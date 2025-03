DeepSeek repousse les limites de l’IA Open Source, avec cette incroyable annonce

Après avoir déjà mis en libre accès son modèle R1, DeepSeek ne compte pas s’arrêter là. L’entreprise promet d’ouvrir encore plus son écosystème en publiant plusieurs dépôts de code source. Une initiative qui pourrait bien rebattre les cartes face aux géants comme OpenAI et xAI.

L’open source en IA évolue à vitesse grand V, mais rares sont les acteurs à franchir le cap du véritable partage de code. Et voilà que DeepSeek, déjà reconnu pour avoir offert un accès libre aux poids de son modèle R1, annonce la publication de plusieurs éléments de son infrastructure logicielle.

Durant sa « Semaine Open Source », l’entreprise va dévoiler chaque jour un dépôt contenant des briques essentielles de son IA. Mais jusqu’où ira DeepSeek dans son ouverture ? Fournira-t-elle aussi le code d’entraînement, élément clé pour qualifier une IA de véritablement open source selon l’Open Source Initiative ?

L’open source en IA prend un nouveau tournant, et DeepSeek est en train de jouer une carte audacieuse. Après avoir déjà épaté avec son modèle R1 en libre accès, l’entreprise pousse encore plus loin la transparence.

Je me souviens que ce 21 février, DeepSeek a informé sur les réseaux sociaux la publication quotidienne de ses dépôts open source. L’entreprise voulait ainsi partager avec la communauté les bases de son service en ligne, avec des éléments documentés et testés en production.

🚀 Day 0: Warming up for #OpenSourceWeek!



We're a tiny team @deepseek_ai exploring AGI. Starting next week, we'll be open-sourcing 5 repos, sharing our small but sincere progress with full transparency.



These humble building blocks in our online service have been documented,…