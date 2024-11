Cloud Orange : avantages, fonctionnement et prix du cloud de l’opérateur

Découvrez l’histoire et les fonctionnalités du Cloud Orange, l’ancien service de stockage en ligne de l’opérateur historique français. Apprenez pourquoi il a été fermé aux particuliers et quelles sont les meilleures alternatives actuelles pour vos besoins de stockage sécurisé.

Le cloud Orange était le service de stockage en ligne proposé par Orange, l’opérateur historique français. Ce service permettait aux abonnés de bénéficier d’un espace de stockage en ligne complet, ainsi que d’un espace de stockage physique intégré à la Livebox. Bien que ce service ait connu une popularité notable pour ses fonctionnalités pratiques, il a été définitivement fermé au grand public en juillet 2019. Cet article revient sur ses principales caractéristiques et explique les alternatives actuelles pour répondre aux besoins de stockage.

Retour sur les fonctionnalités du cloud Orange

Avant sa fermeture, le Cloud Orange permettait aux utilisateurs d’accéder à un espace de stockage en ligne jusqu’à 100 Go. Cela offrait la possibilité de conserver des fichiers tels que des photos, vidéos, musiques et documents. Un disque de 1 To intégré à la Livebox offrait également un espace de stockage local. Les utilisateurs pouvaient accéder à leurs contenus depuis plusieurs appareils via l’application Cloud d’Orange. Ce service permettait aussi de télécharger les fichiers ou de les restaurer sur un autre appareil en cas de vol ou perte.

Le Cloud Orange c’est quoi ? Un mariage habile entre stockage cloud et stockage physique

Le Cloud Orange offrait une solution innovante combinant stockage en ligne et stockage physique intégré à la Livebox. Il permet aux utilisateurs de conserver et d’organiser leurs fichiers de manière fluide et accessible.

Les utilisateurs pouvaient afficher leurs photos en plein écran et les faire pivoter pour les visualiser sous tous les angles. En outre, ils pouvaient accéder à des informations détaillées. Notamment le type de fichier, les dimensions, la date de prise de vue, la date d’ajout, et même la provenance des images. Les photos pouvaient être triées par thème ou dossier, offrant la possibilité de créer des albums personnalisés.

Le Cloud Orange permettait également de stocker des vidéos en haute définition et de les organiser intuitivement. Les vidéos, enregistrées depuis un smartphone ou un caméscope, étaient compatibles avec la plupart des formats. En plus, ils sont accessibles en streaming depuis n’importe quel appareil grâce à l’application Cloud Orange, disponible sur Android et iOS. Le lecteur vidéo intégré permettait de regarder les vidéos en streaming sans téléchargement, garantissant une lecture rapide et fluide.

Les utilisateurs pouvaient également stocker et organiser leurs fichiers audio. Les morceaux pouvaient être triés par thème, année, interprète, ou album. Cela simplifiait grandement la gestion de la musique. Un lecteur audio intégré permettait d’écouter les morceaux en streaming préservant ainsi leur qualité sonore. Plus encore, il offre une écoute fluide sur n’importe quel appareil, sans nécessiter de téléchargement préalable.

Le Cloud Orange facilitait ainsi l’accès et la gestion des contenus multimédias de ses utilisateurs. Pour ce faire, il combine une interface conviviale avec un accès en mobilité et une solution de sauvegarde sécurisée.

Cloud Orange : la sauvegarde automatique est l’un des principaux points forts

L’une des fonctionnalités les plus appréciées du Cloud Orange était sa capacité de sauvegarde automatique. Cette option permettait de sauvegarder en continu les photos, vidéos, contacts et même le calendrier directement sur le cloud. Grâce à cela, les utilisateurs pouvaient changer d’appareil en toute sérénité tout en conservant l’intégralité de leurs données importantes. Cette fonctionnalité s’étendait également aux ordinateurs, qu’il s’agisse de PC ou de Mac. Ensuite, l’utilisateur pouvait sélectionner des dossiers spécifiques à sauvegarder automatiquement.

Le Cloud Orange se distinguait aussi par sa facilité de partage de fichiers. Que ce soit des photos, des vidéos, des morceaux de musique ou des documents, l’utilisateur pouvait aisément les partager avec ses proches. Les fichiers pouvaient être envoyés par e-mail, SMS, ou partagés directement sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. Pour plus de commodité, un lien de partage permettait également de transmettre des fichiers de manière simple et sécurisée. Cela garantit une diffusion fluide et rapide des contenus.

Ces options de sauvegarde automatique et de partage simplifié faisaient du Cloud Orange un outil incontournable pour gérer et protéger ses données tout en facilitant leur accessibilité et leur diffusion.

Cloud Orange : une refonte de design avant la fin du service

Le 11 juillet 2017, le Cloud Orange avait bénéficié d’un tout nouveau design visant à améliorer l’expérience utilisateur. Les vidéos et photos étaient regroupées au sein d’une galerie conviviale et accessible directement depuis la page d’accueil. Par défaut, cette galerie affichait l’ensemble des contenus multimédias, mais les utilisateurs pouvaient choisir de filtrer l’affichage pour ne montrer que des photos ou des vidéos. La galerie permettait un tri personnalisé des images tandis que les vidéos étaient automatiquement triées par date d’ajout. Les utilisateurs pouvaient également ajuster la taille des vignettes pour une visualisation optimale.

L’une des fonctionnalités appréciées de ce design était la possibilité de lancer un diaporama à partir de la galerie. En sélectionnant plusieurs fichiers et en cliquant sur l’option dédiée, les utilisateurs pouvaient créer des diaporamas personnalisés, ajustant la durée des transitions et les effets visuels selon leurs préférences.

Cloud Orange : la sécurité des données, une priorité avant la fin du service

Le Cloud Orange se distinguait par sa forte orientation vers la sécurité des données de ses utilisateurs. Contrairement à la plupart des services cloud, Orange hébergeait les données sur des serveurs situés en France, offrant ainsi des garanties supplémentaires en matière de confidentialité et de respect de la vie privée, conformément à la législation française et aux normes strictes de protection des données.

Pour sécuriser l’accès, le Cloud Orange exigeait un identifiant et un mot de passe uniques pour chaque utilisateur. Sur smartphone et tablette, un code de verrouillage supplémentaire était requis pour accéder à l’application. Cette dernière se verrouillait automatiquement lorsque l’appareil était mis en veille garantissant ainsi une sécurité continue.

Les transferts de fichiers étaient protégés par un chiffrement HTTPS assurant ainsi la confidentialité des données lors de leur transmission.

Les data centers d’Orange étaient également fortement protégés. Ils bénéficiaient d’une surveillance 24h/24 et 7j/7, d’une protection anti-feu via des systèmes de détection de fumée et de brouillard d’eau, et d’une duplication des données pour éviter toute perte en cas d’incident. En cas de coupure d’énergie, des équipements de secours (générateurs, systèmes de climatisation) assuraient la continuité des services.

Cloud Orange : tarif et disponibilité

Le Cloud Orange était offert gratuitement avec les principales offres Livebox d’Orange, à l’exception de l’offre Livebox Découverte. Les abonnés aux offres Livebox Zen et Livebox Play bénéficiaient de 10 Go d’espace de stockage en ligne, tandis que les abonnés de Livebox Jet pouvaient profiter d’un espace de 100 Go. Pour les utilisateurs de l’offre Livebox Découverte souhaitant obtenir 100 Go de stockage en ligne, une option payante était disponible pour 5 euros par mois.

Cloud Orange avis

Le service Cloud Orange a reçu des avis partagés de la part des utilisateurs. Si certains appréciaient la simplicité de l’intégration avec les offres Livebox et la sécurité des données hébergées en France, d’autres trouvaient les limitations d’espace et l’interface parfois moins intuitives par rapport aux alternatives du marché. Il convient de noter que le service Cloud Orange a été définitivement fermé en juillet 2019 pour les particuliers.

Aujourd’hui, les utilisateurs peuvent se tourner vers des solutions de stockage alternatives comme Google Drive, Dropbox, OneDrive, ou pCloud, qui offrent des options de stockage souples, sécurisées et souvent intégrées à d’autres services.

MAJ : Arrêt du service grand public Cloud Orange

À partir du 4 octobre 2018, Orange a modifié ses offres Livebox, marquant la fin de la disponibilité du Cloud Orange pour les clients particuliers. Dès cette date, le service est passé en mode « accès limité », permettant uniquement aux utilisateurs de consulter et de récupérer leurs fichiers. Les nouvelles souscriptions et les sauvegardes automatiques, notamment de mails, SMS, photos et vidéos, ont été désactivées. Plus d’informations sur ce lien.

Orange a encouragé ses clients à récupérer leurs données rapidement, précisant que les fichiers pourraient ne plus être accessibles après un certain délai.

Au-delà de six mois après l’arrêt de la disponibilité, les utilisateurs ont disposé de quelques jours supplémentaires pour télécharger leurs fichiers avant la fermeture définitive du service. Bien que le stockage local via la Livebox 4 soit resté une option, le service cloud en ligne a cessé de fonctionner. Cette décision a été prise en raison de la faible adoption du service, seuls 7 % des abonnés utilisant activement le Cloud Orange, rendant son maintien trop coûteux. La fermeture officielle et définitive du service a eu lieu le 7 juillet 2019.

Réorientation vers le cloud professionnel

Parallèlement, CloudWatt, la version professionnelle du cloud d’Orange, a également fermé ses portes au début de l’année 2020. Désormais, Orange concentre ses efforts sur des services cloud pour les entreprises. Ces solutions OpenStack ont été conçues en partenariat avec Huawei. La partie logicielle, la cybersécurité et l’hébergement sont désormais assurés par les différentes filiales d’Orange Business Services. Cela renforce l’orientation de l’opérateur vers le marché des professionnels.

