Dataminr rachète ThreatConnect pour renforcer sa plateforme IA

Dataminr met la main sur ThreatConnect pour 290 millions de dollars. Cette acquisition intègre la technologie de ThreatConnect et ses équipes dans l’écosystème Dataminr.

Le but est d’unir deux univers de données pour créer une plateforme plus réactive face aux signaux préoccupants. Bref, pour traquer les menaces avant qu’elles ne prennent de l’ampleur.

Deux univers en un

La plateforme unifiée fusionne les données publiques de Dataminr avec les renseignements internes traités par ThreatConnect. Les clients accèdent ainsi à des alertes plus rapides, issues d’une analyse en continu des informations internes et externes. Les agents d’IA de Dataminr travaillent sur ces flux en direct pour identifier les signaux discrets.

Cette intégration connecte les dimensions physiques, numériques et cybernétiques dans un même environnement. Les analystes ne jonglent plus avec plusieurs interfaces qui ralentissent les vérifications. Le traitement centralisé fluidifie les priorités et réduit les angles morts lors des premiers signaux.

Dataminr explique que cette combinaison génère des données personnalisées, structurées pour chaque client. L’entreprise met en avant une analyse alimentée par une IA agentique, pensée pour s’ajuster selon les risques détectés. Une approche déjà adoptée par une large part des grandes entreprises, notamment un tiers du Fortune 50.

L’acquisition s’accompagne de l’arrivée d’environ 170 employés de ThreatConnect. Dataminr renforce ainsi ses équipes tout en absorbant un savoir-faire très installé sur le marché du renseignement. Cette expansion humaine soutient la montée en puissance de la nouvelle plateforme combinée.

Dataminr entend accélérer sa présence dans le renseignement avancé. L’arrivée de ThreatConnect confirme cette trajectoire et ouvre une nouvelle phase pour son écosystème.

