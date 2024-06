Test de AtSpace : un hébergeur web simple, mais efficace !

Si vous souhaitez savoir ce qui caractérise un bon hébergeur web, alors ce test d'AtSpace est pour vous. Représentant une alternative intéressante pour les débutants, ce service convient également aux experts et aux plus exigeants.

Pour une expérience numérique efficace concernant votre site web, il vous faudra choisir l'hébergeur adéquat. Ce test du modèle AtSpace peut vous aider à trancher, vous fournissant par la même occasion les caractéristiques d'un service d'hébergement de qualité.

Caractéristiques techniques

Type d'hébergement : Mutualisés, Premium, VPS

Mutualisés, Premium, VPS Support client : 24h 7/7j

24h 7/7j Fonctionnalités : Système Zacky Web builder, blocage publicité, bandes passantes illimitées

Système Zacky Web builder, blocage publicité, bandes passantes illimitées Prix : Gratuit à 40 €

AtSpace : qu'est-ce que c'est ?

AtSpace est un hébergeur web déployé depuis l'année 2003 qui constitue aujourd'hui l'un des meilleurs services disponibles sur le marché.

Ce service brille avant tout par un système d'hébergement gratuit, ainsi que différentes offres payantes selon les besoins de l'utilisateur. Simple d'utilisation, il est vrai que le service ne brille pas de par une interface unique. Mais cette simplicité est pleinement assumée puisqu'il s'agit d'un service qui parle à tous, débutants comme professionnels. En effet, Atspace se veut être le plus accessible tout en fournissant le maximum de ressources pour satisfaire ses clients.

Fonctionnalités et spécificités d'AtSpace

Caractéristiques et capacités

Le test d'AtSpace nous a permis de voir toutes ses caractéristiques, et surtout ses points forts.

Accessible, AtSpace profite d'une interface intuitive que même les débutants sauront utiliser sans problèmes. Cette simplicité n'en fait pas un service limité, loin de là. En effet, AtSpace profite de performances optimales, notamment un espace disque de 25 Go à plus de 100 Go pour les offres les plus élevées.

Au niveau de la RAM, cela débute par 1 Go, ce qui est un excellent résultat pour bien commencer, mais peut vite aller jusqu'à 4 Go. La bande passante n'est pas un problème puisque cet hébergeur affiche des résultats satisfaisants, soient 50 Mbits/s au plus faible et allant jusqu'à 100 Mbits/s.

Ainsi, bien qu'AtSpace se veut accessible, il ne s'agit pas d'un hébergeur web de seconde zone. Avec des ressources élevées et de bonnes performances, il est capable de stocker l'ensemble de vos données numériques sans soucis.

Offres et formules

Comme nous l'avons précédemment dit, AtSpace dispose d'une assez grande variété d'offres, allant d'une utilisation gratuite à une formule premium.

Les différences se trouvent bien entendu au niveau des fonctionnalités. Si la version gratuite vous permet de débuter dans la mise en place de votre site web, les versions payantes vous permettent de disposer d'un plus grand nombre d'outils, à savoir un espace de stockage plus important, des équipements pour la compatibilité avec d'autres systèmes et bien plus.

Avec sa base MySQL, le service pousse vers une installation d'outils d'édition comme WordPress et Joomla. Une étape facile et rapide avec son outil d'assistance, Zacky Web Builder.

La diversité des offres et ses capacités élevées en fait l'un des modèles avec le meilleur rapport qualité-prix du marché.

Support technique

Comme tout excellent service d'hébergement, AtSpace dispose d'un support technique et d'une assistance disponible en tout temps.

Un service pratique qui vous permet de résoudre des problèmes en contactant rapidement les personnes compétentes. Pour les débutants, ce service d'assistance est presque indispensable puisqu'ils ne sont pas à l'abri d'une erreur. Les experts peuvent également avoir besoin de ce service de par les manipulations complexes assez complexes.

À savoir toutefois que le support technique n'est pas capable de tout faire. En effet, pour les problèmes les plus sérieux, contacter le support technique est une excellente idée pour les résoudre, mais à une durée relativement longue.

AtSpace Un hébergement fiable sans coûts élevés Voir l'offre Verdict AtSpace est un service d'hébergement aujourd'hui grandement utilisé, regroupant pas moins de 2 millions de sites à son actif. Un résultat impressionnant qui témoigne également de l'efficacité du service. Modèle destiné à tous, débutant comme professionnels, AtSpace parle avant tout aux débutants. En termes de rapport qualité-prix, le service arrive à être compétitif sur le marché face à des modèles d'hébergeurs de plus en plus impressionnants. Ses offres variées, et notamment sa formule gratuite attire plus d'un utilisateur. Si les débutants y trouvent leurs comptes, il en est également de même pour les professionnels qui cherchent un hébergeur puissant et performant. De manière générale, AtSpace représente un excellent investissement pour tous ceux qui veulent se lancer dans des activités numériques. On aime Trafic élevé

Adapté pour les débutants

Sécurité optimale

Bon rapport qualité-prix On aime moins Formule gratuite limitée

Interface simple, mais limitée

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.