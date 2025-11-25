GEO : la nouvelle bataille pour exister dans les réponses d’IA

Les entreprises veulent comprendre comment plaire aux moteurs d’IA, sauf que ces moteurs changent d’humeur toutes les semaines. Le nouveau GEO crée donc un drôle de casse-tête où personne ne sait vraiment comment se classer.

Même les agences expérimentées avancent avec prudence, une main sur Google, l’autre sur ChatGPT. En espérant ne pas disparaître du jour au lendemain comme RealSense.

Tout a commencé avec Bospar, une agence habituée aux dossiers complexes. En préparant une annonce stratégique pour RealSense, elle découvre que les modèles d’IA pensent que la société a fermé boutique. Le hic, c’est que RealSense prépare une levée de fonds de cinquante millions et une séparation avec Intel.

Ce cas a mis en lumière un problème grandissant. Les moteurs d’IA façonnent déjà la découverte des marques. Près de la moitié des consommateurs américains s’appuient sur ces outils pour se renseigner, selon McKinsey.

Les entreprises doivent donc comprendre cette nouvelle visibilité. Pourtant, aucun moteur d’IA ne propose de hotline pour corriger une erreur. Bospar l’a appris en direct, sans filet.

Votre marque risque de disparaître sans prévenir ?

La recherche assistée par l’IA chamboule les habitudes des entreprises. Les outils génératifs offrent des réponses rapides, mais leurs sources sont parfois datées ou incomplètes. RealSense en a fait les frais avec un article Reddit relayant une mauvaise information.

Le GEO attire donc les équipes marketing. Elles veulent comprendre comment apparaître dans les réponses générées par ChatGPT, Gemini ou Copilot. Pourtant, les méthodes connues du SEO ne suffisent plus pour ce terrain mouvant.

Adobe a flairé cette nouvelle demande. L’entreprise prévoit d’acquérir Semrush pour 1,9 milliard de dollars. Cette opération montre que le secteur considère déjà le GEO comme une nouvelle priorité.

Les anciens experts SEO se réinventent aussi. Certains se présentent comme spécialistes GEO ou AEO, persuadés de maîtriser cette nouvelle visibilité. Les réseaux sociaux regorgent déjà de promesses surprenantes et de discours très confiants.

Les marques, elles, avancent avec prudence. McKinsey note que seulement 16 % des entreprises suivent leurs performances dans ces moteurs d’IA. Cette faible maturité renforce l’impression d’un terrain encore instable.

Le GEO manque de données structurées, contrairement au SEO. Les référenceurs classiques peuvent analyser leurs positions grâce à Google Search Console. Les plateformes d’IA, en revanche, gardent leurs chiffres sous silence. Quelques articles de blog ne suffisent pas pour bâtir une méthode fiable.

Les réponses générées changent vite, car les modèles sont réentraînés régulièrement. Une marque peut donc apparaître différemment du jour au lendemain. Personne ne peut prédire les changements exacts après une mise à jour.

La personnalisation ajoute une couche de complexité. Le même utilisateur pourrait obtenir deux réponses différentes en fonction de son historique. Les marques doivent donc travailler une présence cohérente, même dans des conversations très variables.

Les outils de suivi GEO se développent peu. Lorelight a d’ailleurs fermé, faute de pouvoir proposer un suivi fiable. Son fondateur explique que ces stratégies ressemblent encore beaucoup au travail classique sur la réputation.

Tim de Rosen, spécialiste du GEO, parle d’un écosystème instable. Chaque question, chaque réponse, et même chaque source varie trop vite. Les entreprises doivent donc accepter ce caractère changeant.

Google, Bing, Perplexity… qui croire dans tout ce bazar ?

Google affirme que les bases du référencement restent valides. Un contenu clair, frais et solide reste la meilleure stratégie. Sullivan rappelle que bien des sites réussissent sans astuces complexes.

Microsoft partage cette approche. Les données structurées, les sitemaps, et les sections en questions-réponses aident les robots d’IA à analyser les pages. Les signaux de fraîcheur restent déterminants pour ressortir dans les réponses générées.

Les plateformes travaillent aussi sur les requêtes multimodales. Une page riche en images et vidéos peut mieux ressortir dans les analyses. Cette tendance renforce l’importance de contenus variés.

Perplexity adopte un point de vue différent. Jesse Dwyer avertit les entreprises : répliquer les pratiques SEO ne mènera nulle part. Le GEO pousse les marques à renforcer leur identité plutôt qu’à courir derrière des techniques techniques opaques.

Selon Dwyer, l’IA simplifie la recherche. Conséquence directe : le budget marketing pourrait revenir vers la construction de marque. Une présence solide deviendrait alors plus utile qu’une optimisation complexe.

