Darwin Monkey, le cerveau d’un macaque dans un superordinateur

Imaginez un cerveau de primate transposé dans une machine. En Chine, une équipe de chercheurs a conçu un superordinateur qui repousse les limites du calcul bio‑inspiré. Derrière ce projet, un nom intrigant circule déjà dans les laboratoires : Darwin Monkey. Plus qu’une prouesse technique, c’est une invitation à repenser la frontière entre biologie et intelligence artificielle.

Qu’est-ce que Darwin Monkey?

Darwin Monkey s’impose comme le système de calcul neuromorphique le plus vaste jamais conçu. Il adopte une architecture bio‑inspirée qui imite les réseaux neuronaux biologiques. Le dispositif reproduit l’organisation du cerveau d’un macaque. Il exploite des spiking neural networks (SNN). Ces réseaux utilisent des impulsions électriques discrètes pour transmettre l’information.

Le fonctionnement de Darwin Monkey favorise le traitement parallèle événementiel et renforce l'efficacité. Le neuromorphic computing associe haute performance et faible consommation énergétique.

Un superordinateur baptisé Wukong

L’Université du Zhejiang et le Zhejiang Lab portent ce projet ambitieux. Ainsi, la recherche chinoise prend la tête de la compétition mondiale. Darwin Monkey est aussi appelé Wukong, figure mythologique qui souligne sa puissance. Son système intègre plus de 2 milliards de neurones artificiels et plus de 100 milliards de synapses.

Le niveau de détail de ce superordinateur chinois reste un record pour la brain emulation et le cognitive modeling. L'échelle atteint celle du cerveau d'un macaque. Darwin Monkey surpasse le précédent meilleur score établi par Hala Point d'Intel, lancé en avril 2024. Le système américain comptait 1,15 milliard de neurones. La Chine a doublé ce total en quelques mois.

Les technologies derrière Darwin Monkey

Darwin Monkey repose sur 960 puces neuromorphiques issues d’une conception nationale. Ces unités portent le nom de Darwin III, troisième génération de processeurs bio‑inspirés. Leur conception date du début de 2023. Chaque puce Darwin III gère plus de 2,35 millions de neurones simulés. L’assemblage massif crée une topologie synaptique complexe qui reflète la connectivité biologique. Ces puces incluent un jeu d’instructions dédié au calcul spiking. Elles offrent aussi un mécanisme de plasticité synaptique et un apprentissage en temps réel.

Le système accomplit des applications intelligentes complexes à grande échelle. Il exploite notamment le grand modèle IA DeepSeek, optimisé pour l’architecture neuromorphique. Darwin Monkey réalise des tâches de raisonnement logique et de génération de contenu. Il réussit aussi dans la résolution de problèmes mathématiques exigeants. Cette architecture autorise la simulation des fonctions de mémoire opérationnelle et l’étude de la planification. Le hardware reproduit avec précision la dynamique de la prise de décision rapide.

L’efficacité énergétique constitue l’atout majeur du système. Le superordinateur chinois consomme environ 2 000 watts en usage normal. Cette dépense reste incroyablement faible, pourtant l’échelle couvre des milliards de neurones simulés. Elle contraste fortement avec les mégawatts requis par les centres de données GPU traditionnels. Le calcul distribué repose sur le caractère asynchrone et événementiel des SNN. Ainsi, neurones et synapses utilisent de l’énergie uniquement lors des impulsions, ce qui assure une efficience extrême.

Le système complet inclut 15 serveurs blade intégrant 64 puces chacun. Les chercheurs ont conçu la technologie System‑on‑Wafer (SoW), ou Darwin Wafer, pour relier les puces directement sur la plaquette de silicium. Cette intégration sur plaquette remplace les interconnexions classiques de type PCB. Cette innovation réduit la latence et diminue les pertes d’énergie liées aux communications inter‑puce. D’ailleurs, l’usage de cette technologie garantit la scalabilité vers des systèmes plus vastes et plus complexes.

Les étapes clés du projet Darwin Monkey

La genèse du projet (2019–2021)

L’initiative de recherche en informatique bio‑inspirée a démarré à l’Université du Zhejiang en 2017 avec la création du Zhejiang Lab. Peu après 2019, le laboratoire a exploré des architectures neuromorphiques. En septembre 2020, l’équipe a lancé Darwin Mouse (Mickey), un prédécesseur marquant.

Le prototype d’ordinateur bio-inspiré dépassait déjà 100 millions de neurones simulés, soit l’équivalent d’un cerveau de souris. Ces premières publications ont suscité un vif intérêt académique pour le concept neuromorphique. Ainsi, la progression rapide de l’échelle, de la souris au macaque, illustre une feuille de route biologique claire et planifiée.

Le développement intensif (2022–2023)

La conception de la puce Darwin III, processeur neuromorphique de troisième génération, a culminé en 2023. Ce composant a été co‑développé par l’Université du Zhejiang et le Zhejiang Lab. Ainsi, Darwin III a été pensé pour dépasser les limites de flexibilité et d’efficacité des architectures concurrentes. Par exemple, le système SpiNNaker utilise des cœurs ARM généralistes. Ils offrent de la flexibilité, cependant leur efficacité énergétique reste réduite.

En revanche, Darwin III constitue un processeur spécialisé spiking hautement optimisé. Il assure une efficacité supérieure tout en intégrant des fonctions avancées absentes des premières versions d’Intel Loihi. Le développement s’est concentré sur la densité neuronale et la connectivité inter‑puces.

La phase de simulation complète (2024)

L’assemblage du système complet a permis d’atteindre 2 milliards de neurones simulés en 2024. Le système a été reconnu comme le plus grand ordinateur bio‑inspiré opérationnel au monde. Ce bond quantitatif spectaculaire a été rendu possible grâce à la technologie Darwin Wafer, qui a levé les goulots d’étranglement de l’interconnexion.

La plateforme a aussitôt été testée avec des modèles d’IA. Les essais ont validé ses capacités de raisonnement logique et de mémoire complexe via le modèle DeepSeek. D’ailleurs, ces simulations révèlent une intelligence émergente comparable à l’échelle primate.

La reconnaissance internationale (2025)

La reconnaissance internationale des travaux de l’équipe a culminé en 2025. L’équipe a présenté l’architecture et les résultats du système lors de la conférence NeurIPS. Des publications détaillant l’architecture ont été attendues dans des revues de premier plan, y compris Nature.

L’usage de Darwin Monkey s’est rapidement étendu à la robotique cognitive avancée. Ainsi, des démonstrations ont montré des robots autonomes intégrant la planification et la prise de décision du hardware

Quels sont les avantages de Darwin Monkey

Le système atteint une fidélité structurelle et dynamique inédite pour la modélisation du cerveau animal. Il simule des réseaux massifs de façon exacte, y compris 100 milliards de synapses. Cette capacité reste vitale pour les neurosciences expérimentales et l’étude des fonctions cérébrales. Elle autorise l’analyse des mécanismes complexes liés à la mémoire et à l’apprentissage. Ainsi, la reproduction fidèle des dynamiques neuronales marque un pas majeur dans la connaissance du vivant.

L’architecture SNN favorise l’apprentissage en temps réel et l’adaptation rapide. Les réseaux modifient leur topologie synaptique sans supervision constante. De plus, la nature événementielle des calculs, où les neurones s’activent uniquement sur impulsion, assure une réponse ultra‑rapide. Cette réactivité instantanée distingue Darwin Monkey dans les scénarios qui exigent de faibles latences. Les algorithmes d’apprentissage basés sur les impulsions se rapprochent davantage des processus biologiques que les méthodes deep learning classiques.

Un pas de plus vers l’intelligence artificielle générale

Le hardware ouvre la voie à l’exploration de l’intelligence artificielle générale (AGI). Il propose une alternative radicale et biologiquement réaliste aux modèles d’apprentissage profond actuels. De plus, le système accélère le développement des interfaces cerveau‑machine (BCI). Il fournit une plateforme idéale pour tester des algorithmes de décodage neuronal complexes. Quoi qu’il en soit, il agit comme un cerveau de remplacement pour l’expérimentation.

Quoi qu’il en soit, la consommation de 2 000 watts établit une nouvelle référence en efficacité énergétique. C’est une performance remarquable, pourtant souvent dix fois supérieure aux architectures GPU équivalentes. Cette avancée réduit fortement les coûts opérationnels et l’empreinte carbone du calcul intensif. Elle confirme la vision d’une IA à grande échelle plus durable et plus accessible. D’ailleurs, ce seuil de puissance autorise des déploiements massifs en périphérie, loin des grands centres de données.

A quoi Darwin Monkey va-t-il servir ?

Avec Darwin Monkey les chinois marquent un point de plus dans la robotique, mais également en matière de recherches fondamentales.

Simulation multi‑espèces

Darwin Monkey simule des cerveaux d’organismes variés avec une précision remarquable, bien au‑delà de sa capacité nominale de macaque. La simulation inclut le ver C. elegans, les poissons‑zèbres et les souris. Les chercheurs explorent les fonctions cérébrales animales sans employer de sujets vivants.

Cette plateforme fournit un environnement digital contrôlé et reproductible pour l’expérimentation en neurosciences. Ainsi, la modélisation à grande échelle autorise des études approfondies sur les maladies neurodégénératives et les circuits cérébraux.

Robotique bio‑inspirée

Le système intègre des capacités cognitives avancées dans des robots autonomes. L’architecture neuromorphique assure une prise de décision rapide et une gestion énergétique économe. De plus, les robots autonomes exploitent le raisonnement événementiel de Darwin Monkey pour la planification de trajectoires et l’interaction avec des environnements dynamiques.

Cette intégration marque un pas décisif vers une robotique réellement bio‑inspirée et capable d’autonomie prolongée. Pourtant, l’efficacité énergétique demeure cruciale pour la performance des systèmes robotiques embarqués.

Interfaces cerveau‑machine

Traditionnellement, les BCI exigent une longue phase de calibration des implants cérébraux avant utilisation. Cette étape ajuste le décodeur aux signaux uniques de l’utilisateur. Darwin Monkey soutient la recherche sur les BCI sans calibration explicite, réduisant ainsi les contraintes cliniques.

Le système exploite les représentations latentes de signaux moteurs, cohérentes entre différentes espèces de primates, du singe à l’humain. D’ailleurs, cette approche accélère le décodage. Ce potentiel reste révolutionnaire pour les applications cliniques et l’amélioration de la prothétique neuronale.

Plateforme scientifique ouverte

Darwin Monkey fournit une plateforme matérielle accessible et puissante pour la communauté scientifique. Les chercheurs académiques et les étudiants l’utilisent afin de tester rapidement leurs hypothèses SNN à grande échelle.

Le système favorise aussi le prototypage rapide d’algorithmes neuromorphiques à l’échelle industrielle. Il soutient la formation de la prochaine génération d’ingénieurs en intelligence artificielle. Quoi qu’il en soit, ce projet illustre de manière éclatante le potentiel du calcul event‑driven pour relever les défis scientifiques majeurs de notre époque.

