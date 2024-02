Data Marketing: comment optimiser sa stratégie SEO grâce aux données

Qu’est-ce que le data marketing : rappel

Le data marketing, également appelé marketing numérique basé sur les données, est une approche stratégique qui utilise l’analyse de données pour obtenir des informations précieuses sur les consommateurs, les tendances du marché et le ciblage de l’audience. Cette méthode permet aux entreprises de personnaliser leur campagne publicitaire et d’améliorer l’efficacité de leur publicité en ligne. L’automatisation du marketing est un aspect clé du data marketing, permettant aux entreprises de créer des campagnes publicitaires plus ciblées et pertinentes. Les données utilisées peuvent provenir de diverses sources, y compris les interactions des clients avec les produits ou services, les médias sociaux, les données démographiques, et les données de comportement en ligne.

Le data marketing, alimenté par l’intelligence artificielle, est un outil puissant pour les entreprises cherchant à augmenter leur rentabilité et à améliorer leur relation avec leurs clients.

Définition et origine du data marketing

Le data marketing est défini comme l’utilisation des données pour guider la stratégie de contenu d’une entreprise. Il s’agit d’un processus qui implique la collecte, l’analyse et l’interprétation des données pour identifier les opportunités et les défis, et pour informer les décisions de marketing numérique. Aujourd’hui, le data marketing est devenu un élément essentiel des stratégies mises en place par les entreprises, principalement suite à des audits SEO de plus en plus précis et performants, tant dans l’analyse du site web de l’entreprise que de celui des concurrents,

Ces différents audits permettent aux entreprises de mieux comprendre les intentions de recherche de leurs clients, de cibler leur communication de manière plus efficace et d’améliorer leurs performances SEO face à une concurrence sans cesse grandissante.

Enjeux du data marketing en SEO

En analysant les données sur le comportement des utilisateurs, par exemple avec Google Search Console, les entreprises peuvent identifier les « bons mots-clés », entendez les mots qui convertissent les visiteurs en prospects ou clients, les liens backlinks utilisés par Google pour définir le niveau de notoriété web d’un site internet. En analysant les données sur les requêtes de recherche, les entreprises peuvent identifier les mots-clés et les phrases que les consommateurs utilisent pour trouver leurs produits ou services. Cela peut aider à optimiser le contenu existant pour ces termes de recherche ou de générer des idées de sujet pour de nouveaux articles dont le classement dans les résultats de recherche pourrait être accessible grâce à la bonne connaissance des sites positionnés sur ces requêtes.

Ces données, proviennent en général de diverses sources telles que les campagnes publicitaires, le référencement naturel et les réseaux sociaux. Elles offrent une compréhension précise des comportements des utilisateurs, leurs préférences et leurs besoins.

Ainsi, certaines requêtes dites « longues traines » permettent d’identifier des phrases parfois composées de 8 ou 10 mots, donnant une idée très précise de ce que recherche l’internaute. Dans bien des cas, Google proposer dès la première recherche, les termes et locutions les plus demandées sur son outil (Les « People Also Ask » ou Ce que recherchent les gens).

L’utilisation de question dans une requête (quand, comment, qui, pourquoi, où, ..) est également un très bon indicateur d’intention de recherche.

En articulant votre texte autour de ces requêtes, vous augmentez vos chances d’apparaitre dans les premiers placés lorsqu’elles seront formulées par les internautes.

Les sources de données

Les données Google Search console

Google Search Console est une plateforme d’analyse de données utilisée par la plupart des professionnels du SEO. Elle fournit une mine d’informations sur la façon dont Google voit et interagit avec votre site, et peut aider à identifier et à résoudre les problèmes qui pourraient affecter votre classement dans les résultats de recherche.

L’une des principales utilisations de Google Search Console est le suivi des performances de recherche de votre site. Google Search Console fournit des données sur les requêtes de recherche qui mènent à votre site, le nombre de clics que ces requêtes reçoivent, et votre position moyenne dans les résultats de recherche. Contrairement aux logiciels de suivi de positionnement tel que SeRanking, Yooda ou Semrush, il n’y est pas possible d’identifier les mots clés des concurrents. Google Search Console peut aussi vous aider à identifier et à résoudre les problèmes techniques qui pourraient affecter la performance de votre site dans les résultats de recherche. Par exemple, la bonne indexation des pages, si le site a été compromis par des logiciels malveillants, la présence ou non d’un fichier robots.txt ou encore d’un sitemap.xml bien structuré.

Les données de Google Analytics

Google Analytics, la plateforme gratuite de Google, offre à ses utilisateurs la possibilité d’analyser les données et comportements des visiteurs surfant sur leur site web. Cette solution permet ainsi une assez bonne compréhension du flux de comportement des utilisateurs, facilitant la création de profils types ou personas et la détection d’insights précieux sur les consommateurs.

Google analytics permet entre autres de suivre en temps réel le nombre de visiteurs, les pages qu’ils consultent, ainsi que leur provenance géographique. Cette visibilité en temps réel peut parfois avoir un impact direct la prise de décisions en matière de marketing ou d’optimisation du contenu, par exemple en adaptant le positionnement d’un call to action peu performant.

Les outils SEO spécialisés

Il existe une grande diversité d’outils dédiés à l’analyse de site web ou dans différents domaines tels que la recherche de mots-clés, le suivi des backlinks, l’analyse des positions dans les résultats de recherche, l’évaluation de la qualité du contenu et même l’analyse des logs serveur, etc.

Chaque outil offre des fonctionnalités spécifiques pour répondre aux besoins particuliers des utilisateurs, que ce soit pour optimiser le référencement, améliorer la visibilité en ligne ou comprendre le comportement des visiteurs, néanmoins tous n’ont pas le même axe d’analyse et rares sont ceux qui exploitent des données en temps réel sans une synchronisation avec le compte Google Analytics et Google Search Console du site analysé.

La mise en place d’une stratégie SEO efficace implique une grande maitrise des algorithmes de Google, mais également de ces outils d’audit. Il est recommandé de faire appel à une agence web SEO reconnue et possédant une solide expérience en ce domaine.

