Steam Machine : plus rien ne sera comme avant pour le gaming sur console

La Steam Machine de Valve débarque et autant dire qu’elle ne vient pas faire de la figuration. Compacte, nerveuse et taillée pour la 4K, elle veut s’inviter dans le salon des joueurs comme une alternative sérieuse aux géants du marché.

Valve revient sur le terrain du hardware pour proposer une machine de salon. Celle-ci garde la puissance d’un PC, la simplicité d’une console et la flexibilité de SteamOS. La nouvelle Steam Machine version 2026 concentre tout ce que la firme a appris du Steam Deck, des échecs passés et de son expertise logiciel.

Un cube de 15 cm qui veut faire trembler la PS5

Le nouveau modèle met ainsi de vrais composants PC dans une boîte compacte façon console. Valve a inséré au cœur de la machine un SoC AMD semi-personnalisé. Et c’est six fois plus puissant que celui du Steam Deck. Je parle ici d’un cube de 15 x 15 cm, qui peut viser la 4K à 60 fps grâce au FSR (l’upscaling IA d’AMD).

Cette nouvelle version de Steam Machine embarque un CPU 6 cœurs / 12 threads, architecture Zen 4, qui monte à 4,8 GHz pour 30 W de TDP. On y retrouve aussi un GPU RDNA 3, 28 CU, à 2,45 GHz, avec un TDP de 110 W ; 8 Go de VRAM, 16 Go de DDR5 pour le système. Et il est disponible dans en version 512 Go ou 2 To, extensibles via microSD.

Niveau look, Valve a joué la carte du sobre, mais avec un twist dont une fine bande LED autour. Celle-ci réagit aux téléchargements ou à des animations custom. Et surtout, la façade est personnalisable. Valve n’a pas encore confirmé la sortie de façades officielles. Mais dans leur vidéo d’annonce, on voit déjà des versions bois, graffitis, logos.

Des ports partout, un badge et les manettes

Contrairement à la PS5 et la Xbox, qui jouent la carte du minimalisme, Valve mise sur le côté hybride PC/console. On retrouve 4 ports USB-A, 1 USB-C, un HDMI + DisplayPort, un Ethernet et un lecteur microSD. De plus, si tu veux brancher un casque VR, un SSD externe, un adaptateur improbable ou trois manettes différentes, c’est aucun souci.

Valve en a également profité pour présenter son nouveau Steam Frame. Il s’agit d’un casque VR conçu pour jouer à la fois en VR native et à tes jeux classiques via un écran virtuel géant. Valve lance le label « Steam Machine Verified ». C’est pour ceux qui ne veulent plus passer 8 minutes sur ProtonDB avant d’acheter un jeu,

Si la Steam Deck donnait une vibe console portable, la Steam Machine se veut directement une alternative console de salon, avec interface SteamOS optimisée, navigation simplifiée et compatibilité mise en avant dès l’achat.

Par ailleurs, la manette, après l’échec culte de la Steam Controller de 2014, Valve nous propose une version modernisée. Toujours deux grands pavés tactiles façon « souris dans ton canapé ». Mais aussi des joysticks TMR anti-drift, un gyroscope intégré, une activation des mouvements conditionnée à ta prise en main, un chargeur qui sert aussi de récepteur 2,4 GHz pour PC et un récepteur intégré directement dans la Steam Machine.

2026 : l’année où Valve vient défier ses concurrents pour de vrai

Valve tente les Steam Machines depuis plus de dix ans, mais cette fois, toutes les planètes sont alignées. Je cite un OS mature, un hardware compétitif, un public habitué à SteamOS grâce au Deck, une PlayStation vulnérable et un marché du PC fracturé entre Windows et les alternatives. La Steam Machine sort donc en début 2026.

En outre, durant des années, Valve rêve d’un système capable de rivaliser avec Windows pour le gaming. Le Steam Deck a prouvé que SteamOS + Proton est un combo monstrueux. Pendant que Microsoft panique et tente une expérience plein écran avec l’Asus ROG Ally X, Valve avance tranquillement.

Le Steam Deck OLED est déjà un succès, et la Steam Machine arrive au moment parfait. La Xbox est en pleine turbulence, PlayStation réduit la voilure côté hardware. Nintendo, quant à lui, cartonne avec sa Switch 2, mais sur un autre terrain.

