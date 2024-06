Les nouveaux horizons du digital, des opportunités accessibles sans prérequis

Les métiers du digital offrent des opportunités de reconversion professionnelle accessibles à tous. Découvrez comment Mon Pole Formation permet de se lancer rapidement grâce à des formations personnalisées et adaptées à chaque projet.

Opportunités et formations dans les métiers du digital

Aujourd'hui, 87% des Français envisagent une reconversion professionnelle, motivés par la quête d'une meilleure qualité de vie et de rémunération. Cependant, la peur de l'échec les freine souvent. Ils se demandent quels métiers sont réellement porteurs et accessibles, même sans diplôme. Les métiers du digital apparaissent alors comme une solution idéale. Ils permettent de travailler depuis chez soi avec un simple ordinateur et une connexion internet.

Les avantages des métiers du digital

Les métiers du digital offrent une flexibilité incomparable. Il est possible d'organiser ses journées selon ses envies, d'adopter un mode de vie nomade et de concilier vie professionnelle et personnelle. Mon Pole Formation propose des formations courtes pour devenir rédacteur SEO, community manager, spécialiste SEA ou SEO, créateur de sites WordPress ou copywriter. Ces professions permettent de se lancer rapidement et de créer son entreprise.

Des formations ultra-personnalisées

Mon Pole Formation se distingue par son approche personnalisée. Contrairement aux formations en ligne classiques, les élèves bénéficient d'un accompagnement individuel avec leur formateur. Les formateurs adaptent chaque formation aux besoins spécifiques de chaque élève pour garantir une progression optimale. Par exemple, lors de la formation à la création de sites WordPress, les élèves réalisent leur propre site.

L'importance de l'accompagnement humain

Le e-learning chez Mon Pole Formation ne remplace pas l'accompagnement humain. Les élèves ne sont pas laissés seuls face à des modules en ligne, mais bénéficient d'un suivi personnalisé. Cette approche contraste avec celle de nombreux concurrents où l'interaction se limite souvent à des échanges par mail avec un mentor.

Tiffany Lestroubac, fondatrice de Mon Pole Formation, a toujours été passionnée par le digital. Après des études d'ingénieur, elle a travaillé pour de grands groupes comme La Banque Postale et Salesforce. Parallèlement, elle a créé sa propre entreprise de développement informatique. Confrontée aux limites des formations traditionnelles, elle a décidé de lancer Mon Pole Formation pour offrir des formations de qualité, centrées sur l'humain.

Une offre diversifiée et engagée

Face au succès de ses formations auprès des particuliers, le groupe envisage désormais de proposer des formations intra-entreprises. Forte de 10 ans d'expérience, il garantit la qualité de ses formations. L'entreprise est certifiée Qualiopi et labellisée Datadock, deux gages de la qualité de ses formations. De plus, elle s'engage en faveur de l'environnement en plantant un arbre pour chaque formation achetée.

Les métiers du digital représentent une opportunité accessible à tous ceux qui souhaitent se reconvertir. Grâce à Mon Pole Formation, il est possible de se former rapidement à des métiers d'avenir, tout en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé.

