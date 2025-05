pCloud Offre Family Day 2025 : le cloud à vie, c’est maintenant ou jamais

L’offre pCloud Family Day 2025 réinvente la façon dont vous stockez, partagez et sécurisez vos fichiers. Profitez de remises allant jusqu’à -65 % et du chiffrement à vie inclus. Ce n’est pas juste une promo, c’est l’élite du cloud, conçue pour les familles exigeantes, les indépendants aguerris et ceux qui anticipent l’avenir.

Du 12 au 23 mai, saisissez l’opportunité de sécuriser vos fichiers à vie avec pCloud, sans abonnement mensuel. Un paiement unique et votre cloud privé devient un véritable coffre-fort numérique, avec chiffrement à vie pour chaque membre de votre famille ou équipe.

Voici les offres qui vont changer votre manière de stocker et protéger vos données :

2 To + Encryption à vie : 399 € (–64 %)

5 To (édition limitée) + Encryption à vie : 599 € (–65 %)

10 To + Encryption à vie : 1049 € (–58 %)



pCloud, votre cloud personnel sans limites ni concessions

Oubliez les solutions de stockage rigides : pCloud, c’est un espace privé conçu pour s’adapter à votre quotidien. Que vous soyez sur Windows, macOS, Linux, Android ou iOS, pCloud fonctionne sans failles sur tous vos appareils. Vos fichiers ? Toujours accessibles, toujours synchronisés en temps réel. Rien ne vous échappe.

Avec pCloud Drive, libérez de la place sur votre ordinateur sans supprimer quoi que ce soit. Vos fichiers restent visibles comme s’ils étaient locaux, mais hébergé en réalité dans le cloud. Léger, intelligent, et bien plus pratique.

Ce qui frappe surtout, c’est la simplicité. Pcloud a pensé à tout offrir une solution rapide et intuitive. Partager un document, inviter un collaborateur, ou recevoir des fichiers ? C’est simple, rapide et sans complication. Vous vous concentrez sur l’essentiel, pCloud s’occupe du reste.

Côté sécurité, vos données sont protégées par des serveurs situés en Suisse, aux États-Unis et au Luxembourg, garantissant un niveau de protection incomparable.

pCloud Offre Family Day 2025 : le cloud privé qui réunit toute la famille… pour toujours

L’offre pCloud Family Day 2025 vous permet d’offrir à votre famille, votre équipe ou vos proches un cloud sécurisé à vie, sans abonnements ni coûts récurrents. Profitez de jusqu’à 10 To de stockage pour un paiement unique. Une fois payé, c’est à vous pour toujours : plus de renouvellements ni de contraintes.

Ajoutez jusqu’à 5 utilisateurs, chacun ayant son propre espace personnel, totalement privé et indépendant. Pas de partages forcés, pas de mélanges : chaque membre peut organiser ses fichiers à sa manière, avec totale autonomie et sérénité.

En plus, le chiffrement pCloud Encryption à vie est inclus. Tous vos fichiers sont chiffrés avant même d’être envoyés dans le cloud. Grâce à la politique zero-knowledge, vous êtes le seul à posséder la clé. Même pCloud ne peut y accéder. Un cloud avec une sécurité sans égale, pour une tranquillité d’esprit totale.

pCloud Family Day 2025 : le cloud qui vous suit, sans jamais vous suivre

C’est maintenant ou jamais ! Profitez de l’offre pCloud Family Day 2025 et obtenez jusqu’à 10 To de stockage à vie, avec chiffrement à vie inclus, pour un paiement unique. Plus d’abonnements, plus de frais cachés, juste une sécurité maximale pour vos fichiers. Cette offre est valable uniquement du 12 au 23 mai. Ne laissez pas passer cette occasion unique !

