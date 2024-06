Test de Hostinger : le meilleur hébergeur web

Élu par beaucoup comme le top des services d'hébergements, le test de Hostinger nous permettra de savoir si ce dernier mérite ce titre. Ici, il est question d'analyser en détail les différents aspects de ce service, depuis ses performances jusqu'à ses offres d'abonnements.

Choisir un bon hébergeur n'est pas chose aisée, les besoins et envies de chaque utilisateur diffèrent. Toutefois, beaucoup s'accordent à dire que le meilleur est Hostinger. Aussi, nous avons effectué un test détaillé et objectif de Hostinger pour vous.

Caractéristiques techniques

Type d'hébergement : Cloud, VPS et mutualisé

Cloud, VPS et mutualisé Support client : 24h 7/7j

24h 7/7j Fonctionnalités : Serveur Web LiteSpeed, hPanel unique, trafic optimisé

Serveur Web LiteSpeed, hPanel unique, trafic optimisé Prix : 2,99 à 9,99 €

Hostinger : qu'est-ce que c'est ?

Comme vous pouvez vous en douter, Hostinger est un hébergeur web. Créé en 2004, il a su rapidement se démarquer en devenant un pilier sur le marché.

En effet, il s'agit sans aucun doute du service d'hébergement web leader sur le marché actuellement, et ce, pour d'excellentes raisons. Pratique, accessible et évolutif, Hostinger a su dominer le marché à travers différentes fonctionnalités que beaucoup d'autres services d'hébergement ne possèdent pas.

Déjà en termes d'interfaces de présentation et proposition, Hostinger arrive à se démarquer avec un aspect attrayant. Mais pour comprendre pleinement ses qualités, il est nécessaire d'aller à l'essentiel du test que nous avons effectué sur Hostinger.

Test de Hostinger : spécificités du service !

Pour répondre à vos doutes et questions, nous avons effectué un test minutieux de Honstinger.

Il est question ici de vous faire part de nos résultats à travers les différentes options que le service est capable d'offrir.

Utilisation et accessibilité

Premier point fort, Hostinger est un serveur web très facile à utiliser, étant parfaitement adapté aux débutants comme aux experts.

L'hébergeur insiste en effet pour proposer une interface très intuitive, notamment grâce à un système rapide à prendre en main, mais aussi grâce à des assistances automatiques. Ces dernières vont d'ailleurs effectuer les configurations nécessaires. Le panneau de commande diffère de ce que l'on voit d'habitude, et ce, pour notre plus grand plaisir. En effet, le système hPanel est très simple à utiliser, mais reste efficace et fonctionnel.

En termes d'utilisation, on a ici un parfait exemple d'hébergeur accessible, sans pour autant être simpliste. Le test de Honstinger au niveau de l'utilisation s'avère donc positif.

Ressources et fonctionnalités

Ce qui nous intéresse le plus dans ce test du Hostinger, c'est justement ce que ce service est capable de proposer.

Au niveau de l'offre, vous êtes servi puisque l'hébergeur vous offre un nom de domaine gratuit, une assistance disponible en tout temps ou encore un processus de migration offert. Tout cela est disponible avec la première formule d'abonnement.

Pour les plus exigeants, Hostinger profite d'une bande passante illimitée, des certificats SSL et un système d'optimisation WordPress. Rien à craindre au niveau de la sécurité, puisque le service dispose d'un système de sauvegarde automatique, mais surtout d'une protection anti-DDoS.

Bien sûr, selon la formule d'abonnement choisie, les ressources seront plus ou moins importantes. Mais il est important de savoir que Hostinger fait déjà de l'ombre à plusieurs services d'hébergement web, ne serait-ce qu'avec sa première formule.

Formules d'abonnements

Selon votre budget et vos, Hostinger propose différentes formules intéressantes, toutes avec leurs spécificités.

Cela commence avec la formule Prime à 2,99 € qui vous permet de profiter d'un domaine et d'une migration de site tous gratuits ou d'un service d'assistance réactif disponible H24. Niveau ressource, cette formule comprend une bande passante illimitée, le choix entre 100 sites web, ou encore une fonctionnalité de sauvegarde ponctuelle.

Si cela ne vous suffit pas, vous pouvez opter pour la formule Entreprise à 3,99 €, vous proposant tout ce qui était déjà mentionné, mais avec d'autres ressources comme des performances plus importantes. À cela s'ajoutent un CDN gratuit et un stockage de 200 Go pour toutes vos données.

Enfin, la formule Démarrage Cloud constitue la totale, avec notamment un choix parmi 300 sites différents. En termes de ressources et de performance, vous disposerez de l'ensemble des outils proposés par Hostinger.

Ces trois formules s'accompagnent de 3 mois d'utilisation, d'e-mail gratuit et d'un service de remboursement valable 3 mois également.

Hostinger Le meilleur serveur sur le marché Voir l'offre Verdict Le test de Hostinger nous a permis de confirmer que ce dernier mérite largement son titre de meilleur service d'hébergement web. D'innombrables ressources, un système fonctionnel et simple, différents choix de personnalisations, il n'en faut pas plus pour faire le plaisir des débutants et professionnels. Tout cela avec des prix abordables pour tous les budgets. De plus, le service se met constamment à jour en proposant de nouvelles fonctionnalités dans l'air du temps. Si vous voulez un hébergeur web fiable, performant et intuitif, vous avez ici le meilleur choix possible. On aime Ressources quasi illimitées

Fonctionnalités variées

Sécurité optimale

Excellent rapport qualité-prix On aime moins Pas de formule gratuite

Abonnement Entreprise assez complexe

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.