Si vous souhaitez créer un site web WordPress, choisir un hébergeur dédié vous apportera de nombreux avantages. À travers ce comparatif, découvrez quels sont les meilleurs fournisseurs d’hébergement WordPress.

La plateforme WordPress est l’un des meilleurs » systèmes de gestion de contenu » ou CMS. Elle permet de créer très facilement et rapidement votre propre site web, notamment en choisissant parmi les nombreux » templates » proposés. Cependant, plutôt que de configurer et d’héberger votre site, vous pouvez faire appel à un fournisseur d’hébergement WordPress. Ces fournisseurs de service se chargeront de créer et de maintenir votre site web à votre place.

Un serveur partagé ne vous coûtera pas cher, mais vous devrez partager l’espace et les ressources avec d’autres utilisateurs. Vous risquez donc de rencontrer des ralentissements sur votre site web pendant les pointes de trafic, même si ces pointes ne concernent que les autres clients. De même, si le site web d’un autre utilisateur est attaqué, le vôtre peut aussi être pris pour cible. Au contraire, un hébergement dédié vous permettra de louer un serveur physique et de profiter de 100% de ses ressources. Votre site WordPress profitera aussi de sa propre adresse IP, et les ressources serveur allouées vous offriront un temps de chargement plus rapide, un meilleur contrôle de la configuration et une meilleure expérience utilisateur. Vous pouvez aussi opter pour un serveur dédié virtuel ou VPS.

Plusieurs critères sont à prendre en compte lors du choix d’un hébergeur WordPress : le support client, la facilité d’utilisation, l’espace de stockage, la certification SSL, la vitesse, la sécurité, ou encore la possibilité d’effectuer des backups. À travers ce dossier, découvrez quels sont les meilleurs hébergeurs et les plus adaptés à vos besoins.

Hostinger : L’efficacité à petit prix ! On aime Interface intuitive

Excellente vitesse On aime moins Sauvegardes hebdomadaires

Support prioritaire payant Hostinger L’hébergeur rapide et moderne Visiter le site Hostinger est sans conteste l’un des services les plus performants du marché pour héberger un site WordPress. En effet, grâce à son infrastructure LiteSpeed, les temps de chargement sont remarquablement courts. De plus, il propose un installateur automatique de WordPress et une interface intuitive, idéale pour les débutants comme pour les pros. À noter que cet hébergeur se distingue aussi par ses tarifs abordables, dès 2,99 €/mois, incluant un certificat SSL gratuit et un nom de domaine, de quoi débuter dans les meilleures conditions. Le support client est réactif et propose des guides détaillés pour optimiser son site. Une solution rapide, fiable et économique. Caractéristiques techniques Sécurité : SSL gratuit, protection DDoS, authentification 2FA

Fonctionnalités supplémentaires : gestion multi-sites, installation WordPress en 1 clic, CDN intégré

Fréquence de sauvegarde : Hebdomadaire (quotidienne sur offres Premium)

Hostinger : L’efficacité à petit prix ! On aime Datacenters écologiques

Support en français On aime moins Interface complexe

Prix légèrement supérieur Infomaniak Une solution écoresponsable et performante Visiter le site Infomaniak combine engagement écologique et performances techniques. Ses serveurs, alimentés à 100 % par des énergies renouvelables, offrent un excellent uptime et une sécurité maximale. L’installation de WordPress y est fluide, et les utilisateurs profitent de mises à jour automatiques, d’un stockage SSD et d’un tableau de bord clair. Cet hébergeur avec WordPress se démarque aussi par son respect de la vie privée et la transparence de ses politiques. Ainsi, pour 5,75 €/mois, il inclut un service mail pro, un nom de domaine en option et des sauvegardes quotidiennes. Un choix idéal pour les entreprises et les créateurs soucieux d’écologie et de stabilité. Caractéristiques techniques Sécurité : SSL, pare-feu, sauvegardes chiffrées, anti-DDoS

Fonctionnalités supplémentaires : outils collaboratifs, gestion de domaine, hébergement multi-sites

Fréquence de sauvegarde : Quotidienne

AtSpace : tout en simplicité et en efficacité ! On aime Pas de publicité

Installation rapide On aime moins Peu de stockage

Outils limités AtSpace Idéal pour les petits budgets Visiter le site AtSpace est hébergeur web qui propose une solution d’hébergement légère, intuitive et sans publicité imposée. Parfait pour tester ou héberger un site personnel WordPress, il met à disposition 1 Go d’espace disque et 5 Go de bande passante. L’installation de WordPress est automatique, et l’interface est suffisamment simple pour les novices. Ainsi, cet hébergeur web offre une base gratuite à vie, avec la possibilité d’évoluer vers des plans payants à partir de 0,08 €/mois. Enfin, sa stabilité et sa transparence en font une excellente porte d’entrée pour les utilisateurs souhaitant expérimenter sans risque. Caractéristiques techniques Sécurité : SSL, pare-feu, anti-spam

Fonctionnalités supplémentaires : gestion de sous-domaines, outils de statistiques, support e-mail

Fréquence de sauvegarde : Hebdomadaire

Amen FR : L’hébergement WordPress à la française On aime Interface en français

Bon rapport qualité-prix On aime moins Support lent

Quelques bugs d’installation Amen FR Une solution complète et intuitive Visiter le site Amen FR est un acteur français qui offre des solutions d’hébergement fiables et polyvalentes, parfaitement adaptées à WordPress. Son panneau de gestion simplifié, disponible intégralement en français, facilite l’installation du CMS en un clic. Cet hébergeur avec WordPress met l’accent sur la simplicité et la compatibilité, tout en intégrant un certificat SSL gratuit et des sauvegardes automatiques. Avec des tarifs commençant à 2,50 €/mois, Amen FR offre également des adresses e-mail professionnelles et un support basé en France. Ainsi, il s’agit clairement d’un choix pertinent pour les particuliers et les PME cherchant un hébergement stable et ergonomique. Caractéristiques techniques Sécurité : SSL, protection DDoS, sauvegardes automatiques

Fonctionnalités supplémentaires : domaine inclus, hébergement multi-sites, emails professionnels

Fréquence de sauvegarde : Quotidienne

LWS : L’hébergeur français pour tous les profils On aime Interface intuitive

Offre flexible On aime moins Sauvegardes limitées

Support parfois saturé LWS Service riche en expérience et en polyvalence Visiter le site LWS est l’un des pionniers français dans le domaine de l’hébergement web. Ainsi, son offre pour WordPress combine à la fois stabilité, prix attractif et facilité d’utilisation. Grâce à son interface intuitive et à ses installateurs automatiques, même un débutant peut mettre en ligne un site WordPress en quelques minutes. Cet hébergeur avec WordPress se démarque aussi par la variété de ses formules, allant de 1,49 € à 9,99 €/mois, selon les besoins. En plus, il propose un domaine offert et un support francophone disponible 7j/7. Une valeur sûre pour un hébergement local, accessible et complet. Caractéristiques techniques Sécurité : SSL, pare-feu, protection DDoS

Fonctionnalités supplémentaires : installateur automatique, domaine gratuit, hébergement mutualisé SSD

Fréquence de sauvegarde : Quotidienne

PlanetHoster : L’excellence franco-canadienne On aime Ressources illimitées

Support bilingue On aime moins Interface dense

Prix plus élevé PlanetHoster Service riche en expérience et en polyvalence Visiter le site PlanetHoster est un hébergeur qui s’adresse aux utilisateurs recherchant la performance et la liberté de configuration. En effet, cet hébergeur disposant de WordPress propose la solution « The World », qui permet de créer des environnements distincts pour chaque projet. Ainsi, son infrastructure répartie entre la France et le Canada garantit une disponibilité exemplaire et une sécurité renforcée. Avec des tarifs moyens, vous bénéficiez de ressources illimitées, d’un nom de domaine inclus et d’une sauvegarde quotidienne. En somme, PlanetHoster est parfait pour les développeurs et agences cherchant un hébergeur professionnel à forte valeur ajoutée. Caractéristiques techniques Sécurité : SSL, pare-feu, anti-malware, AutoPeakPower

Fonctionnalités supplémentaires : environnement personnalisable, domaines illimités, support multi-plateformes

Fréquence de sauvegarde : Quotidienne

WebFreeHosting : La gratuité simple et fonctionnelle On aime Offre gratuite intéressante

Interface claire On aime moins Peu de stockage

Fonctions limitées WebFreeHosting Service riche en expérience et en polyvalence Visiter le site WebFreeHosting est une solution pensée pour ceux qui veulent lancer un petit site WordPress sans dépenser un centime. Cet hébergeur avec WordPress propose 1 Go d’espace disque et 5 Go de trafic mensuel, suffisants pour un blog ou un portfolio. Et comme son nom semble l’indiquer, il offre un service d’hébergement gratuit et accessible. Son interface est intuitive et permet d’installer WordPress en un clic. Bien qu’il ne dispose pas de toutes les options d’un service premium, il offre une expérience fiable pour débuter dans de bonnes conditions. Un excellent choix pour tester ses projets sans contrainte budgétaire. Caractéristiques techniques Sécurité : SSL, protection DDoS, filtrage anti-spam

Fonctionnalités supplémentaires : hébergement gratuit, support par e-mail, gestion DNS

Fréquence de sauvegarde : Hebdomadaire

Méthodologie du comparatif

Pour établir ce comparatif des meilleurs fournisseurs d’hébergement WordPress, nous avons suivi une démarche précise, combinant tests pratiques et analyse technique. Chaque hébergeur a été testé sur plusieurs critères essentiels afin de garantir une évaluation objective et réaliste. Voici les principaux points analysés :

Performance : vitesse de chargement, disponibilité des serveurs et stabilité des sites sous WordPress.

: vitesse de chargement, disponibilité des serveurs et stabilité des sites sous WordPress. Sécurité : présence de certificats SSL, pare-feux, protection contre les attaques DDoS et authentification à deux facteurs.

: présence de certificats SSL, pare-feux, protection contre les attaques DDoS et authentification à deux facteurs. Facilité d’utilisation : accessibilité du tableau de bord, simplicité d’installation de WordPress, gestion des fichiers et bases de données.

: accessibilité du tableau de bord, simplicité d’installation de WordPress, gestion des fichiers et bases de données. Rapport qualité/prix : comparaison des offres gratuites et payantes selon les ressources proposées (stockage, bande passante, domaine, support).

: comparaison des offres gratuites et payantes selon les ressources proposées (stockage, bande passante, domaine, support). Support technique : disponibilité, réactivité et pertinence des réponses apportées par le service client.

: disponibilité, réactivité et pertinence des réponses apportées par le service client. Sauvegardes et maintenance : fréquence des sauvegardes automatiques, mises à jour WordPress et restauration de données.

: fréquence des sauvegardes automatiques, mises à jour WordPress et restauration de données. Fonctionnalités supplémentaires : compatibilité CMS, outils marketing, optimisation SEO et services annexes (mails, CDN,…).

Nous avons également tenu compte de la réputation de chaque marque, de la localisation de ses datacenters et de la transparence de ses conditions d’utilisation. Cette approche complète garantit un comparatif fiable et utile pour identifier le meilleur hébergeur pour utiliser WordPress selon vos besoins.

FAQ

Pourquoi choisir un hébergeur compatible avec WordPress ?

Choisir un hébergeur optimisé pour WordPress permet de profiter d’un environnement entièrement configuré pour ce CMS : installation en un clic, gestion automatisée des mises à jour, sécurité renforcée et assistance spécialisée.

Ce type d’hébergement est idéal pour les créateurs de contenu, les boutiques en ligne ou les blogs. Vous bénéficiez d’une meilleure compatibilité technique et de performances accrues, surtout si vous débutez ou souhaitez éviter les configurations manuelles souvent complexes.

Les hébergeurs WordPress gratuits sont-ils fiables ?

Certains hébergeurs gratuits, comme AtSpace ou WebFreeHosting, offrent une bonne base pour tester un projet ou lancer un site personnel.

Cependant, ils présentent souvent des limites : stockage restreint, bande passante réduite et support minimal. Pour un usage professionnel, il est préférable d’opter pour une version payante. Celle-ci garantit une sécurité renforcée, des performances stables et la possibilité d’ajouter des extensions sans contrainte. Les hébergeurs gratuits restent une bonne option pour apprendre, mais pas pour un projet à long terme.

Quelle est la différence entre un hébergement mutualisé et un hébergement WordPress managé ?

Un hébergement mutualisé signifie que plusieurs sites partagent les mêmes ressources serveur, ce qui est économique mais parfois moins performant.

À l’inverse, un hébergement optimisé WordPress est spécifiquement optimisé pour ce CMS. Il inclut des outils de mise à jour automatique, des sauvegardes quotidiennes et un support technique dédié à WordPress. En résumé, l’hébergement mutualisé est idéal pour les petits budgets, tandis que le managé convient mieux aux professionnels cherchant confort et performance.

Pour bien choisir son hébergeur spécialisé en WordPress, il faut d’abord définir ses besoins : volume de trafic attendu, type de site (vitrine, e-commerce, blog) et niveau d’expérience.Aussi, il est intéressant de privilégier les fournisseurs offrant un bon équilibre entre vitesse, sécurité et support technique. La présence de sauvegardes automatiques, d’un certificat SSL gratuit et d’un panneau de gestion intuitif est un plus. Enfin, il faut vérifier la localisation des serveurs: un hébergeur français ou européen garantit souvent un meilleur temps de réponse et une meilleure conformité RGPD.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation.