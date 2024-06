O2switch : le meilleur hébergeur web cybersécurisé tout-en-un

O2switch propose une offre tout-en-un avec des mesures de sécurité solides. Les certificats SSL gratuits et la protection DDoS font partie des services inclus. Les sauvegardes quotidiennes et la surveillance 24/7 renforcent la protection des sites hébergés. O2switch utilise des pare-feux avancés et des technologies anti-malware pour empêcher les attaques. Les serveurs sont situés en France et respectent les normes de sécurité les plus strictes. Comme pour la majorité des hébergeurs web dans cette liste, les comptes utilisateurs sont isolés pour limiter les risques de propagation des infections. De plus, la plateforme bénéficie d'une mise à jour régulière des logiciels pour se prémunir contre les nouvelles menaces.

