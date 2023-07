En quoi une formation IA pour l’entreprise est-elle bénéfique ?

La formation IA procure un grand nombre d’avantages pour l’entreprise, en cette ère où les technologies au niveau des secteurs productifs. Certes, on ne peut pas se passer de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique. C’est justement pour cela qu’il faut bien maîtriser le domaine de l’IA afin que celle-ci ne supplante pas le capital humain.

Recourir à l’IA (intelligence artificielle) dans le processus productif ne signifie pas qu’une entreprise a abandonné ses collaborateurs humains. En effet, force est de constater que les entreprises qui utilisent l’AI/ML s’en sortent plutôt bien et obtiennent une plus grande part de marché. Cela est surtout grâce à une meilleure alliance humains/machines. D’une part, différents départements tels que celui des RH et de la comptabilité, utilisent des logiciels d’IA. D’autre part, leur utilisation doit être bien encadrée. Par conséquent, il est plus que nécessaire d’offrir une formation IA pour l’entreprise afin de contrôler l’usage de ces outils sur le plan professionnel.

L’IA, à la fois une opportunité et une menace pour l’entreprise

Avec l’avènement de nouveaux modèles de langage comme le ChatGPT, l’intelligence artificielle devient de plus en plus dominante. Ce qui nous amène à évoquer les enjeux de l’IA dans la vie des entreprises modernes. Cela implique de voir de près à la fois les opportunités et les menaces qu’elle représente.

En effet, toute entreprise dispose de sa propre base de données. Celle-ci renferme une myriade de données sensibles que seule une poignée de personnel peut consulter ou exploiter. De nos jours, l’exploitation de telles informations se fait à l’aide de l’IA.

Utiliser un outil basé sur l’IA offre une opportunité incontournable pour l’entreprise. Le volume des tâches attribuées au personnel est relativement diminué. De plus, l’exécution des travaux se fait en un rien de temps. C’est justement là que repose l’atout de l’IA au sein de l’entreprise.

Seulement, il n’est pas impossible que l’IA puisse endommager la sécurité des données confidentielles de la société. En effet, les hackers peuvent se servir de ces outils de dernier cri pour infiltrer le système et le réseau de l’entreprise. La formation IA justifie alors la nécessité pour l’entreprise de préserver ses clients et ses collaborateurs d’un tel drame. En fait, la formation permet au personnel de maîtriser et sécuriser l’IA.

Importance de la formation IA au sein d’une entreprise

L’intelligence artificielle est un concept novateur où une machine essaie de reproduire les facultés cognitives de l’être humain. Avant même qu’elle soit à la portée du grand public, on rencontrait surtout l’IA dans les films. Dans les années 90, les cinéastes ont déjà compris l’importance de cette haute technologie dans la vie quotidienne et professionnelle. Pendant la même époque, on a également compris qu’elle pourrait représenter un danger pour l’humanité.

Aujourd’hui, la machine occupe une place prépondérante dans les secteurs productifs. Ainsi, les entreprises qui souhaitent prospérer dans leur domaine n’ont d’autre choix que de former leurs employés à vivre avec ces machines.

Pour que la formation IA soit rentable pour l’entreprise, il faut que les décideurs s’engagent à offrir la formation adéquate à leur personnel. Dans cette optique, la formation va permettre aux employés, tout d’abord, de comprendre les fondements même de l’intelligence artificielle. C’est après que le personnel pourra comprendre l’utilisation de l’IA et ses différentes applications dans le secteur productif pour accroître leur productivité.

En passant, il importe de noter que certains affirment que l’IA n’a rien d’une révolution. Il s’agit juste d’une évolution car on a déjà connu le concept il y a plus d’un demi-siècle.

Les enjeux de l’IA pour l’entreprise

Se démarquer de la concurrence et gagner une plus grande part du marché, tels sont les buts de toute entreprise. Au fil des années, les équipes du département R&D travaillaient d’arrache-pied pour y parvenir. Chacune des entreprises ont utilisé différentes stratégies pour augmenter à la fois la compétitivité et la productivité. Certaines ont opté pour le travail à la chaîne, d’autres se sont focalisées sur l’introduction des machines pour booster la production.

L’IA est l’une des dernières méthodes appliquées dans le processus de production. Cette méthode a surtout connu un essor considérable au fur et à mesure que l’intelligence artificielle devient de plus en plus popularisée. Mais une telle ascension n’est pas le fruit du hasard. En fait, si les entreprises l’adoptent davantage, c’est que l’IA offre à la fois des opportunités et des menaces sur leur fonctionnement.

Les avantages de la formation IA pour l’entreprise

Tout d’abord, l’intelligence artificielle est un outil efficace qui permet d’accroître la performance de ses utilisateurs. Par ailleurs, en tant qu’outil, elle permet de déployer des compétences innovantes. Ce qui va ensuite perfectionner le savoir-faire des salariés.

La formation IA est également impérative pour l’entreprise en ce sens qu’elle accède à l’optimisation du processus productif et, par conséquent, de réduire les coûts de production. Enfin, l’intégration de l’IA dans la chaîne de production permet à la société de gagner de nouveaux marchés.

Les menaces potentielles que l’IA pourrait engendrer

Beaucoup d’entre nous ont sans doute vu des films évoquer les menaces potentielles que pourrait apporter l’IA dans le quotidien du monde moderne. En effet, les cinéastes se sont déjà rendu compte de ses ricochets bien avant. La saga « Terminator », par exemple, et un film plus récent, « Megan » montrent un aperçu de ce qui peut arriver si on ne maîtrise pas son utilisation. Mais on va admettre pour le moment que ce sont des fruits de la science-fiction.

En réalité, ces menaces peuvent commencer à l’intérieur, au niveau de la sécurité notamment. A défaut d’un personnel compétent pour manipuler les divers outils basés sur l’IA, la cybersécurité se trouve vulnérable. Raison pour laquelle il faut offrir aux employés la formation IA adéquate pour qu’ils puissent contrôler les machines sans difficulté au sein de l’entreprise.

Dans quels départements peut-on utiliser l’IA en entreprise ?

De nos jours, quasiment tous les départements intègrent l’utilisation de l’IA en entreprise. Pour notre part, on va se contenter d’en citer quelques-uns :

Tout d’abord, l’intelligence artificielle est un outil performant dans la réalisation de diverses tâches au niveau du département RH. Il s’agit généralement de l’automatisation du processus de gestion du personnel allant du recrutement aux différentes promotions. Par exemple, les recruteurs font appel à l’IA pour trier les candidatures à l’aide des entretiens vidéo.

En outre, il est aussi possible d’utiliser des logiciels basés sur l’IA dans la gestion administrative. Ce qui permet d’automatiser un certain nombre de tâches comme la saisie des données et la facturation.

Un autre exemple justifie la formation IA pour l’entreprise ; il s’agit de l’intégration de l’IA dans le processus productif à proprement parler. Midjourney, par exemple, est un outil IA très populaire pour créer des images. C’est le ChatGPT des designers.

Formation IA pour l’entreprise : où trouver une formation en France ?

En France, il existe bon nombre d’établissements offrant une formation IA pour ceux qui veulent travailler en entreprise. Dans le présent article, on va présenter quelques établissements qui peuvent vous intéresser :

Ecole Polytechnique Université Paris-Saclay

L’école Polytechnique de Paris-Saclay figure parmi les meilleures écoles offrant une formation IA pour l’entreprise. Cette école a commencé à octroyer cette formation depuis septembre 2018. Elle est sanctionnée par un diplôme de Master Artificial Intelligence & Advanced Visual Computing.

Au terme du parcours, l’intéressé est en mesure de maîtriser l’IA mais aussi le traitement des informations visuelles (apprentissage automatique, infographie 3D, deep learning, etc.). Mais pour le suivre, il faut avoir un bon niveau d’anglais car les cours sont totalement dispensés dans cette langue.

Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE)

Le diplôme de Master chez l’ENSAE est un diplôme spécialisé en data science. Elle dure un an dont un stage de 4 à 6 mois. Les études en data science permettent à l’apprenant de comprendre tout sur l’apprentissage automatique. En outre, la formation est également l’occasion d’obtenir les outils technologiques basés sur le langage de programmation R et Python, et bien d’autres outils.

Enfin, le parcours donne aux apprenants les divers domaines d’application de l’IA tels que le marketing et la finance. A noter que chez l’ENSAE, on rencontre des professionnels de l’IA.

Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Information (ENSIA)

L’ENSIA est une autre école proposant une formation IA pour permettre aux jeunes de trouver l’emploi en entreprise. Elle propose un Master Statistics for Smart Data qui a pour objectif d’appliquer les mathématiques et les statistiques dans le domaine de l’IA.

Le parcours est décliné en deux semestres pendant lesquels l’apprenant a la chance d’étudier le deep learning, la programmation en R et Python, etc. A la fin, il aura la possibilité d’intégrer divers secteurs comme la santé, la banque ou l’administration publique.

Eurecom

Basée à Nice, Eurocom se propose d’offrir un Master spécialisé sur l’IoT. Bien entendu, les études portent également sur la machine learning, le Business Intelligence et le big data. Comme pour l’école Polytechnique de Paris, Eurecom propose aussi des enseignements en anglais. Avant de terminer le parcours, l’apprenant doit suivre un stage pratique en entreprise.

Université de Sorbonne-Paris

A l’Université de Sorbonne, le Master concerne surtout la spécialité Android. Le parcours permet aux apprenants d’apprendre spécialement la conception d’algorithmes d’IA. Cette formation en IA offre aux étudiants l’occasion de faire leur preuve pour développer l’entreprise qui les accueille. Vous pouvez également voir d’autres écoles comme EPITA ou Mine ParisTech.