accès non autorisé, même de la part de l’équipe de Nordlocker elle-même. L’une des principales fonctionnalités de Nordlocker est sa capacité à crypter vos fichiers automatiquement avant qu’ils ne soient stockés sur le cloud, ce qui rend pratiquement impossible leur lecture sans la clé de décryptage. Le service propose une version gratuite avec un espace de stockage limité à 3 Go, idéale pour les utilisateurs qui souhaitent une solution simple et sécurisée pour les fichiers sensibles. Les plans payants offrent plus d’espace de stockage et permettent de synchroniser vos fichiers sur plusieurs appareils. A l’instar de OneDrive , l’intégration transparente de Nordlocker avec les systèmes Windows et macOS garantit une expérience fluide et rapide. Toutefois, ce qui distingue véritablement Nordlocker, c’est son engagement sans compromis en matière de sécurité. Si la protection de vos données est votre priorité absolue, Nordlocker se positionne comme l’une des solutions les plus robustes et fiables sur le marché. Caractéristiques techniques Prix : 5 Go gratuits

Fonctionnalités : intégration avec Office en ligne, sauvegarde de dossier, accès hors ligne

Sécurité : chiffrement en transit et au repos, authentification à deux facteurs, détection des ransomwares

Drive : l’alternative à iCloud pour les utilisateurs de Google On aime Grande quantité de stockage gratuit

Intégration étroite avec les outils Google

Excellentes fonctionnalités de collaboration On aime moins Performance variable selon la connexion Internet

Préoccupations en matière de confidentialité Google Drive Alternative à iCloud pour les utilisateurs de Google Essayer Google Drive est un choix populaire pour les utilisateurs de Gmail et de Workspace. Il offre 15 Go de stockage gratuit partagé entre tous les services Google, avec des options payantes pour plus d’espace. Ce service de stockage en ligne vous permet de collaborer en temps réel avec les documents, les feuilles de calculs et les présentations. Caractéristiques techniques Prix : 15 Go gratuits

Fonctionnalités : collaboration en temps réel dans Docs, Sheets et Slides, intégration avec Gmail et Google Photos, recherche avancée

Sécurité : chiffrement en transit et au repos, vérification en deux étapes, directives de sécurité personnalisables

iDrive : pour la sauvegarde complète On aime Sauvegarde complète des appareils

Options de sauvegarde en temps réel

Tarification compétitive On aime moins Interface utilisateur moins moderne

Processus de récupération complexe iDrive Pour faciliter la sauvegarde et la récupération des fichiers Essayer iDrive est en mesure de sauvegarder des disques durs entiers, y compris les systèmes d’exploitation et les paramètres d’application. Par conséquent, c’est le service à privilégier si vous cherchez à sécuriser vos données contre les pertes dues à des pannes matérielles, des attaques de logiciels malveillants ou des catastrophes naturelles. iDrive propose 5 Go de stockage gratuit et des plans payants pour des besoins plus importants. Caractéristiques techniques Prix : 5 Go gratuits

Fonctionnalités : sauvegarde multi-appareils, récupération de catastrophe, archivage

Sécurité : chiffrement 256-bit AES, option de clé privée, protection contre les ransomwares

Mega : pour plus de sécurité On aime Forte sécurité et confidentialité

Généreuse offre de stockage gratuit

Interface conviviale On aime moins Historique de la marque controversée

Vitesses de transfert variables Mega Pour plus de sécurité Essayer Mega se concentre sur la sécurité et la confidentialité. Il effectue un chiffrement de bout en bout pour tous les fichiers. Vous bénéficiez de 20 Go de stockage gratuit pour commencer, c’est probablement l’offre la plus généreuse dans ce comparatif. Mega est apprécié pour sa forte politique de confidentialité. Caractéristiques techniques Prix : 20 Go gratuits

Fonctionnalités : partage sécurisé de fichiers, chat chiffré, collaboration en ligne, synchronisation de dossiers

Sécurité : chiffrement de bout en bout, authentification à deux facteurs, politique de confidentialité stricte

Dropbox : un service de stockage photo en ligne multiplateforme

On aime Interface simple

Téléchargement automatique des photos On aime moins Plan payant assez cher

Moins de fonctionnalités pour les photographes

Dropbox La solution de stockage cloud fiable Essayer

Dropbox permet de télécharger automatiquement les nouvelles photos depuis les appareils connectés vers le cloud, y compris les ordinateurs de bureau. Les images peuvent être organisées dans des dossiers synchronisés avec l’Explorateur Windows ou Finder de macOS, et les modifications sont synchronisées automatiquement. L’historique conserve les versions pendant 30 jours. Pour télécharger des photos, il suffit de les déplacer dans un dossier Dropbox sur l’ordinateur.

L’interface est intuitive, que ce soit sur iOS, Android ou sur un ordinateur. Dropbox offre également une intégration avec Facebook pour télécharger des photos depuis le réseau social, ainsi qu’une intégration Adobe Creative Cloud. Le plan de base offre 2 To d’espace de stockage, et le plan professionnel propose 3 To. Le plan gratuit, cependant, est limité à 2 Go. Il existe aussi une option de parrainage pour obtenir plus d’espace.

Caractéristiques techniques

Prix : 2 Go gratuits, plans payants avec jusqu’à 3 To de stockage

Fonctionnalités : partage sécurisé de fichiers, chat chiffré, collaboration en ligne, synchronisation de dossiers

Sécurité : chiffrement de bout en bout, authentification à deux facteurs, politique de confidentialité stricte, historique des versions pendant 30 jours, et chiffrement TLS/SSL pendant les transferts

Méthodologie pour choisir la meilleure alternative à iCloud

Lorsque nous avons abordé la sélection des meilleures alternatives à iCloud, nous avons adopté une approche rigoureuse pour garantir que chaque option réponde à des critères essentiels. Tout d’abord, nous avons évalué la capacité de stockage offerte par chaque service, en mettant l’accent sur l’espace gratuit et les plans payants disponibles. Nous avons pris en compte la sécurité, car la protection des données est primordiale, en examinant les options de chiffrement de bout en bout, ainsi que les mesures supplémentaires comme l’authentification à deux facteurs.

Ensuite, nous avons étudié les fonctionnalités de synchronisation et de partage de fichiers, en nous assurant que chaque alternative permet une expérience fluide, que ce soit pour les utilisateurs individuels ou pour les équipes. Nous avons également vérifié la compatibilité multiplateforme, car il est important que les utilisateurs puissent accéder à leurs fichiers depuis différents appareils, que ce soit Windows, macOS, Android ou iOS.

Enfin, nous avons pris en compte l’interface utilisateur et la facilité d’utilisation de chaque service. Nous avons testé ces alternatives sur différents systèmes et appareils pour nous assurer qu’elles offrent une expérience fluide et intuitive. Grâce à cette méthodologie, nous avons pu identifier les services qui combinent sécurité, accessibilité et fonctionnalités robustes pour répondre à vos besoins.

FAQs

Les alternatives à iCloud fonctionnent-elles sur tous les appareils ?

La plupart des alternatives à iCloud offrent une compatibilité multiplateforme. Cela inclut les systèmes d’exploitation Windows, macOS, Android et iOS.

Pour transférer vos données, téléchargez-les d’abord sur votre appareil. Ensuite, téléversez-les sur la nouvelle plateforme de stockage. Certains services peuvent offrir des outils ou des applications pour faciliter le processus.

Est-il possible de collaborer sur des documents avec une alternative à iCloud ?

Oui, plusieurs alternatives à iCloud proposent des fonctionnalités de collaboration. Cela vous permet de travailler sur des documents, des feuilles de calcul et des présentations en temps réel avec d’autres utilisateurs.

Les alternatives à iCloud offrent-elles une sauvegarde automatique des données ?

De nombreux services offrent des options de sauvegarde automatique pour vos fichiers, photos et autres données. Vérifiez les paramètres de chaque service pour vous assurer qu’ils répondent à vos besoins.

Quelles sont les limites des plans gratuits proposés par les alternatives à iCloud ?

Les plans gratuits ont généralement des limites en termes d’espace de stockage et de fonctionnalités disponibles. Généralement, il s’agit de la taille maximale du fichier, du nombre de fichiers que vous pouvez télécharger, et de l’accès à des fonctionnalités de sécurité ou de collaboration avancées.

Vous pouvez augmenter votre espace de stockage en souscrivant à un plan payant. La plupart des services proposent différents niveaux moyennant des frais mensuels ou annuels.

Les alternatives à iCloud sont-elles adaptées aux entreprises ?

De nombreuses alternatives à iCloud offrent des plans d’entreprise avec des fonctionnalités supplémentaires adaptées aux besoins professionnels, comme la gestion des équipes, des permissions avancées et des outils de sécurité renforcés.

Vous pouvez généralement annuler votre abonnement dans les paramètres de votre compte. Il est également possible de contacter le support client pour obtenir de l’aide. Assurez-vous de vérifier les conditions d’annulation avant de procéder.

