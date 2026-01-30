Optimum dévoile le PC ultime : son prix va vous laisser sans voix

Deux cartes graphiques hors normes plus un processeur aux allures de centrale nucléaire et aussi un refroidissement digne d’un laboratoire. Optimum vient de repousser les limites du PC de station de travail mais attendez de voir l’addition.

Optimum, référence mondiale du Small Form Factor et de l’optimisation extrême, a décidé de faire exactement l’inverse de ce pour quoi on le connaît. Oubliez les PC compacts et raisonnables. Son dernier projet est un monstre de productivité qui broi

e du rendu 3D, de la création lourde et du calcul intensif sans sourciller. Découvrez une machine aussi impressionnante par sa puissance que par son prix final.

Le PC démesuré d’Optimum, né d’un vrai problème thermique

La base de ce PC frôle l’indécence. Optimum a choisi d’associer deux Nvidia RTX 5090 Founders Edition au dernier processeur extrême d’AMD, le Threadripper 9980X. Ainsi, c’est une station de travail ultime mais un grand problème est apparu très vite.

Dans une configuration classique à double carte graphique, la RTX 5090 placée en haut étouffait. Lors de simples rendus sous Blender, la température montait à 87°C en quelques minutes. À ce niveau, les performances chutent et la stabilité devient fragile. Il est donc impossible d’exploiter correctement un tel matériel.

Optimum n’a alors pas eu d’autre choix que de passer par une transformation radicale. Les deux cartes graphiques ont été entièrement démontées. C’est une opération risquée tant les Founders Edition sont denses et complexes. À la place des systèmes de refroidissement d’origine, il a installé des waterblocks compacts venus de Chine, spécialement choisis pour leur finesse.

Ce passage sous eau a donc tout changé. En pleine charge, les températures sont tombées sous la barre des 50°C. Mieux encore, cette marge thermique a permis aux RTX 5090 de gagner environ 200 MHz en fréquence. Tout en réduisant leur consommation à environ 400 watts par carte, contre près de 600 watts auparavant. Plus de puissance, moins de stress thermique et un silence quasi total.

Un boîtier inspiré d’Apple et une intégration sur mesure

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Optimum n’a pas sacrifié le design. Le PC est installé dans un boîtier Apollo X, dont l’esthétique rappelle très clairement le célèbre Mac Pro d’Apple, avec son look « râpe à fromage ». À l’extérieur, la machine reste élégante et presque sobre.

À l’intérieur, en revanche, pour dissiper la chaleur colossale produite par le processeur et les deux GPU, Optimum a opté pour un radiateur frontal hors normes signé Alphacool. Son épaisseur atteint 86 mm, soit environ trois fois celle d’un radiateur classique. Je trouve que c’est un choix extrême, mais nécessaire.

L’intégration est sans doute la partie la plus impressionnante du projet. Optimum a scanné en 3D l’intérieur du boîtier afin de concevoir sur Fusion 360 un système de fixation en rail pour le combo pompe-réservoir. Imprimé en résine, ce support permet un accès sans outil aux composants, tout en assurant une rigidité parfaite. On a utilisé chaque millimètre intelligemment, là où un simple flux d’air aurait été insuffisant.

Des composants d’élite égale une facture vertigineuse

Derrière ce PC ultime se cache donc une sélection de composants parmi les plus chers et les plus puissants du marché. Le cœur de la machine repose sur l’AMD Threadripper 9980X, le processeur 64 cœurs taillé pour le calcul intensif, affiché autour de 5 500 euros. Il est épaulé par deux RTX 5090 Founders Edition, estimées à environ 5 000 euros pour la paire.

La carte mère haut de gamme compatible TRX50 ou WRX90 dépasse les 1 100 euros. Tandis que la mémoire vive grimpe à 128 Go de DDR5 RDIMM pour environ 1 400 euros. Le boîtier Apollo X, pour l’intégration extrême, est affiché à 850 euros. Pour alimenter l’ensemble, une alimentation ATX 3.1 de 2 200 watts est indispensable, ajoutant environ 600 euros à la note.

Enfin, le système de watercooling complet (waterblocks, radiateurs, pompe, réservoir et raccords) représente à lui seul près de 1 200 euros. Au total, la facture estimée atteint 15 650 euros.

Un prix délirant, certes, mais cohérent pour une station de travail quasi silencieuse, capable d’exploiter pleinement deux RTX 5090 sans compromis. Optimum signe ici un PC hors norme sans aucune concession, et destiné à ceux pour qui le temps de calcul vaut bien plus que l’argent.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.