Le monde d’aujourd’hui est de plus en plus axé sur le numérique. Par conséquent, l’utilisation des stockages de données en ligne n’est plus une option, mais une nécessité absolue. Dans ce contexte, OneDrive, une plateforme mise en place par Microsoft, est l’une des solutions les plus utilisées. Toutefois, elle ne répond pas aux besoins de tous les utilisateurs. Heureusement, il existe plusieurs alternatives offrant des caractéristiques variées.

Dans cet article, nous allons explorer le top 7 des alternatives à OneDrive, en mettant en lumière leurs caractéristiques techniques, tarifs, avantages et points faibles. Le but est de vous permettre de choisir la solution de stockage Cloud qui convient le mieux à vos besoins personnels ou professionnels.

pCloud : la meilleure alternative à OneDrive On aime Haut niveau de sécurité et de confidentialité

Interface utilisateur conviviale On aime moins Plans gratuits limités comparés à certains concurrents

Frais supplémentaires pour le cryptage côté client pCloud Le cloud complet incontournable Visiter le site pCloud est une option de stockage en ligne basée en Suisse. Il se démarque par ses fonctionnalités de sécurité et sa facilité d’utilisation. Cette solution permet aux utilisateurs de stocker, de partager et d’accéder à leurs fichiers depuis n’importe où. Par rapport à ses concurrents, pCloud offre un paramètre d’archivage unique. Il vous donne également la possibilité d’écouter de la musique en streaming directement depuis le Cloud. Caractéristiques techniques Stockage gratuit : 10 Go

Prix : plans payants à partir de 3,99 euros/mois pour 500 Go

Sync : une alternative à OneDrive mettant un point d’honneur sur la sécurité des données On aime Sécurité et confidentialité des données de premier plan

Bonnes fonctionnalités de partage et de collaboration On aime moins Moins d’espace de stockage gratuit que certains concurrents

Fonctionnalités de collaboration moins avancées Sync La solution rapide et sécurisée Visiter le site Sync.com est une plateforme canadienne de stockage Cloud, grandement connu dans le monde. Il met l’accent sur la protection de la vie privée. Avec son cryptage de bout en bout, Sync se positionne comme une alternative sécurisée pour les entreprises et les particuliers. Elle offre également des fonctionnalités de partage de fichiers et de collaboration. Caractéristiques techniques Stockage gratuit : 5 Go

Prix : à partir de 8 dollars/mois pour 2 T

Drive : une alternative à OneDrive pour ceux qui utilisent l’écosystème Google On aime Collaboration en temps réel efficace

Grande quantité de stockage gratuit On aime moins Confidentialité et sécurité sujettes à débat en raison des pratiques de collecte de données de Google

Interface moins intuitive pour les nouveaux utilisateurs Drive Le cloud que tout le monde aime Visiter le site Drive fait partie de l’écosystème Google. Autrement dit, il s’intègre de manière transparente avec les applications du fournisseur (Google Docs, Sheets et Slides). Privilégiez cette plateforme si vous utilisez fréquemment ces derniers. Il offre également des fonctionnalités intéressantes pour améliorer votre collaboration avec d’autres personnes. A part cela, Google Drive dispose d’une interface intuitive. De plus, vous pouvez accéder rapidement à tous types de fichiers. Caractéristiques techniques Stockage gratuit : 15 Go

Prix : à partir de 1,99 euros/mois pour 100 Go

Dropbox : une alternative à OneDrive facile à utiliser On aime Interface utilisateur simple et intuitive

Intégrations étendues avec d’autres applications et services On aime moins Quantité de stockage gratuit inférieure à celle d’autres services

Préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité Dropbox La solution simple et accessible Visiter le site Dropbox est l’un des services de stockage les plus anciens et les plus reconnus. Il offre une plateforme simple et intuitive pour le stockage, la synchronisation et le partage de fichiers. De plus, l’outil facilite la collaboration sur des documents. Dropbox conserve les versions précédentes de vos fichiers pendant une certaine période. Cela signifie que vous pouvez récupérer une version antérieure si nécessaire. Ce n’est pas tout, il propose une fonction de recherche avancée. Par conséquent, il vous permet de trouver rapidement des fichiers spécifiques. Caractéristiques techniques Stockage gratuit : 2 Go

Prix : à partir de 9,99 euros/mois pour 2 To

MEGA : pour la sécurité et la confidentialité de vos données On aime Généreux stockage gratuit

Interface utilisateur attrayante et fonctionnelle On aime moins Peut-être plus complexe à naviguer pour les nouveaux utilisateurs

Vitesse de téléchargement et d’upload variable selon les régions MEGA L’alternative généreuse et sécurisée Visiter le site Mega se préoccupe notamment de la sécurité et de la confidentialité de vos données. Elle offre un cryptage de bout en bout pour chaque fichier. Par conséquent, c’est la solution idéale pour ceux qui souhaitent protéger leurs informations sensibles. L’interface est moderne et facile à utiliser, bien qu’elle soit riche en fonctionnalités. Caractéristiques techniques Stockage gratuit : 20 Go

Prix : à partir de 4,99 euros/mois pour 400 Go

iDrive : une plateforme avec une bonne capacité de sauvegarde de données On aime Sauvegarde de plusieurs appareils avec un seul compte

Prix compétitif On aime moins Interface utilisateur moins intuitive

La restauration des fichiers est un peu lente IDrive La solution facile et efficace Visiter le site IDrive se distingue par ses capacités de sauvegarde complètes. Autrement, les contenus dans vos appareils (ordinateurs, appareils mobiles, etc.) peuvent être stockés dans un seul compte. Cette plateforme offre une suite de fonctionnalités de gestion de fichiers, y compris la sauvegarde en temps réel, la synchronisation et le partage. iDrive intègre la sauvegarde snapshots. Cette fonctionnalité crée des « instantanés » historiques de vos données. Ainsi, vous pouvez restaurer l’ensemble de votre compte iDrive à un état antérieur, ce qui est utile en cas d’attaque de ransomware. Caractéristiques techniques Stockage gratuit : 5 Go

Prix : à partir de 59,12 euros/an pour 5 To

SugarSync : une alternative polyvalente à OneDrive On aime Synchronisation de dossiers personnalisable et flexible

Bonnes fonctionnalités de partage et de collaboration On aime moins Aucune option de stockage gratuit disponible

Plus cher que certains concurrents pour les quantités de stockage offertes SugarSync L’alternative la plus équilibrée Visiter le site IDrive se distingue par ses capacités de sauvegarde complètes. Autrement, les contenus dans vos appareils (ordinateurs, appareils mobiles, etc.) peuvent être stockés dans un seul compte. Cette plateforme offre une suite de fonctionnalités de gestion de fichiers, y compris la sauvegarde en temps réel, la synchronisation et le partage. iDrive intègre la sauvegarde snapshots. Cette fonctionnalité crée des « instantanés » historiques de vos données. Ainsi, vous pouvez restaurer l’ensemble de votre compte iDrive à un état antérieur, ce qui est utile en cas d’attaque de ransomware. Caractéristiques techniques Stockage gratuit : pas d’option gratuite

Prix : à partir de 7,49 dollars/mois pour 100 Go

SugarSync est un service de stockage polyvalent. Il offre des fonctionnalités avancées de synchronisation, de partage et de sécurité. Tout le monde, même les novices dans le domaine, peut parvenir à l’utiliser. En fait, il dispose d’une interface facile à comprendre. Le service conserve les versions précédentes de vos fichiers. C’est particulièrement utile pour la récupération de fichiers après des modifications accidentelles ou des suppressions.

FAQ

Voici les éléments à considérer : la capacité de stockage, les fonctionnalités de sécurité (comme le cryptage), les options de partage et de collaboration, l’interface utilisateur et le coût. Évaluez également la compatibilité avec vos appareils et logiciels existants.

Peut-on utiliser plusieurs services de stockage Cloud en même temps ?

Oui, vous pouvez utiliser plusieurs services de stockage Cloud simultanément. Pour les gérer efficacement, utilisez des applications de gestion de fichiers tiers ou configurez des dossiers synchronisés spécifiques pour chaque service afin d’éviter les doublons et de garder un suivi clair.

Les alternatives à OneDrive assurent la sécurité des données grâce au cryptage en transit et au repos, aux protocoles de sécurité rigoureux et, dans certains cas, au cryptage côté client. Vérifiez les politiques de confidentialité et les certifications de sécurité de chaque fournisseur pour vous assurer qu’elles répondent à vos besoins.

Quelles sont les options disponibles pour le stockage gratuit dans le cloud ?

Les options de stockage gratuit incluent Google Drive (15 Go), Mega (20 Go), Sync (5 Go), etc. Elles varient en termes de capacité, de fonctionnalités de partage, de sécurité et de facilité d’utilisation. Comparez ces aspects pour trouver le service qui correspond le mieux à vos besoins.

Pour ce faire, utilisez une application tierce de gestion ou téléchargez d’abord vos fichiers sur votre appareil, puis téléversez-les sur le nouveau service. Assurez-vous que la connexion est sécurisée et vérifiez les fichiers après le transfert pour garantir leur intégrité. Si vous ne savez pas comment faire, nous vous conseillons d’appeler le service client de votre nouveau fournisseur.

Quels sont les impacts environnementaux du stockage Cloud ?

Le stockage Cloud utilise d’importantes ressources énergétiques, principalement pour alimenter et refroidir les serveurs des data centers. Certaines alternatives à OneDrive s’engagent en faveur de la durabilité en utilisant des énergies renouvelables. Cela optimise l’efficacité énergétique de leurs centres de données et réduit leur empreinte carbone.

