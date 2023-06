OVH : tout savoir sur le géant français du Cloud Computing

OVH est le géant français du Cloud Computing et de l’hébergement web. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur cette entreprise et sur ses différentes offres Cloud.

À l’échelle mondiale, le marché du Cloud Computing est largement dominé par les entreprises américaines Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, et IBM. Cependant, un irréductible français résiste, encore et toujours : OVH.

OVH : qu’est-ce que c’est ?

Fondé à Paris en 1999 par Octave Klaba, OVH est une entreprise française dédiée à l’hébergement web et au Cloud Computing. Bien qu’encore méconnu à l’internationale pour le moment, OVH est le leader français et européen du Cloud.

La firme gère et maintient 32 Data Centers répartis sur 19 pays, pour un total de 400 000 serveurs également conçus et assemblés par ses soins. Elle y héberge 18 millions d’applications web, et plusieurs centaines de milliers d’instances Cloud par mois.

La plupart des Data Centers se trouvent en Europe. Notamment en France avec 8 centres à Roubaix, 4 à Strasbourg et 2 à Gravelines. OVH constitue ainsi un excellent choix de fournisseur Cloud si vous souhaitez profiter des multiples avantages liés à la proximité des serveurs. Y compris les performances, conformité, sécurité, qualité du service client…

Cependant, depuis 2017, OVH affiche sa volonté de devenir l’un des leaders mondiaux du Cloud. Cette expansion internationale se traduit par la mise en place de 6 Data Centers au Québec, 1 à Vint Hill, aux États-Unis, 2 à Sydney et 1 à Singapour. Début 2021, la capacité a doublé à Singapour.

OVH totalise 1 600 000 clients répartis sur 140 pays, parmi lesquels 14 des 40 sociétés du CAC 40 et 35 des 100 plus gros sites de e-commerce français. Depuis 1999, OVHCloud a produit plus de 1,1 million de serveurs. L’entreprise compte 2400 employés dans le monde, et 400 000 serveurs en production.

Quelles sont les différentes offres Cloud d’OVH ?

Par le passé, OVH était connu pour son service de stockage Cloud intitulé » hubiC « comparable à Dropbox et lancé en 2011. Cependant, en mai 2018, face à une concurrence de plus en plus rude, la firme a décidé de cesser le développement de ce service et de le fermer aux nouvelles inscriptions.

Désormais, OVH se focalise sur sa principale activité : fournir des services Cloud aux développeurs, aux entreprises tech et aux professionnels de tous les secteurs.

Les serveurs dédiés

Les différentes gammes de serveurs dédiés professionnels permettent aux clients de profiter des capacités d’un serveur performant à distance par le biais du Cloud. Les serveurs dédiés de la firme sont répartis sur un total de six gammes, et leur prix va de 59,99 euros par mois pour le nouveau Rise 1 à plus de 1600 euros par mois pour les plus haut de gamme. En fonction de leurs besoins en termes de performances et de leurs cas d’usage, les clients peuvent choisir la solution qui leur convient.

Scale et High Grade : deux nouvelles gammes de serveurs dédiés aux performances de pointe

Début 2021, OVHCloud lance deux nouvelles gammes de serveurs dédiés : Scale et High Grade. Destinées aux grandes entreprises, ces machines délivrent une haute capacité de bande passante et une disponibilité maximale pour les workloads les plus critiques. Ils seront disponibles en Europe, aux États-Unis et au Canada.

Ces serveurs dédiés sont optimisés pour les tâches les plus intensives, comme le stockage défini par logiciel (SDS), les infrastructures hyperconvergées (HCI), le Big Data, l’archivage, la virtualisation, l’orchestration ou la conteneurisation.

Les machines sont équipées de processeurs AMD Epyc et Intel Xeon Gold. On retrouve par ailleurs la technologie d’agrégation de lien d’OVHcloud, combinant les interfaces réseau de chaque serveur pour maximiser la disponibilité et isoler les serveurs des menaces extérieures. Une disponibilité de 99,99% est assurée.

La gamme Scale regroupe six serveurs avec une bande passante de 25Gbps. La gamme High-Grade compte dix serveurs et une bande passante de 50Gbps au maximum.

Les serveurs privés virtuels (VPS)

Les serveurs privés virtuels (VPS), quant à eux, se répartissent en trois catégories. Le VPS SSD se révèle le plus abordable, avec un prix de 3,59 euros par mois. Quant au VPS Cloud, il coûte 9,59 euros par mois. Pour le même prix, il est possible d’opter pour le VPS Cloud RAM offrant plus de mémoire vive.

Les utilisateurs peuvent ajouter à volonté de l’espace de stockage ou des ressources supplémentaires à leurs serveurs virtuels en quelques clics. Ces VPS comprennent plusieurs services, notamment les principales distributions et les panneaux de gestion Web, la protection Anti-DDOS, le gestionnaire simplifié et l’API OVH.

Le Cloud public OVH

Sur son Cloud public, OVH propose un service de machines virtuelles ainsi qu’un service de stockage. Ce Cloud public est basé sur OpenStack, une technologie ouverte et standard qui garantit la réversibilité. Cela signifie qu’il est possible d’utiliser la même API, mettre après un changement de fournisseur.

Avec le service d’instances de serveurs virtuels, les utilisateurs peuvent déployer en moins d’une minute des VM pour profiter de la puissance de CPU, de la RAM et de la capacité de stockage dont ils ont besoin. L’utilisation est facturée à l’heure, et il est possible d’ajouter des ressources sans réinstallation.

En plus de cette flexibilité, les instances Cloud public OVH se distinguent par une haute disponibilité, une simplicité d’utilisation, et une portabilité grâce à sa base open source. La sécurité des données est également assurée. En outre, les utilisateurs peuvent profiter d’un large catalogue d’applications Cloud préinstallées.

Ces machines virtuelles peuvent être utilisées pour de multiples cas d’usage tels que la migration d’une application vers le Cloud, la gestion des montées en charge, ou encore l’accélération des analyses Big Data.

En ce qui concerne le stockage Cloud, OVH propose une offre de stockage objet, basée sur OpenStack Swift, et de l’archivage Cloud à long terme. Les utilisateurs peuvent ajouter des disques additionnels à volonté. Les volumes classiques (0,04€ HT par mois et par Go) garantissent des performances d’au moins 200 opérations d’entrée / sortie par seconde, tandis que les volumes » high speed » (0,08€ HT par mois et par Go) peuvent aller jusqu’à 3000 opérations par seconde.

Le Cloud privé d’OVH

Pour les entreprises ayant des besoins plus importants, OVH propose également un Cloud privé « Private Cloud ». Celui-ci permet de bénéficier de la même flexibilité qu’avec les machines virtuelles du cloud public, à l’échelle d’un data center entier. En effet, les utilisateurs de cette solution bénéficient d’une infrastructure matérielle 100% dédiée.

L’infrastructure matérielle est virtualisée via la technologie VMware, et OVH se charge de toute la gestion. Ainsi, les utilisateurs ont la possibilité de créer autant de machines virtuelles qu’ils le souhaitent via l’interface vSphere.

Le Software Defined Datacenter (SDDC) combine les avantages de l’hébergement sur site avec ceux du cloud computing. Chaque package SDDC se compose de deux hôtes équipés de processeurs Intel, et de deux datastores pour stocker les disques de stockage.

La tarification varie entre 567 euros mensuels pour le pack SDDC 16, et 1297 euros mensuels pour le pack SDDC 64 offrant plus de cœurs et de processeurs. Pour les applications les plus exigeantes, il est possible également d’opter pour l’offre de stockage défini par logiciel haute performance SDDC vSAN. Celui-ci repose sur une architecture full flash NVMe.

De nombreux services sont inclus dans OVH Private Cloud : vRack, Anti-DDoS, vScope, OVH Academy, ou NSX. Les utilisateurs peuvent également choisir parmi différents services optionnels tels que Images & Licences, Veeam Backup, adresses IP, ou OVHCloud Connect.

OVH Hosted Private Cloud

En septembre 2021, après certification de l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) en juillet, OVH Cloud a enfin commercialisé sa solution de cloud privée Hosted Private Cloud.

Dans un premier temps, cette solution n’est proposée que dans deux Data Centers : Roubaix et Strasbourg. Cette offre devrait toutefois s’étendre rapidement à d’autres centres de données, et donc être disponible dans toute l’Europe.

Ce Cloud privé est disponible dès à présent pour les organisations publiques et parapubliques, ainsi qu’aux entreprises stratégiques comme les Opérateurs d’Importance Vitale. Ces organisations pourront profiter d’une prestation haut de gamme et sécurisée, avec notamment le label SecNumCloud.

Ce label garantit la protection des données. Toutefois, il devrait être remplacé prochainement par le nouveau label » Cloud de Confiance « cumulant les critères du SecNumCloud et ceux énoncés par les nouvelles normes européennes » European Cybersecurity Certification Scheme for Cloud Services « .

Les différents packs d’hébergement et leurs prix

OVH offre un nombre impressionnant de formules. Pour vous aider à choisir, voici une présentation des formules les plus populaires.

Une formule perso

Ce type d’hébergement constitue la solution de base proposée par OVH. Il coûte 3,59 € TTC /mois, ce qui est plutôt avantageux. En effet, en optant pour cette formule, l’abonné bénéficie de nombreux avantages. Il peut profiter d’un nom de domaine gratuit valable 1 an, d’un espace disque de 100 Go, d’un trafic illimité, de 10 adresses e-mail avec une capacité de 5 Go par compte, d’une base de données SQL. Par ailleurs, l’abonné peut héberger 5 sites.

Ce type d’hébergement s’adresse à ceux qui ont envie de créer un site web. Vous disposerez des outils indispensables à la création du premier site sur une plateforme CMS ou WordPress.

Une offre « Pro »

Cette offre « Pro » a été pensée pour un utilisateur plus expérimenté souhaitant héberger un plus grand nombre de sites. Elle ne coûte que 7,51 € TTC/mois. Pour ce prix, le client bénéficie de fonctions plus étendues.

Notamment de l’espace disque, un grand nombre de boîtes aux lettres pouvant être générées et gérées ainsi que de nombreux sites à héberger. Il faut savoir que ce type d’hébergement repose sur un serveur mutualisé, tout comme le Personal.

Hébergement Web Cloud

OVH propose un hébergement Web cloud reposant sur un serveur isolé. Autrement dit, l’utilisateur n’a pas à partager ses données avec un autre client. Étant donné que le serveur privé est entièrement indépendant, l’environnement peut être personnalisé. Ainsi, l’utilisateur bénéficie d’une solution complète, et est libre de configurer son site en fonction de ses besoins. Par ailleurs, la gestion, le contrôle et la maintenance du serveur sont assurés par les experts d’OVH, permettant ainsi à l’utilisateur de se consacrer sur son projet.

Ce type de service d’hébergement constitue un excellent choix pour ceux qui souhaitent faire fonctionner leur site sous WordPress, PrestaShop, Joomla ou Drupal. Ils peuvent choisir entre les formules Performance et Cloud Web qui coûtent 11,99 € TTC/mois.

Pour réussir le projet, il faut avoir un aperçu précis de l’objectif à atteindre. Cela consiste à savoir quel rôle doit remplir le site web. Il existe de nombreuses solutions pour mettre en ligne un site sur OVHcloud. Par exemple l’utilisation des modules en 1 clic ou encore l’utilisation des modules à intégrer manuellement.

La mise en ligne manuelle d’un site nécessite quelques manipulations sur un hébergement. La plupart peuvent être facultatives selon le type du site. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour les réaliser. Cependant, la majorité des projets comportent 2 étapes principales. La première consiste à télécharger les fichiers sur le système de stockage.

Après la connexion du site à l’espace de stockage, il faut télécharger les différents dossiers. À cet effet, il vaut mieux être attentif. Pour une utilisation classique, il faut téléverser les fichiers dans le classeur « www ». Or, si l’hébergement est utilisé pour différents sites, les Multisites doivent être déclarés.

Étant donné que les CMS font appel à une base de données afin de conserver les éléments dynamiques, il est nécessaire d’établir une connexion entre ces derniers et les fichiers. Cette liaison se révèle indispensable au bon fonctionnement du site. Pour ce faire, il faut recourir aux fichiers de configuration qui contiennent toutes les informations nécessaires.

Après avoir téléchargé les fichiers sur l’espace de stockage et les avoir liés à la base de données, le site web peut être accessible.

Les offres IA et Big Data

Depuis 2020, OVHcloud propose un outil dédié au traitement et à l’analyse de données : Data Processing. Ce service Cloud est basé sur le framework open source Apache Spark. Il permet aux utilisateurs de simplifier et d’accélérer les tâches de traitement Big Data en exploitant les GPU des serveurs Cloud d’OVH, avec une facturation à l’usage. Le déploiement et l’exécution des traitements sont gérés par la solution.

Cet outil est né en interne, pour répondre aux besoins d’OVH en matière de Big Data. Avec plus de 2200 collaborateurs, il était difficile pour l’entreprise de maîtriser tout son pipeline de données dispersées entre de nombreuses équipes.

Il s’agit pourtant d’une condition indispensable pour permettre aux experts en Data Science d’exploiter les données rapidement, efficacement et à moindre coût. La firme a donc appris à opérer les outils Big Data et IA. Forte de cette expertise, elle a ensuite développé son outil Data Processing afin d’en faire profiter ses nombreux clients confrontés aux mêmes défis.

En 2021, OVHCloud a aussi lancé le service AI Training dédié à l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle sur le Cloud. Les utilisateurs Data Scientists peuvent entraîner leurs modèles IA en toute simplicité, en exploitant la puissance des GPU d’OVH et sans se soucier du fonctionnement de l’infrastructure.

Cette solution permet de profiter de hautes performances, avec un équipement à la pointe de la technologie et une capacité extensible, pour un coût défiant toute concurrence. Ainsi, les équipes peuvent gagner du temps et accroître leur productivité.

OVHcloud Marketplace offre une large gamme de solutions adaptées aux entrepreneurs

Pour stimuler le développement de solutions PaaS et SaaS, OVHcloud a lancé sa Marketplace. Cette dernière compte 250 offres numériques prêtes à l’emploi répondant aux exigences des PME et TPE. Notamment l’ERP et le CRM, la création d’un site professionnel en un clic, les logiciels de comptabilité et de facturation sans oublier les solutions de référencement.

Quant aux éditeurs partenaires, la marketplace leur offre un canal supplémentaire pour la vente de leurs plateformes ou logiciels en tant que service. Elle leur permet également de se démarquer auprès des millions de clients OVHcloud Marketplace se distingue par le fait d’être la seule et unique plateforme capable de fournir tous ces services simultanément.

Chaque solution mise à disposition s’accompagne en effet d’un support technique assuré par le prestataire. Par ailleurs, le fait que les données des utilisateurs soient hébergées en Europe garantit le maintien de la sécurité des données.

Quant aux prix, ils sont transparents. En effet, ils sont exposés au public et aucune commission n’est prise sur les commandes. Enfin, OVHcloud Marketplace constitue également un espace permettant de gérer aisément tous ses abonnements. En un clic, il est possible de renouveler ou de résilier automatiquement un abonnement via l’espace client.

OVHcloud à la conquête du monde

En octobre 2019, pour célébrer son 20ème anniversaire, OVH a annoncé son changement de nom. Désormais, la firme s’appelle OVHcloud.

Le principal objectif de ce changement est de refléter le fait que le Cloud est désormais une priorité pour la firme française. Ce n’est pas surprenant, puisque le Cloud représente désormais 70% de ses revenus.

Par ailleurs, ce nouveau branding vise à faciliter sa percée sur le marché monde. Après avoir conquis la France et l’Europe, OVHcloud compte en effet s’étendre à l’internationale.

Selon le CEO, Michel Paulin, les atouts de la firme dans cette quête sont la simplicité et la transparence de ses solutions. Elle se distingue aussi par la simplicité offerte aux clients pour extraire leurs données du nuage et mettre en place des stratégies multi-cloud grâce à la réversibilité.

OVHCloud en Inde

En 2017, OVHCloud a fait son entrée sur le marché indien avec l’acquisition de VMware vCloud Air. Désormais, la firme française souhaite étendre sa présence dans le pays.

En effet, l’Inde représente le plus grand marché d’OVHCloud dans la région APAC en termes de revenus et de base de clients. Sa base de clients a augmenté de 60 % au second semestre 2020 par rapport au premier semestre.

En 2019, l’entreprise a lancé un programme de startups et de partenaires en Inde et a également ouvert un complexe de R&D à Bangalore. OVHCloud aide ses clients indiens à se développer à l’échelle mondiale et souhaite désormais déployer une stratégie locale de mise sur le marché.

Un nouveau centre devrait ouvrir à Mumbai d’ici à la fin de 2020. L’entreprise continuera ensuite à investir pour renforcer son réseau.

OVHCloud et le Cloud de confiance européen

Récemment interviewé par L’Usine Nouvelle, le fondateur d’OVH, Octave Klaba, a expliqué sa volonté de développer un écosystème européen du numérique capable de rivaliser avec les géants du GAFAM.

A ses yeux, les entreprises européennes qui se tournent vers Google ou Amazon n’ont pas conscience des risques liés à la loi américaine du Cloud Act qui oblige les fournisseurs à délivrer les données sur demande du gouvernement.

C’est la raison pour laquelle OVHcloud souhaite incarner une alternative respectueuse des valeurs de confiance, de transparence, de réversibilité et de respect des données personnelles chères aux européens.

Aux côtés de Dassault Systèmes, OVH a d’ailleurs été chargé par le ministre français de l’économie Bruno Le Maire de définir un « Cloud de confiance ». Sa mission est de définir un cahier des charges et de développer des offres adaptées aux données critiques, aux données sensibles et aux données non sensibles. Les recommandations devraient être remises au gouvernement avant la fin de l’année 2019.

La responsabilité au cœur de ses valeurs

Pour aller encore plus loin dans la transparence et la confiance, OVH a rejoint au début de l’année 2020 l’association Point de Contact. Le leader européen du Cloud entend ainsi renforcer son engagement dans la lutte contre les continus illégaux et préjudiciables. L’entreprise pourra alors bénéficier des experts de l’association pour une meilleure qualification des contenus signalés.

Cette adhésion à l’association Point de Contact devrait permettre à OVHcloud de réagir plus rapidement. Afin de protéger toutes les parties prenantes, les signalements seront traités plus rapidement. En outre, les clients seront mieux intégrés dans la lutte contre les contenus prohibés.

OVH acquiert OpenIO pour renforcer son service de stockage objet

En juillet 2020, OVHcloud a annoncé l’acquisition d’OpenIO pour un montant tenu secret. Cette entreprise est spécialisée dans le stockage objet rapide. Son logiciel de stockage objet présente l’avantage d’être hautement scalable, open source et » hardware agnostic « .

Depuis sa fondation en 2015, OpenIO a levé près de 5 millions de dollars de fonds. Elle rassemble aujourd’hui plus de 30 employés et compte plus de 40 clients.

Suite à cette acquisition, le CEO d’OpenIO, Laurent Denel, précise que toutes les technologies utilisées pour la solution Object Storage resteront open-source. Il s’agit selon lui d’une » valeur essentielle, commune à OpenIO et OVHcloud « . Par le passé, les deux entreprises ont contribué au développement du projet Switch apportant le stockage objet à Openstack.

Grâce à la technologie d’OpenIO, OVHcloud pourra répondre à la forte demande des entreprises en matière de performances pour le stockage de données. Cette acquisition va permettre de développer un service hautement scalable de stockage objet à un prix attractif.

OVH a racheté la start-up française ForePaaS

OVH élargit sa gamme de services en proposant une offre PaaS. Cet hébergeur a racheté la société ForePaaS. Il s’agit d’une plateforme intégrée experte en data analytics, intelligence artificielle et machine learning. À partir de cette acquisition, les 23 employés et les fondateurs de ForePaaS intègrent les équipes d’OVH.

À savoir que cette start-up a été fondée en 2015. Elle propose une structure intégrée permettant à la fois d’initier, de faciliter et d’accélérer la réalisation de projets d’analyse de données et machine learning. Cette solution se déploie notamment dans le cloud public sélectionné par les clients. Elle peut être mise en place derrière le pare-feu avec HyperFlex de Cisco. De ce fait, le contrôle de l’environnement des clients est automatisé.

ForePaaS est installée à Neuilly-sur-Seine mais elle a également réussi à s’exporter aux États-Unis avec un bureau principal à San Francisco. La société compte de nombreux clients internationaux. Parmi ses clients européens figurent Les Cinémas Pathé-Gaumont, Gefco et Klépierre. De plus, elle a conclu un partenariat avec le Mistubishi Research Institute (MRI) en Asie, qui va se poursuivre après la présente opération. En 2017, cette startup a aussi levé son premier tour de table, d’un montant de 10 millions de dollars.

Grâce à ce rachat, OVH confirme sa volonté d’accélérer son développement à travers une offre enrichie de Platform as a Service (PaaS).

OVH participe au projet de Cloud européen Gaia-X

Avec le projet Gaia-X, initié par l’Allemagne et la France, l’Europe compte s’émanciper des géants américains et chinois et reprendre sa souveraineté numérique en développant son propre écosystème Cloud.

L’objectif de ce groupement est notamment la construction d’une » infrastructure sécurisée de données en réseau « . Le projet réunit des fournisseurs de Cloud, des institutions et des utilisateurs.

Ce » métacloud » européen prendra d’abord la forme d’un référentiel de choix en termes de localisations de données, de certifications et de type de services. Puis, il se matérialisera par un catalogue de solutions validées et sécurisées en constante évolution.

Parmi les 24 membres fondateurs de cette association basée en Belgique, on compte OVHcloud aux côtés d’autres Français tels que Atos, Docaposte, EDF, Safran Orange, Outscale et Scaleway. Ils côtoient les géants allemands tels que Deutsche Telekom, SAP, Siemens, BMW et Bosch.

OVHCloud et Google Cloud : des solutions Cloud hybride pour l’Europe

En novembre 2020, OVHcloud et Google Cloud ont annoncé un partenariat stratégique. L’ambition est de créer une solution Cloud européenne permettant d’accélérer la transition numérique des entreprises.

Les organisations européennes pourront ainsi passer plus rapidement au Cloud, et répondre aux exigences en termes de sécurité des données et de confidentialité lors du déploiement d’applications » cloud-native « .

La nouvelle offre de Cloud privé hébergé reposera sur la technologie Anthos de Google et l’infrastructure OVH. Ainsi, ce cloud privé sera exploité et géré en Europe par les équipes OVHcloud mais profitera de la technologie Google.

Ce partenariat s’étendra dans le futur avec davantage de solutions conjointes à destination des entreprises européennes. Pour Google Cloud, c’est aussi une manière d’étendre sa présence en Europe…

OVH obtient la certification SecNumCloud pour son Cloud privé, l’une des plus exigeantes d’Europe

Très convoitée par les fournisseurs de cloud, la certification SecNumCloud est également très difficile à obtenir. OVH a annoncé en janvier 2021 avoir acquis cette certification auprès de l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information). La firme ainsi rejoint la liste très restreinte des fournisseurs certifiés, tels que 3DS Outscale (le cloud de Dassault) et Orange.

Ce label est accordé aux fournisseurs qui proposent une offre HostedPrivate Cloud. Cette solution IaaS repose sur la technologie VMware.

Grâce à cette certification SecNumCloud, les entreprises et organisations ayant des activités sensibles vont pouvoir faire confiance à OVH. Il en va de même pour les Opérateur d’importance vitale (OIV), Opérateurs de services essentiels (OSE), ou Fournisseurs de services numériques (FSN).

Selon Julien Levrard, CISO d’OVHcloud, cette certification marque « l’aboutissement d’une montée en maturité de 10 ans » de l’offre de cloud privé de la firme française.

Elle s’explique par plusieurs facteurs. Notamment « une connaissance approfondie de la sécurité de la plateforme, une structure éprouvée de gestion des plans d’action de sécurité, des systèmes destinés à garantir à nos clients la localisation de leurs données. Ces derniers sont encadrés par une équipe d’experts hautement qualifiés ».

Un service de confiance

Selon le RSSI, le niveau d’exigence en matière de qualification a conduit OVH à « placer la barre encore plus haut. Ceci afin de proposer un service de confiance accessible au plus grand nombre grâce à notre approche industrielle ».

À ce titre, les dispositifs de sécurité et d’isolation renforcés qui hébergent les services HostedPrivate Cloud sont situés dans les deux nouveaux data centers d’OVHcloud. Notamment à Roubaix et Strasbourg. Des procédures de sécurité physique et organisationnelle extrêmement strictes ont été mises en place pour répondre aux normes de l’ANSSI…

Concrètement, cela signifie que les clients bénéficieront d’une résistance aux cyberattaques grâce à des systèmes dédiés, isolés physiquement et logiquement des autres services d’OVHCloud. Ils bénéficieront également de la capacité d’identifier et de contrôler les menaces grâce à un périmètre dédié et un niveau de support personnalisé.

Des garanties contractuelles sont également prévues en matière de confidentialité et de protection des données. Seul le personnel européen d’OVHCloud aura accès aux données, et celles-ci ne seront en aucun cas transférées hors de l’UE…

OVH entame sa démarche pour une introduction en bourse à Paris

Par cette approche, la société vise à accélérer son essor international pour concurrencer notamment les géants des services cloud comme Google Cloud, Azure et AWS.

Ce fournisseur a réussi à obtenir une approbation pour son document de référence. Cette étape permet de passer à la phase d’introduction en bourse auprès de l’AMF (Autorité du marché financier). La société a indiqué dans son communiqué que son objectif principal est de réunir 400 millions d’euros en émettant de nouvelles actions durant l’opération.

Cette action est soumise notamment à l’approbation d’un prospectus par l’AMF. Elle doit permettre une admission aux négociations des actions sur de secteur, et à des critères économiques favorables. Wall Street Journal rapporte que l’opération va valoriser OVH à un montant d’environ 4 milliards d’euros.

Pour OVH, cette entrée en bourse lui garantirait une trajectoire de développement accéléré et durable que ce soit en Europe ou dans le reste du monde. D’ailleurs, ce marché du cloud est estimé en 2020 à 120 milliards d’euros et dominé par de nombreux acteurs. Elle compte notamment soutenir par cette levée de fonds son déploiement en Asie et en Amérique du Nord.

L’entreprise annonce en outre que sa tendance à assurer une expansion importante, solide et rentable a été démontrée. En effet, son taux de progression annuel des revenus a été supérieur à 20 % au cours des dix dernières années.

OVHcloud rejoint l’Open Invention Network en soutien au mouvement Open Source

Fin 2020, OVHcloud a rejoint l’Open Invention Network (OIN). Ce réseau soutient le mouvement du logiciel Open Source et la liberté d’action sur Linux.

Fondée par Google, IBM, NEC, Philips, Sony, SUSE et Toyota, cette communauté compte plus de 3300 membres. Elle détient et partage plus de 1300 brevets et applications.

Avec son portefeuille de brevets Linux System, actuel et futur, OVHcloud vient étoffer l’OIN. L’objectif ? Promouvoir l’innovation ouverte et préserver la communauté Open Source.

En effet, OVHcloud a toujours considéré l’ouverture comme essentielle à l’innovation dans le domaine du Cloud. Selon son co-fondateur Miroslaw Klaba, la firme cherche à développer un nuage ouvert, permettant à chacun d’innover de façon libre et sécurisée.

Comme l’explique Keith Bergelt, CEO de l’Open Invention Network, il s’agit aussi d’une façon de se protéger contre les » entités de revendication de brevets » (aussi surnommés » trolls de brevets « ) de plus en plus agressifs à l’ère du Cloud…

Incendie d’un Data Center OVH, des millions de sites web en panne

Le mercredi 10 mars 2021, OVH a été frappé par une catastrophe. SGB2, l’un des quatre centres de données de Strasbourg, et le second centre, SGB1, ont été ravagés par un incendie.

Malgré l’intervention immédiate d’une centaine de pompiers, le feu n’a pu être maîtrisé à temps. Par conséquent, près de 3,6 millions de sites web hébergés par le fournisseur français sont tombés en panne : boutiques en ligne, banques, sites d’actualité, plateformes d’échange de cryptomonnaie.

Même des sites web de gouvernements ont été impactés. Ceci concerne la France, mais aussi la Grande-Bretagne, la Pologne et la Côte d’Ivoire.

Le site de jeu d’échecs Lichess.org a perdu 24 heures d’historique de jeu. Le jeu vidéo Rust indique également que certaines données disparaîtront à jamais.

D’autres entreprises ont perdu l’accès à leurs boîtes email, à l’instar de l’agence Caroline Charles Communication privée de son courrier en pleine Paris Fashion Week. Un fournisseur d’accès internet africain, AFR-IX, est totalement en panne.

Selon Kaspersky, cette situation touche même les cybercriminels. Des serveurs de commande et contrôle de malwares ont disparu dans l’incendie. C’est le cas des serveurs de Charming Kitten, APT39, Bahamut ou OceanLotus.

Reconstruire l’équipement des centres

Selon le CEO d’OVHCloud, Octave Klaba, l’objectif pour les deux prochaines semaines est de reconstruire l’équipement des centres et de vérifier leurs connexions optiques.

L’usine de Roubaix a commencé à fabriquer des serveurs de remplacement. Elle pourra produire plus de 2500 serveurs en une semaine, et 10 000 serveurs en un mois.

Quant à la cause de l’incendie, elle reste à déterminer. Toutefois, les caméras thermiques utilisées par les pompiers lors de leur arrivée sur les lieux ont révélé des feux dans les systèmes d’alimentation sans interruption UPS7 et UPS8.

Or, UPS7 avait subi une opération de maintenance la veille de la catastrophe. Le fournisseur a changé de nombreuses pièces pour remettre le système en marche le jour même.

Il est donc fort possible que l’incendie soit parti de ce système. Octave Klaba assure cependant que les données extraites des 300 caméras présentes sur place permettront de mieux comprendre l’origine de la catastrophe.

Deux jours auparavant, ironiquement, OVH annonçait son intention d’entrer en bourse. Suite à cet incident désastreux, la réputation et la crédibilité du Français risquent d’être compromises. Un réel coup dur alors que la firme s’est fixé pour objectif de concurrencer Amazon, Google ou Microsoft sur le marché du Cloud…

Les pompiers pointent les défaillances dans leur rapport

Une année après cet incendie, les pompiers du département « risques technologiques et particuliers » ont fait un rapport. Ce dernier souligne quelques failles. Et parmi celles-ci figure l’absence de système de coupure de courant d’urgence ayant des conséquences dramatiques. En effet, les pompiers ont mis 2 heures à débrancher le système d’alimentation du data center.

Le feu a éclaté vers 0 h 40 le 10 mars. Les équipes d’Electricité de Strasbourg se sont rendues sur place à 1 h 20 du matin, mais ont été confrontées à certaines difficultés lors de la coupure de l’électricité. » Ces derniers n’ont pas réussi à couper le courant électrique que ce soit dans le local en feu ou sur le site. Cette situation a contribué à la propagation des flammes.

C’est à 3 h 28 que la coupure de l’alimentation électrique du site sera effective. Même à ce moment-là, les onduleurs sont encore sous tension précise les pompiers. Voilà pourquoi certains utilisateurs des services d’hébergement ou de cloud d’OVH n’ont pas constaté l’arrêt immédiat de leur(s) serveur(s).

Les pompiers citent en outre l’absence de mécanisme d’arrêt automatique. Or, le site repose sur un système de détection et d’alerte immédiate des secours. Un collectif de 130 sociétés a porté plainte contre OVH. Parmi celles-ci figurent au moins 6 sociétés alsaciennes.

Incendie du Data Center de Strasbourg : aucune donnée de l’État français n’a été perdue

En septembre 2021, lors d’une visite ministérielle d’Agnès Pannier-Runacher sur le site de Croix (Nord), OVH confirme que les services de l’État n’ont perdu » aucune donnée « lors de l’incendie. Selon le directeur général d’OVHCloud, Michel Paulin, » l’État s’était doté de mécanismes qu’on appelle +plans de reprise d’activité+ extrêmement performants « . Ces mécanismes de sauvegarde ont permis de conserver les données malgré le sinistre.

Les clients n’ayant pas tous les mêmes politiques de sauvegarde, OVHcloud avoue cependant » ne pas disposer » de chiffres sur le nombre de clients ayant perdu des données définitivement.

Dans le cadre de cette visite, la ministre Agnès Pannier-Runacher a « salué le travail » d’OVHcloud qui emploie plus de 2500 personnes et exploite 33 Data Centers. Ce groupe est » aussi un industriel » puisqu’il conçoit et fabrique lui-même ses serveurs dans ses deux usines à Croix et au Québec.

Le Français parvient à se hisser parmi » les dix premiers acteurs mondiaux » du Cloud, et rivalise avec les GAFA américains et de grands acteurs chinois. La ministre en a profité pour rappeler que l’État travaille sur » une stratégie de Cloud souverain porté au niveau européen « , et que » le cloud, c’est un élément potentiel de notre souveraineté « .

Octave Klaba rachète Shadow, le service de Cloud Gaming français

Très heureux d’avoir été retenu par le Tribunal de Commerce de Paris pour le 1UP de @Shadow_France ! L’ambition est simple : bâtir la meilleure offre du Cloud Gaming au Monde ! On a désormais tout dans 1 seule boite: équipe talentieuse, aucun souci de CAPEX, le marché mondial ! pic.twitter.com/Yz3RlV02dy — Octave Klaba (@olesovhcom) April 30, 2021

Parmi plusieurs candidatures, le Tribunal de Commerce de Paris a retenu celle d’Octave Klaba pour racheter le service de Cloud Gaming Shadow. Le fondateur d’OVHCloud vient d’acquérir la startup Blade et son service Shadow par le biais de son fonds d’investissement Jezby Ventures.

Si vous n’en avez jamais entendu parler, Shadow est un service de Cloud Gaming. Le concept : permettre aux » gamers » de jouer aux jeux vidéo sur n’importe quel écran connecté à internet, via le Cloud. Les utilisateurs n’ont qu’à payer un abonnement mensuel pour accéder à un puissant PC hébergé dans un Data Center.

Il est possible de se connecter à ce PC depuis un ordinateur, un smartphone, une tablette ou une smart TV. Les images sont diffusées sur l’écran en streaming, et les commandes entrées par le jour sont transmises au serveur.

Shadow l’un des meilleurs service de Cloud Gaming au monde

Il existe déjà plusieurs services de Cloud Gaming comme Google Stadia, Amazon Luna ou Nvidia GeForce Now. Toutefois, Shadow se distingue en ouvrant l’accès à un PC complet via le Cloud. Ce service ne se limite pas au gaming, comme c’est le cas chez la concurrence. Les utilisateurs profitent d’une instance Windows 10 complète et peuvent lancer n’importe quel logiciel.

Très prometteuse, la startup Blade a levé plus de 100 millions de dollars depuis sa fondation au fil de plusieurs levées de fonds. Malheureusement, elle n’a pas réussi à suivre le rythme des précommandes et n’a pas non plus généré assez de revenus pour atteindre son seuil de rentabilité. Malgré ses 100 000 utilisateurs, l’entreprise a frôlé la faillite.

Plusieurs repreneurs potentiels ont participé aux enchères. Le CTO de Blade, Jean-Baptiste Kempf, a lui-même proposé une offre aux côtés d’autres employés. C’est finalement la proposition d’Octave Klaba qui a été retenue. Ce dernier compte garder tous les employés de Blade, à l’exception de Jean-Baptiste Kempf.

On ignore pour l’instant si des changements seront apportés au tarif du service ou à son fonctionnement dans les semaines à venir. Quoi qu’il en soit, Octave Klaba annonce sur Twitter vouloir faire de Shadow le meilleur service de Cloud Gaming au monde…

Thales choisit OVHCloud pour héberger sa messagerie chiffrée Citadel Team

Dans le contexte de télétravail généralisé par la crise sanitaire, les cyberattaques contre les employés en » home office » se multiplient. Selon l’ANSSI, leur nombre a été multiplié par quatre en 2020 par rapport à 2019.

Ce phénomène n’a fait qu’accroître la demande pour une sécurisation du partage de données et des applications de communication. Dans ce contexte, Thales a choisi OVHCloud pour héberger son service de messagerie chiffrée Citadel Team.

Déjà adopté par un tiers des entreprises du CAC 40, Citadel Team utilise le même système de chiffrement que 50 pays de l’OTAN. Ce service garantit aux utilisateurs que leurs données ne seront pas utilisées ou vendues à des tiers. Il a récemment reçu le label » cybersécurité 2021 « . Avec OVH comme hébergeur, c’est aussi la certitude que les données resteront stockées en France.

Outre son service de messagerie chiffrée, Citadel Team délivre aussi des fonctionnalités de conférence vidéo, d’appels de groupe et de partage d’écran. De nouvelles fonctionnalités seront ajoutées au fil du temps pour offrir une solution de communication tout-en-un sans sacrifier la sécurité des données.

OVH : la sauvegarde des données désormais gratuite

Alors que l’incendie de ses datacenters de Strasbourg en mars avait mis à genoux une grande partie du web français reste encore dans les mémoires, OVH tente de rattraper le tir. Pour rappel, certains clients avaient totalement perdu leurs données, tandis que d’autres ont juste dû patienter pour accéder à leurs sites.

Dans une interview sur BFMTV, le PDG de l’entreprise, Octave Klaba, a donc annoncé la gratuité de la sauvegarde des données, et ce, pour l’ensemble des clients. Il s’agit d’une réelle surprise, puisque ce type de service est d’habitude payant. Octave Klaba estime que le reste de l’industrie devrait normalement suivre les pas de sa société.

Pour ce nouveau défi, OVH se donne visiblement les moyens à la hauteur de ses ambitions. En effet, la firme ouvrira dans la région parisienne plusieurs datacenters. Ces derniers serviront uniquement à la sauvegarde des données.

De plus, afin d’éviter qu’une autre catastrophe industrielle ne se produise, l’entreprise annonce également revoir toutes ses normes relatives à la construction de ses datacenters.

