Hix AI : et si vous aviez un assistant perso pour vos rédactions ?

Oui, l’intelligence artificielle œuvre aussi dans le domaine de la création de contenu. Rédaction de mails, d’articles de blog, ou autres, Hix AI est l’outil de référence pour accomplir ces tâches. Non, il ne va pas remplacer l’intelligence humaine, loin de-là. Par contre, ses fonctionnalités sont de véritables atouts pour l’utilisateur.

Un assistant personnel de rédaction. Tel est l’objectif de Hix AI. Cet outil, tout-en-un, est un privilège pour les utilisateurs. Entreprises, administrateurs de blog, étudiants ou particuliers, tout le monde trouvera son bonheur avec les 120 fonctionnalités de cet outil IA. La rédaction de contenu ne sera plus qu’une tâche aisée. Comme quoi, l’intelligence artificielle peut innover tous les domaines sur son passage.

Hix AI : qu’est-ce que c’est ?

Pour certains, Hix AI est un copilote d’écriture. Cette définition résume parfaitement les avantages de l’outil. Il se base sur une intelligence artificielle performante pour améliorer vos écrits. Analyse des styles de rédaction, correction, recommandations, etc.

Hix AI dispose de 120 fonctionnalités spécifiques, 50 langues, et 4 applications distinctes. Le tout s’associe pour vous aider dans vos rédactions de contenus. Et n’oubliez pas que vous avez aussi une extension Chrome. C’est une aubaine pour les rédacteurs web et les administrateurs de sites.

Focus sur les fonctionnalités de Hix AI

L’outil dispose de plusieurs dizaines de fonctionnalités spécifiques. Mais on va d’abord se focaliser sur les plus utiles. Les autres peuvent être manipulés lors de votre familiarisation avec cette IA. Ces fonctionnalités de base couvrent la majorité des missions de rédaction.

AI Writer, la fonctionnalité de base de Hix AI

Cet usage ne s’arrête pas à la rédaction de contenu. En effet, Hix AI peut résumer de longs textes, modifier des passages, ajouter des ponctuations, et même créer des scripts vidéo. Par exemple, l’IA peut reformuler des phrases complexes et peu convaincantes pour les rendre plus professionnelles.

Vous pourrez aussi vous orienter vers la fonctionnalité « ArticleGPT » pour générer vos textes. Deux options s’offrent à vous. La première, le mode « one-click » est le plus rapide. Mais si vous voulez vous focaliser sur des rendus plus sophistiqués, vous pourrez choisir le mode « haute qualité ». Il suffit d’indiquer la langue de départ, le ton, le style, et le modèle de langage de base (GPT-4 ou GPT-3.5).

Et le plagiat dans tout ça ? C’est la bête noire de tous les rédacteurs de contenu. Pourtant, les textes générés par AI Writer sont uniques. Effectivement, Hix AI possède la fonctionnalité « Plagiarism Checker ». Il sera plus facile de vérifier vos écrits, et de les modifier si besoin. Cependant, vous devez avoir un accès internet avant de lancer cette analyse.

Hix Manager, le gestionnaire IA de référence

Assignez une tâche à Hix AI Manager, et il se chargera du reste. Cette fonctionnalité figure parmi les plus innovantes de cet outil. En effet, vous pourrez demander à l’IA de rédiger toutes sortes de contenus. Planning, publication, descriptifs de produits, articles de blog, ou autres. Il peut aussi rechercher des fichiers Docs et WordPress.

Même avec cette performance extraordinaire, l’intelligence humaine reste le maître à bord. Effectivement, vous pouvez toujours modifier les rendus de l’IA à votre guise.

Et les surprises ne s’arrêtent pas là. Hix Manager AI peut résumer, interpréter, et même changer des passages dans les textes.

Hix Talk, la fonctionnalité Chat de Hix AI

Cette fonctionnalité adopte les mêmes approches que les IA génératives. Elle puise des informations en temps réel pour satisfaire les requêtes de l’utilisateur. Posez vos questions à Hix AI, et il vous répondra en quelques secondes.

L’outil se base sur les modèles de langage GPT-4 et 3,5 d’OpenAI. Et on connaît tous la précision de ces IA de référence. Par ailleurs, vous pourrez toujours consulter vos discussions avec le chatbot de Hix AI. Pour y parvenir, rendez-vous dans la section historique.

HIX Email Essayist, l’éditeur de courriel

L’extension HIX.AI Chrome peut accéder à vos mails en temps réel. Cette fonctionnalité s’intègre avec Gmail, l’outil de Google, mais aussi à Standpoint et à Yippee Mail. Avec HIX Email Essayist, vous pourrez répondre à vos courriels à partir de l’interface principale. L’IA vous propose des formats adaptés aux destinataires. 20 exemples de mails, 13 de tonalités différentes, rassemblés dans une seule et même fonctionnalité.

À noter que HIX Email Essayist peut résumer les longs courriels. C’est un gain de temps considérable, surtout pour les entreprises multinationales.

L’extension Chrome

C’est la porte vers le web. Et là, les possibilités sont infinies. Une fois que Hix AI navigue sur internet, vous pourrez vous focaliser sur un large éventail de contenu. En effet, l’extension Chrome accède à plusieurs catégories de site. Réseaux sociaux, messageries, blogs, plateformes de divertissements, etc.

Sur les sites formels, cet outil peut rédiger des écrits sérieux. Par contre, il peut ajouter une dose d’amusement sur les contenus de plateformes de loisirs. Dans ce cas, l’ajout d’émoticônes est la fonctionnalité de base de Hix AI.

Il suffit de faire la commande « Ctrl + P » pour lancer Hix AI sur les sites web. C’est un peu la même démarche que sur Microsoft Bing. De là, vous pourrez accéder à toutes les fonctionnalités de l’outil. C’est une aubaine, surtout pour les internautes les plus exigeants.

Quelques exemples de contenus que vous pourrez créer avec Hix AI

Avis de produits originaux

Les services marketing de gros sites de ventes utilisent Hix AI pour générer ces contenus. En effet, il sera plus facile de créer une revue précise avec cette intelligence artificielle. L’outil imite le ton d’une vraie personne. Actuellement, plusieurs boutiques Amazon exploitent cette fonctionnalité.

Comparatifs de produits

Ici, l’IA va se concentrer sur deux produits. Elle élabore ensuite une revue détaillée, et un comparatif précis à la fin de sa mission.

Articles de presse

Oui, les journalistes peuvent aussi utiliser Hix AI. Toutefois, il faut analyser les rendus de l’IA avant de les publier sur internet. L’outil accède alors à la toile géante du web pour fouiller les informations. Google Actualités est la source la plus fiable. Il génère ensuite des contenus uniques pour répondre aux attentes des lecteurs.

Articles classiques

Ces contenus alimentent les blogs, les sites et les réseaux sociaux. Et il est possible d’en créer avec la fonctionnalité ArticleGPT.

Hix AI : pour qui ?

Tout le monde, particulier ou professionnel, peut exploiter les 120 fonctionnalités de Hix AI. Toutefois, il existe des options spécifiques pour chaque secteur d’activité.

Le domaine commercial, par exemple, peut profiter d’AI Writer de Hix AI. Cette fonctionnalité est un incontournable pour créer des phrases d’accroche percutantes. Il sera alors plus facile de convertir le trafic en client. De plus, Hix Talk permet d’échanger rapidement avec les internautes en temps réel. Cette option se focalise surtout dans la messagerie de l’entreprise.

Les administrateurs de sites de blogs peuvent aussi se baser sur Hix AI. Ces professionnels peuvent créer des articles originaux avec la modification de phrase de cette IA. Le référencement ne sera plus un problème dans ce secteur. Par contre, il faut procéder à une relecture avant de publier les rendus de Hix AI. Effectivement, l’intelligence humaine doit toujours intervenir après l’IA.

Le service marketing et les community manager peuvent compter sur cet outil innovant. Ils pourront exploiter la reformulation de texte, ou la création de messages percutants. Les services clients auront aussi le chatbot de Hix AI comme allié.

Quant aux étudiants et aux particuliers, ces profils profitent de quelques options spécifiques. La rédaction, la redéfinition et le résumé des écrits sont les plus recommandés. Mais ils peuvent compter sur le chatbot pour faciliter leurs recherches sur le web. En cas de besoin, ces utilisateurs peuvent exploiter la fonctionnalité Hix Email Essayist.

Et les abonnements ?

Hix AI propose 3 options d’abonnements pour les utilisateurs. En plus des fonctionnalités uniques, chaque offre dispose de quelques options spécifiques. L’usager n’a plus qu’à choisir celle qui répond le mieux à ses attentes.

IA Writer

Le tarif de base est de 7,43 euros (7,99 dollars par mois). L’utilisateur aura droit à 10 000 mots mensuels avec GPT-3.5. Les 120 fonctionnalités seront à la clé, avec le Hix Chat et le Hix Editor. La rédaction de mails sera aussi au rendez-vous.

Si cette offre ne suffit pas, vous pourrez vous lancer vers un autre abonnement. Avec 11,15 euros par mois, vous bénéficiez de 50 000 mots. Et l’option illimitée est de 37,19 euros.

ArticleGPT

Commencez par l’offre Basic, avec 5 articles par mois, 8 formats, et toutes les fonctionnalités de Hix AI. Le prix s’élève à 7,43 euros mensuels. L’offre Pro sera à 11,16 euros mensuels, avec 20 articles à votre disposition. L’offre illimitée sera à 185,09 euros.

BrowseGPT

Cette offre est la clé pour accéder à internet avec Hix AI. L’abonnement Basic vous permet de résumer les vidéos YouTube, et d’exploiter Hix Chat sur les pages web. Vous devez débourser 7,43 euros par mois pour profiter de ces avantages. Il y a aussi un abonnement Pro (11,16 euros) et une offre illimitée (37,19 euros).

Par ailleurs, il existe différentes alternatives personnalisables, destinées aux entreprises. Dans ce cas, il faut contacter le site de Hix AI pour avoir des informations supplémentaires.

