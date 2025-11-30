Commodore 64 : la console de légende fait son retour 30 ans après

Le Commodore 64 refait surface. Mais attention, ce retour n’est pas une simple réédition nostalgique. Il promet de faire rêver. Alors, oserez-vous tester la légende dans le monde moderne ?

Le Commodore 64 n’est pas juste un vieux PC beige que votre grand-père exhibait fièrement. C’était l’ordinateur 8 bits par excellence. Celui qui a fait découvrir le jeu vidéo et la programmation à des millions de jeunes curieux. Aujourd’hui, trente ans après la fin de sa production en 1994, Commodore fait renaître la bête avec le Commodore 64 Ultimate. Avec un mélange de nostalgie et de technologie moderne, ce retour promet de faire parler les fans de rétro gaming.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Que vaut cette nouvelle version du Commodore 64 ?

Baptisée Commodore 64 Ultimate, cette nouvelle console est sortie tout droit des chaînes de production. Cela sous l’œil attentif de Peri Fractic, le PDG actuel. Contrairement à certaines rééditions qui se contentent de mettre un vieux look sur du neuf, ce C64-ci se rapproche du système original jusque dans la carte mère. Il ne s’agit évidemment pas d’une simple émulation.

So what is the new Commodore 64 Ultimate and what do you get in the box?

Everything you need to know is below…



OVERVIEW

• The Commodore 64 Ultimate comes in 3 varieties: Basic Beige, Starlight Edition, and Founders Edition.

• This is the first official Commodore 64… pic.twitter.com/Gtm25zPwWw — Commodore Computer Museum 🕹 (@MuseumCommodore) July 12, 2025

Le Commodore 64 dispose non seulement des ports HDMI, mais aussi d’un port USB 3.0 et un port Ethernet. Il est même doté du Wi-Fi. Cette console s’adapte donc aux standards modernes.

Toutefois rassurez-vous, il reste fidèle à ses racines. Les anciens logiciels tournent. Les vieilles disquettes restent toujours compatibles. En plus, plus de 10 000 jeux originaux sont utilisables. Pit Stop, International Soccer, et tous ces classiques qui ont bercé votre enfance sont à portée de clic.

Ça se voit que Commodore veut séduire autant les nostalgiques que les jeunes gamers curieux. Et franchement, comment résister à l’appel de ce beige emblématique qui vous transporte instantanément dans les années 80 ?

Un dilemme du gamer moderne

Si le cœur se laisse emporter, le cerveau, lui, s’interroge rapidement sur ce qui passera ensuite ? Le C64 Ultimate fera le bonheur de centaines de passionnés. Mais dans un monde dominé par les PC ultra-puissants et les consoles next-gen, il finira sans doute par prendre la poussière sur une étagère.

Pour les fans de rétro, c’est un véritable trésor technologique. Pour les jeunes gamers, c’est une curiosité à tester avant de revenir à Fortnite ou Elden Ring. La clé, c’est de trouver le juste milieu. Comme profiter de la nostalgie sans se laisser piéger par le charme du beige.

Commodore's CEO Peri Fractic is off to the factory in order to oversee the production line of the Commodore 64 Ultimate. Expect a lot of pictures, videos and updates in the coming days.



There is still time to secure one of the first batches over at https://t.co/UaC0L2HK7O… pic.twitter.com/8tMBDkjtAx — Official Commodore® (@commodoreofcl) September 2, 2025

Comme l’écrit Leonard Tramiel, ancien vice-président d’Atari et conseiller sur ce projet : « Ceci n’est pas une réplique. Ceci n’est pas une émulation. Ceci est Commodore. » Une déclaration qui en dit long sur l’ambition derrière cette renaissance.

Alors oui, le Commodore 64 Ultimate est là. Il fonctionne, fait sourire et fait rêver. Soyons honnêtes, si vous craquez, vous alternerez entre pur kiff nostalgique et moments de doute. Dans un monde ultra-connecté, son utilité réelle risque de vous faire lever les yeux au ciel.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.