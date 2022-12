pCloud : quel est le problème le plus courant ?

À chaque problème sa solution et pour pCloud, cela peut se décliner sous forme de fichiers inaccessible, d’unsouci de synchronisation ou de connexion.

Quoi qu’il en soit, si vous avez un problème avec pCloud et si vous cherchez une solution pour le résoudre, vous êtes au bon endroit. Malgré les éventuels blocages et erreurs possibles, nous avons la solution. Voici comment faire si vous avez des problèmes avec votre compte pCloud.

Quel est votre problème avec pCloud ?

Pour plusieurs raisons, les utilisateurs peuvent se confronter à un problème en particulier avec pCloud. Pour en savoir plus sur les problèmes pouvant survenir avec votre compte pCloud, nous allons énumérer les complications les plus courantes pour les propriétaires de compte pCloud.

En premier lieu, il pourrait d’agir d’un plantage de l’application. À cet effet, elle ne s’ouvre pas ou reste figée à un certain moment. En second lieu, pCloud s’ouvre, mais à un moment donné, il arrête de se charger ou des fois, il ne démarre pas. Sinon, il se pourrait que pCloud fasse l’objet d’une erreur de connexion internet. Ce qui pourrait entraîner des erreurs de chargement ou de synchronisation.

Bien évidemment, il s’agit d’une liste non exhaustive. Il y a sûrement des problèmes qui ne figurent pas dans cette récapitulation, mais que vous pourriez rencontrer. Si c’est le cas, cela ne mène à rien de paniquer. Dans la majorité des cas, la solution pour résoudre un problème lié avec pCloud est la même.

Rappelez-vous tout de même que s’il s’agit d’un problème qui vient de développeur de pCloud, les solutions que nous allons essayer ne vont pas fonctionner.

Que faire en cas de problème lié à l’application pCloud ?

Si vous rencontrez un problème avec votre compte pCloud, la première chose à faire c’est d’essayer de redémarrer l’application. Si après redémarrage, l’application ne fonctionne pas ou présente encore le même problème, vous pouvez envisager de faire une mise à jour.

Il est très important d’installer la dernière version de pCloud sur votre appareil. Il en est de même pour votre système d’exploitation. N’hésitez pas à vérifier si des nouvelles mises à jour sont disponibles.

Et s’il s’agissait d’un problème de synchronisation de votre compte pCloud ?

Dans ce cas, le problème vient sûrement de la mémoire de stockage de votre appareil. Il faut alors supprimer les fichiers mis en cache et libérer l’espace de stockage disponible sur votre compte pCloud.

Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas d’un problème exclusif à pCloud. Tous les stockages en ligne gratuits présentent souvent les mêmes signes. D’où la nécessité de recourir à un fournisseur de stockage en ligne payant, mais qui est plus fiable et plus performant.

Actuellement, pCloud propose son offre Lifetime, payable en une seule fois. À cela s’ajoute la possibilité de profiter d’une réduction de -80 % sur l’offre à vie de 2 To. Finalement, il est toujours préférable d’opter pour un stockage en ligne sûr et sécurisé.

En somme, si vous rencontrez un problème avec pCloud, ne vous empressez pas de changer de fournisseur. Généralement, les soucis sont réglables en quelques clics.