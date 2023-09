AI Engineer : tout savoir sur ce métier

À une époque où l’innovation technologique est à son apogée, l’ingénieur en intelligence artificielle ou AI Engineer se trouve au cœur de cette révolution. Derrière chaque prouesse technique, derrière chaque avancée majeure, se trouve un expert capable de modeler, de comprendre et de diriger les machines vers des performances inégalées.

L’intelligence artificielle est aujourd’hui un terme que l’on entend partout. Des voitures autonomes aux assistants vocaux, elle façonne notre quotidien, et promet de révolutionner davantage notre avenir. Au centre de ces innovations, l’AI Engineer, maître d’orchestre de cette danse entre l’homme et la machine. Mais qui est-il vraiment ? Quels sont ses rôles, ses défis et son importance dans l’écosystème technologique actuel ? Focus sur le métier d’ingénieur en intelligence artificielle.

En quoi consiste le métier d’AI Engineer ?

L’AI Engineer est un expert en technologie spécialisé dans la conception, le développement et l’implémentation de systèmes qui simulent ou amplifient les capacités cognitives humaines.

Ce professionnel cherche à créer des machines capables d’effectuer des tâches qui, jusqu’à récemment, nécessitent l’intelligence humaine. Pour ce faire, il doit ainsi s’appuyer sur une connaissance approfondie des algorithmes, des mathématiques, de la programmation et des sciences des données.

Ces tâches peuvent aller de la reconnaissance vocale et visuelle à la prise de décision en passant par la prédiction et l’analyse. Au-delà de la simple maîtrise technique, l’AI Engineer doit posséder une vision stratégique pour anticiper les impacts sociétaux, économiques et éthiques des solutions qu’il conçoit.

Dans un monde de plus en plus axé sur la digitalisation, il joue un rôle central en bridant le fossé entre les possibilités technologiques et les besoins réels de la société.

Quelles sont ses compétences ?

Les missions et les compétences d’un AI Engineer sont multiples. Elles peuvent également varier en fonction des entreprises et de la fonction que l’expert souhaite exercer.

Profil et responsabilités

L’ingénieur en intelligence artificielle endosse les casquettes de chercheur et d’informaticien. Sa mission principale consiste à développer des programmes informatiques doués d’une capacité à « réfléchir », afin d’exécuter des tâches jusque-là réservées à l’homme.

Avant de se lancer dans la conception, il se penche sur la compréhension du cerveau humain face à une problématique donnée. Fort de ces observations, il s’attelle à l’élaboration de programmes informatiques innovants, capables de traiter des données jusqu’alors inexploitées par les systèmes conventionnels.

Applications et technologies

L’étendue des applications de l’intelligence artificielle est vaste, touchant entre autres au traitement d’images, à la bio-informatique, aux analyses prédictives, ou encore à la robotique. Pour ce faire, l’AI Engineer se doit de maîtriser une panoplie de technologies, comme le Web Crawling, la Data Science ou encore le Machine Learning et le Deep Learning.

Aujourd’hui, l’IA s’est déjà intégrée dans notre quotidien (reconnaissance faciale sur smartphones, assistants virtuels, etc.) et dans le monde professionnel (chatbots, maintenance prédictive). Avec l’avènement du big data et l’évolution exponentielle des performances informatiques et algorithmiques, l’avenir s’annonce radieux pour l’IA.

Statista, un site spécialisé dans les études de marché, prévoit une montée en puissance de l’IA, notamment dans des domaines tels que la reconnaissance d’images, l’optimisation financière via algorithmes, ou le traitement de données médicales.

Environnement professionnel et compétences

L’IA Engineer trouve généralement sa place au sein de SSII, de sociétés spécialisées en informatique, ou d’entreprises. Par ailleurs, il peut aussi opérer dans des secteurs comme l’armement, la production industrielle ou la sécurité.

Si les compétences techniques pointues demeurent un prérequis essentiel pour ce métier, les qualités relationnelles et l’esprit d’équipe sont tout aussi cruciaux. La recherche en IA est, en effet, une aventure collective impliquant des profils diversifiés (statisticiens, linguistes, ergonomes, etc.).

Pour mener à bien ses projets, l’ingénieur en Intelligence Artificielle doit savoir écouter, collaborer et tirer le meilleur parti de chaque expertise. De surcroît, la nature évolutive du domaine implique une formation continue, permettant à ces professionnels de rester à la pointe des technologies et des pratiques.

Quelles études et formation suivre pour devenir AI Engineer ?

Pour aspirer au métier d’AI Engineer, une solide base académique est nécessaire. Typiquement, une licence dans des domaines suivants :

les mathématiques ;

l’informatique ;

la combinaison des deux (maths-informatique).

Ces parcours constituent en général le socle initial.

La suite du parcours académique s’oriente généralement vers un master, un diplôme d’ingénieur, voire pour certains, un mastère spécialisé ou un doctorat ayant pour focalisation l’IA.

À titre d’illustration, au niveau bac + 5, plusieurs formations sont disponibles : des Masters en informatique avec des parcours spécifiques en intelligence artificielle proposés par des universités telles que Paris Descartes, Lyon, ou l’Université d’Artois.

Pour ceux qui penchent plus vers les mathématiques, des parcours comme « intelligence artificielle et reconnaissance des formes » sont dispensés par l’Université de Toulouse. Les écoles prestigieuses offrent également des programmes adaptés, comme le Graduate degree en « artificial intelligence and advanced visual computing » de Polytechnique. Sinon, il est aussi possible de choisir le MBA en management de l’Intelligence Artificielle à l’Institut Léonard de Vinci.

Des écoles d’ingénieurs, comme ENSTA Bretagne, Grenoble INP Ensimag, ESILV, Isep, Epita, l’École centrale de Lille et l’UTC, proposent des diplômes avec une spécialisation en IA.

Au niveau bac + 6, les Mastères spécialisés font leur apparition. On retrouve par exemple le MS en « Big data » à Grenoble INP Ensimag, le MS en IA à Télécom Paris, ou encore le MS « Expert en sciences des données » à l’Insa Rouen Normandie.

Quel salaire pour un AI Engineer ?

Le salaire d’un AI Engineer est influencé par plusieurs facteurs. A titre d’exemple, l’expérience du professionnel, la localisation géographique et la taille de l’entreprise où il exerce. En se basant sur les statistiques fournies par Glassdoor, en France, un ingénieur en IA peut s’attendre à percevoir un salaire annuel oscillant entre 50 000 et 80 000 euros.

La route pour accéder à cette profession implique une formation solide. Généralement, des études en informatique, mathématiques, statistiques ou génie électrique sont préconisées. Si un diplôme de niveau Master est souvent privilégié par les employeurs, un Bachelor couplé à une expérience significative peut aussi ouvrir des portes.

Pour ceux qui souhaitent se spécialiser davantage, des programmes dédiés à l’Intelligence Artificielle sont proposés par de grandes écoles et universités. Par exemple, le Master en Intelligence Artificielle et Science des Données de l’Université Paris-Saclay ou le certificat professionnel de l’Université Paris-Dauphine.

Les MOOCs, tels que le cours « Deep Learning » de l’Université de Montréal disponible sur Coursera, offrent également une opportunité de se perfectionner dans ce domaine en constante évolution.

Perspectives d’évolution professionnelle d’un AI Engineer

Le métier d’AI Engineer est riche en opportunités d’évolution, touchant à la fois à la gestion, à la recherche, à l’enseignement et au conseil.

Chef de projet Intelligence Artificielle

Après quelques années d’expérience, l’ingénieur IA peut prétendre au rôle de chef de projet. Cette position l’amène à gérer des équipes multidisciplinaires, à piloter des projets d’envergure et à être le garant des livrables en termes de qualité et d’efficacité. C’est une transition naturelle pour ceux qui souhaitent combiner expertise technique avec des compétences managériales.

Directeur technique Intelligence Artificielle

Pour l’AI Engineer ayant accumulé une solide expertise et montré une aptitude à la stratégie, le poste de directeur technique est une évolution logique. Il aura alors la responsabilité de définir la direction technologique, supervisant une large équipe d’experts et assurant la liaison entre la vision stratégique de l’entreprise et sa concrétisation technique.

Directeur de la recherche et développement Intelligence Artificielle

Ceux qui ont une passion pour l’innovation et le désir de repousser les frontières de ce que l’IA peut réaliser peuvent aspirer à devenir directeur de R&D. Dans ce rôle, ils supervisent des projets de recherche, exploreront de nouvelles méthodologies et technologies et s’assureront que leur organisation reste à la pointe de l’innovation.

Professeur dans le domaine de l’Intelligence Artificielle

L’ingénieur Intelligence Artificielle avec une inclinaison pour le partage de connaissances et la formation pourrait envisager une carrière académique. Devenir professeur dans le domaine permet non seulement de former la prochaine génération d’experts en Intelligence Artificielle, mais aussi de mener des recherches et de contribuer à la littérature scientifique.

Consultant en Intelligence Artificielle

Grâce à son expertise, l’AI Engineer peut également devenir consultant, offrant des conseils stratégiques et techniques à diverses entreprises. Que ce soit pour aider à la mise en œuvre de solutions d’IA, auditer des systèmes existants ou fournir des insights sur les tendances émergentes, le consultant joue un rôle clé en aidant les organisations à naviguer dans le paysage en constante évolution de l’Intelligence Artificielle.

Ainsi, les trajectoires possibles pour un ingénieur en Intelligence Artificielle sont variées et prometteuses. Cela offre ainsi de nombreuses voies pour ceux qui désirent exploiter pleinement leur expertise dans ce domaine dynamique.